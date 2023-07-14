عربي
https://sputnikarabic.ae/20230714/وقوع-انفجار-أثناء-اختبار-إطلاق-صاروخ-إبسيلون-إس-الذي-يعمل-بالوقود-الصلب-في-اليابان-1079055566.html
اليابان... انفجار في موقع اختبار إطلاق صاروخ "إبسيلون-إس" الذي يعمل بالوقود الصلب
اليابان... انفجار في موقع اختبار إطلاق صاروخ "إبسيلون-إس" الذي يعمل بالوقود الصلب
هز انفجار، صباح اليوم الجمعة، موقع اختبار إطلاق صاروخ "إبسيلون-إس" الذي يعمل بالوقود الصلب، التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، خلال تجربة محرك في موقع... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T01:23+0000
2023-07-14T01:42+0000
أخبار اليابان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/10/1072339786_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_4fd0a0958fd61bc137d8e9f9a732f18b.jpg
وذكرت وكالة "جيجي برس" اليابانية للأنباء، نقلا عن وزارة العلوم والتكنولوجيا في اليابان، أن الانفجار وقع أثناء تجربة اشتعال المحرك في المرحلة الثانية لصاروخ "إبسيلون-إس"، في موقع اختبار في محافظة أكيتا بشمال اليابان بعد مضي حوالي دقيقة من بدء تشغيل المحرك.وذكرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أنه لم يصب أحد في الانفجار الذي وقع في مركز اختبار نوشيرو في محافظة أكيتا.يشار إلى أن صاروخ "إبسيلون-إس" هو صاروخ يعمل بالوقود الصلب ويُستخدم لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة، وتعتبر تجارب إطلاقه جزءًا من جهود اليابان في مجال استكشاف الفضاء وتطوير تقنيات الإطلاق.
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/10/1072339786_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2a6a8b6aaed7f816d83c5ba628ce6605.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليابان
أخبار اليابان

اليابان... انفجار في موقع اختبار إطلاق صاروخ "إبسيلون-إس" الذي يعمل بالوقود الصلب

01:23 GMT 14.07.2023 (تم التحديث: 01:42 GMT 14.07.2023)
© AP Photo / Paulius Zidonisشعلة تتصاعد بعد انفجار في خط أنابيب غاز بالقرب من باسفاليس، على بعد 175 كيلومترا شمال فيلنيوس في شمال ليتوانيا، 13 يناير 2023.
شعلة تتصاعد بعد انفجار في خط أنابيب غاز بالقرب من باسفاليس، على بعد 175 كيلومترا شمال فيلنيوس في شمال ليتوانيا، 13 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© AP Photo / Paulius Zidonis
تابعنا عبرTelegramNabd
هز انفجار، صباح اليوم الجمعة، موقع اختبار إطلاق صاروخ "إبسيلون-إس" الذي يعمل بالوقود الصلب، التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، خلال تجربة محرك في موقع اختبار شمالي اليابان.
وذكرت وكالة "جيجي برس" اليابانية للأنباء، نقلا عن وزارة العلوم والتكنولوجيا في اليابان، أن الانفجار وقع أثناء تجربة اشتعال المحرك في المرحلة الثانية لصاروخ "إبسيلون-إس"، في موقع اختبار في محافظة أكيتا بشمال اليابان بعد مضي حوالي دقيقة من بدء تشغيل المحرك.
وذكرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أنه لم يصب أحد في الانفجار الذي وقع في مركز اختبار نوشيرو في محافظة أكيتا.
يشار إلى أن صاروخ "إبسيلون-إس" هو صاروخ يعمل بالوقود الصلب ويُستخدم لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة، وتعتبر تجارب إطلاقه جزءًا من جهود اليابان في مجال استكشاف الفضاء وتطوير تقنيات الإطلاق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала