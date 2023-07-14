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https://sputnikarabic.ae/20230714/وزير-إسرائيلي-الطيارون-الذين-يرفضون-الخدمة-يشجعون-نصر-الله-على-شن-هجوم-عسكري-1079070343.html
وزير إسرائيلي: الطيارون الذين يرفضون الخدمة يشجعون نصر الله على شن هجوم عسكري
وزير إسرائيلي: الطيارون الذين يرفضون الخدمة يشجعون نصر الله على شن هجوم عسكري
انتقد وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إعلان عدد من طياري جيش بلاده رفض الخدمة العسكرية، معتبرا أن القرار يشجع الأمين العام لـ "حزب الله"... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T14:42+0000
2023-07-14T14:42+0000
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وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أعلن مئات الجنود والضباط من بينهم طيارون إسرائيليون، أنهم لن يؤدوا الخدمة العسكرية، تنديدا باستمرار الائتلاف الحكومي في تمرير تشريعات خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل.وقال كاتس، وهو من حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة: "الطيارون الذين أعلنوا أنهم سيرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي بسبب معارضة التشريع القضائي، يشجعون نصر الله على الاعتقاد بأنه إذا هاجم إسرائيل فلن يكون لديها القدرة على توجيه ضربة استباقية أو تعطيل مصادر إطلاق الصواريخ. هذا عمل خطير يقرب خطر الحرب".وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترات متصاعدة، خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تحذيرات من انجرار الطرفين إلى مواجهة عسكرية جديدة.ويوم الثلاثاء الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، والذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها.وأقام محتجون عشرات الخيام وأحرقوا الإطارات، وأغلقوا الطرقات، وسط مدينة هرتسيليا، وفي تل أبيب وحيفا، وفق هيئة البث الرسمية.وقامت الشرطة بإخراج عشرات المتظاهرين من صالة المسافرين "ترمينال 3" في مطار ديفيد بن غوريون الدولي، إلى خارج الصالة، مضيفة أن "الاحتجاجات لن يسمح بها داخل الصالات ويجب ممارسة حق التظاهر في الأماكن المخصصة لهذا الغرض من قبل هيئة المطارات".ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها، فيما تصف المعارضة تلك التعديلات بـ "الانقلاب السلطوي"، وتقول إنها ستقضي على الديمقراطية.وجاء التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة، الشهر الماضي.
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار حزب الله, لبنان, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار حزب الله, لبنان, العالم, أخبار العالم الآن

وزير إسرائيلي: الطيارون الذين يرفضون الخدمة يشجعون نصر الله على شن هجوم عسكري

14:42 GMT 14.07.2023
© AP Photo / Dan Baliltyوزير المخابرات الإسرائيلية إسرائيل كاتس
وزير المخابرات الإسرائيلية إسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Dan Balilty
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انتقد وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إعلان عدد من طياري جيش بلاده رفض الخدمة العسكرية، معتبرا أن القرار يشجع الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، على شن هجوم عسكري على إسرائيل ويقرب خطر الحرب.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أعلن مئات الجنود والضباط من بينهم طيارون إسرائيليون، أنهم لن يؤدوا الخدمة العسكرية، تنديدا باستمرار الائتلاف الحكومي في تمرير تشريعات خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل.
وقال كاتس، وهو من حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة: "الطيارون الذين أعلنوا أنهم سيرفضون الخدمة في الجيش الإسرائيلي بسبب معارضة التشريع القضائي، يشجعون نصر الله على الاعتقاد بأنه إذا هاجم إسرائيل فلن يكون لديها القدرة على توجيه ضربة استباقية أو تعطيل مصادر إطلاق الصواريخ. هذا عمل خطير يقرب خطر الحرب".
وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترات متصاعدة، خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تحذيرات من انجرار الطرفين إلى مواجهة عسكرية جديدة.
الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
لبنانيون "يخربون" كاميرات مراقبة إسرائيلية عند "بوابة فاطمة" الحدودية.. فيديو
أمس, 16:09 GMT
ويوم الثلاثاء الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، والذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها.
وأقام محتجون عشرات الخيام وأحرقوا الإطارات، وأغلقوا الطرقات، وسط مدينة هرتسيليا، وفي تل أبيب وحيفا، وفق هيئة البث الرسمية.
وقامت الشرطة بإخراج عشرات المتظاهرين من صالة المسافرين "ترمينال 3" في مطار ديفيد بن غوريون الدولي، إلى خارج الصالة، مضيفة أن "الاحتجاجات لن يسمح بها داخل الصالات ويجب ممارسة حق التظاهر في الأماكن المخصصة لهذا الغرض من قبل هيئة المطارات".
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
تعليقا على الرفض الجماعي.. نتنياهو: يمكن للدولة مواصلة عملها دون طيارين لكنها لا تستمر دون حكومة
10:10 GMT
ويعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، أن التعديلات القضائية تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها، فيما تصف المعارضة تلك التعديلات بـ "الانقلاب السلطوي"، وتقول إنها ستقضي على الديمقراطية.
وجاء التصويت على هذا المشروع بعد توقف المفاوضات بين الحكومة والمعارضة التي كانت تسعى لتسوية المسألة، الشهر الماضي.
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