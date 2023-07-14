https://sputnikarabic.ae/20230714/وزيرا-الخارجية-السعودي-والأمريكي-يؤكدان-التزام-البلدين-بإنهاء-الصراع-السوداني-1079077229.html
وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يؤكدان التزام البلدين بإنهاء الصراع السوداني
وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يؤكدان التزام البلدين بإنهاء الصراع السوداني
استعرض وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T21:01+0000
2023-07-14T21:01+0000
2023-07-14T21:01+0000
السعودية
أخبار السودان اليوم
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ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الجمعة، نقلا عن المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية".وأبدت الحكومة السودانية ترحيبا بمخرجات قمة دول جوار السودان، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية.وأكدت الحكومة "حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة لربوع السودان، وأن القوات المسلحة السودانية مستعدة لوقف العمليات العسكرية فورا، إذا التزمت قوات الدعم السريع بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب، مع الالتزام بابتدار حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانين"، وفقا لبيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي السوداني.كما توجه مجلس السيادة الانتقالي السوداني في بيانه، "بالشكر إلى مصر ورئيسها، عبد الفتاح السيسي، على الدعوة واستضافة هذه القمة الهامة التي ترمي إلى استعادة الاستقرار والأمن في ربوع السودان، وكذلك الشكر لدول جوار السودان التي أبدت مواقف داعمة لأمن واستقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامته وسيادته ودعمها لشعب السودان لتجاوز هذه المحنة".وتقدّم المجلس كذلك بالشكر للمملكة العربية السعودية "لمسعاها المتواصل من خلال منبر جدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانين".
https://sputnikarabic.ae/20230713/الهجرة-الدولية-أكثر-من-3-ملايين-نازح-في-السودان-بسبب-الصراع-1079038343.html
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السعودية, أخبار السودان اليوم
السعودية, أخبار السودان اليوم
وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يؤكدان التزام البلدين بإنهاء الصراع السوداني
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استعرض وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات
ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الجمعة، نقلا عن المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية".
وأكد الوزير (بلينكن) ووزير الخارجية (السعودي) التزام بلديهما المشترك بإنهاء الصراع المدمر في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب السوداني.
وأبدت الحكومة السودانية ترحيبا بمخرجات قمة دول جوار السودان، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الخميس، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية.
وأكدت الحكومة "حرصها على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة لربوع السودان، وأن القوات المسلحة السودانية مستعدة لوقف العمليات العسكرية فورا، إذا التزمت قوات الدعم السريع بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب، مع الالتزام بابتدار حوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانين"، وفقا لبيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
كما توجه مجلس السيادة الانتقالي السوداني في بيانه، "بالشكر إلى مصر ورئيسها، عبد الفتاح السيسي، على الدعوة واستضافة هذه القمة الهامة التي ترمي إلى استعادة الاستقرار والأمن في ربوع السودان، وكذلك الشكر لدول جوار السودان التي أبدت مواقف داعمة لأمن واستقرار السودان والحفاظ على وحدته وسلامته وسيادته ودعمها لشعب السودان لتجاوز هذه المحنة".
وتقدّم المجلس كذلك بالشكر للمملكة العربية السعودية
"لمسعاها المتواصل من خلال منبر جدة وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دعم وقف الحرب وإنهاء معاناة السودانين".