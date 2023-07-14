نظرة داخل الكهوف الجليدية المهيبة في جبال الألب
رجل يسير في "غروتي دي غلاس" (كهف الجليد) ببحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.
رجل يسير في "غروتي دي غلاس" (كهف الجليد) ببحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.
السياح ينتظرون قطار مونتنفر الأحمر المتجه إلى بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.
السياح ينتظرون قطار مونتنفر الأحمر المتجه إلى بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.
صورة تظهر الجليد في كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.
صورة تظهر الجليد في كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.
سائح يحاول إطعام طائر شوكارد أصفر المنقار على خلفية بحر الجليد، في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.
سائح يحاول إطعام طائر شوكارد أصفر المنقار على خلفية بحر الجليد، في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.
سائح يلتقط صوراً داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.
سائح يلتقط صوراً داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.
سائحون يسيرون على جسر للمشاة لزيارة كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.
سائحون يسيرون على جسر للمشاة لزيارة كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.
رجل يسير داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.
رجل يسير داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.
يلتقط السياح صوراً من نافذة قطار مونتنفر الأحمر المتجه إلى بحر الجليد في شامونيكس مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.
يلتقط السياح صوراً من نافذة قطار مونتنفر الأحمر المتجه إلى بحر الجليد في شامونيكس مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.
سياح داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.
سياح داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.