https://sputnikarabic.ae/20230714/-نظرة-داخل-الكهوف-الجليدية-المهيبة-في-جبال-الألب-1079060898.html

نظرة داخل الكهوف الجليدية المهيبة في جبال الألب

نظرة داخل الكهوف الجليدية المهيبة في جبال الألب

يعد الكهف الجليدي أحد أكبر مناطق الجذب للسياح في وادي شاموني مونت بلانك في منطقة جبال الألب وأكبر كهف جليدي في فرنسا. 14.07.2023, سبوتنيك عربي

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وهو جبل واقع على الحدود الفرنسية الإيطالية، ويُعد أعلى الجبال الواقعة في أوروبا الغربية، حيث كافح المستكشفون الأوائل للوصول إليها وإيجاد كلمات توصف المكان. يختلف ارتفاعه من عام لعام بحسب كمية الثلوج المتساقطة في ذلك العام.لنلقي نظرة داخل الكهوف الجليدية المهيبة في جبال الألب في عرض ألبوم من "سبوتنيك".

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