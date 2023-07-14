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https://sputnikarabic.ae/20230714/-نظرة-داخل-الكهوف-الجليدية-المهيبة-في-جبال-الألب-1079060898.html
نظرة داخل الكهوف الجليدية المهيبة في جبال الألب
نظرة داخل الكهوف الجليدية المهيبة في جبال الألب
يعد الكهف الجليدي أحد أكبر مناطق الجذب للسياح في وادي شاموني مونت بلانك في منطقة جبال الألب وأكبر كهف جليدي في فرنسا. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T13:50+0000
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وهو جبل واقع على الحدود الفرنسية الإيطالية، ويُعد أعلى الجبال الواقعة في أوروبا الغربية، حيث كافح المستكشفون الأوائل للوصول إليها وإيجاد كلمات توصف المكان. يختلف ارتفاعه من عام لعام بحسب كمية الثلوج المتساقطة في ذلك العام.لنلقي نظرة داخل الكهوف الجليدية المهيبة في جبال الألب في عرض ألبوم من "سبوتنيك".
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1920
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

نظرة داخل الكهوف الجليدية المهيبة في جبال الألب

13:50 GMT 14.07.2023
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يعد الكهف الجليدي أحد أكبر مناطق الجذب للسياح في وادي شاموني مونت بلانك في منطقة جبال الألب وأكبر كهف جليدي في فرنسا.
وهو جبل واقع على الحدود الفرنسية الإيطالية، ويُعد أعلى الجبال الواقعة في أوروبا الغربية، حيث كافح المستكشفون الأوائل للوصول إليها وإيجاد كلمات توصف المكان. يختلف ارتفاعه من عام لعام بحسب كمية الثلوج المتساقطة في ذلك العام.
لنلقي نظرة داخل الكهوف الجليدية المهيبة في جبال الألب في عرض ألبوم من "سبوتنيك".
© AFP 2023 / Olivier Chassignole

رجل يسير في "غروتي دي غلاس" (كهف الجليد) ببحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.

رجل يسير في &quot;غروتي دي غلاس&quot; (كهف الجليد) ببحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
1/9
© AFP 2023 / Olivier Chassignole

رجل يسير في "غروتي دي غلاس" (كهف الجليد) ببحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

السياح ينتظرون قطار مونتنفر الأحمر المتجه إلى بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.

السياح ينتظرون قطار مونتنفر الأحمر المتجه إلى بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
2/9
© AFP 2023 / Olivier Chassignole

السياح ينتظرون قطار مونتنفر الأحمر المتجه إلى بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

صورة تظهر الجليد في كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.

صورة تظهر الجليد في كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
3/9
© AFP 2023 / Olivier Chassignole

صورة تظهر الجليد في كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

سائح يحاول إطعام طائر شوكارد أصفر المنقار على خلفية بحر الجليد، في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

سائح يحاول إطعام طائر شوكارد أصفر المنقار على خلفية بحر الجليد، في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
4/9
© AFP 2023 / Olivier Chassignole

سائح يحاول إطعام طائر شوكارد أصفر المنقار على خلفية بحر الجليد، في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

سائح يلتقط صوراً داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

سائح يلتقط صوراً داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
5/9
© AFP 2023 / Olivier Chassignole

سائح يلتقط صوراً داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

سائحون يسيرون على جسر للمشاة لزيارة كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

سائحون يسيرون على جسر للمشاة لزيارة كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
6/9
© AFP 2023 / Olivier Chassignole

سائحون يسيرون على جسر للمشاة لزيارة كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

رجل يسير داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

رجل يسير داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
7/9
© AFP 2023 / Olivier Chassignole

رجل يسير داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

يلتقط السياح صوراً من نافذة قطار مونتنفر الأحمر المتجه إلى بحر الجليد في شامونيكس مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.

يلتقط السياح صوراً من نافذة قطار مونتنفر الأحمر المتجه إلى بحر الجليد في شامونيكس مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
8/9
© AFP 2023 / Olivier Chassignole

يلتقط السياح صوراً من نافذة قطار مونتنفر الأحمر المتجه إلى بحر الجليد في شامونيكس مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية، في 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Olivier Chassignole

سياح داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

سياح داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
9/9
© AFP 2023 / Olivier Chassignole

سياح داخل كهف الجليد في بحر الجليد في شاموني مونت بلانك، في جبال الألب الفرنسية في 11 يوليو 2023.

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