https://sputnikarabic.ae/20230714/وقوع-انفجار-أثناء-اختبار-إطلاق-صاروخ-إبسيلون-إس-الذي-يعمل-بالوقود-الصلب-في-اليابان-1079055566.html
اليابان... انفجار في موقع اختبار إطلاق صاروخ "إبسيلون-إس" الذي يعمل بالوقود الصلب
اليابان... انفجار في موقع اختبار إطلاق صاروخ "إبسيلون-إس" الذي يعمل بالوقود الصلب
هز انفجار، صباح اليوم الجمعة، موقع اختبار إطلاق صاروخ "إبسيلون-إس" الذي يعمل بالوقود الصلب، التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، خلال تجربة محرك في موقع... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T01:23+0000
2023-07-14T01:23+0000
2023-07-14T01:42+0000
أخبار اليابان
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وذكرت وكالة "جيجي برس" اليابانية للأنباء، نقلا عن وزارة العلوم والتكنولوجيا في اليابان، أن الانفجار وقع أثناء تجربة اشتعال المحرك في المرحلة الثانية لصاروخ "إبسيلون-إس"، في موقع اختبار في محافظة أكيتا بشمال اليابان بعد مضي حوالي دقيقة من بدء تشغيل المحرك.وذكرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أنه لم يصب أحد في الانفجار الذي وقع في مركز اختبار نوشيرو في محافظة أكيتا.يشار إلى أن صاروخ "إبسيلون-إس" هو صاروخ يعمل بالوقود الصلب ويُستخدم لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة، وتعتبر تجارب إطلاقه جزءًا من جهود اليابان في مجال استكشاف الفضاء وتطوير تقنيات الإطلاق.
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أخبار اليابان
اليابان... انفجار في موقع اختبار إطلاق صاروخ "إبسيلون-إس" الذي يعمل بالوقود الصلب
01:23 GMT 14.07.2023 (تم التحديث: 01:42 GMT 14.07.2023) تابعنا عبر
هز انفجار، صباح اليوم الجمعة، موقع اختبار إطلاق صاروخ "إبسيلون-إس" الذي يعمل بالوقود الصلب، التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، خلال تجربة محرك في موقع اختبار شمالي اليابان.
وذكرت وكالة
"جيجي برس" اليابانية للأنباء، نقلا عن وزارة العلوم والتكنولوجيا في اليابان، أن الانفجار وقع أثناء تجربة اشتعال المحرك في المرحلة الثانية لصاروخ "إبسيلون-إس"، في موقع اختبار في محافظة أكيتا بشمال اليابان بعد مضي حوالي دقيقة من بدء تشغيل المحرك.
وذكرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أنه لم يصب أحد في الانفجار الذي وقع في مركز اختبار نوشيرو في محافظة أكيتا.
يشار إلى أن صاروخ "إبسيلون-إس" هو صاروخ يعمل بالوقود الصلب ويُستخدم لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة، وتعتبر تجارب إطلاقه جزءًا من جهود اليابان في مجال استكشاف الفضاء وتطوير تقنيات الإطلاق.