https://sputnikarabic.ae/20230714/3-تكتيكات-روسية-محكمة-تشل-الهجوم-المضاد--1079070916.html

3 تكتيكات روسية محكمة تشل الهجوم المضاد

3 تكتيكات روسية محكمة تشل الهجوم المضاد

مضى شهر ونصف على بدء المرحلة النشطة للهجوم المضاد الأوكراني الواسع النطاق، والذي خطط له وأعده العدو منذ الصيف الماضي، ولكن على عكس آمال الغرب، لم يتم إحراز... 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T15:22+0000

2023-07-14T15:22+0000

2023-07-14T15:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتكلم العديد من الخبراء العسكريين عن العوامل التي لعبت دورًا رئيسيًا في فشل الهجمات الأوكرانية.أولاً: إجراء جولات استطلاعية ناجحة للأهداف العسكرية الأوكرانيةتسمح المعلومات الاستخبارية من الوسائل التقنية وشبكة الاستخبارات للقيادة الروسية بفتح وتدمير مراكز القيادة وتجمعات كبيرة من القوى البشرية والمعدات ومستودعات العدو بأسلحة عالية الدقة في عمق دفاعها حتى قبل مشاركتها في القتال.وتكبدت القوات الأوكرانية بشكل خاص خسائر فادحة من طائرات الهليكوبتر القتالية الروسية لحظة انتقالها إلى خطوط القتال من سراياها على شكل أرتال على عمق 2 إلى 8 كيلومترات من خط التماس.ثانياً: حقول الألغام الروسية التي تم زرعها مقدماً قبالة المواقع الدفاعيةغالبًا ما يمكن للمرء أن يرى مثل هذه الصورة عندما تتوقف من 5 إلى 10 وحدات من المركبات المدرعة الأوكرانية في منتصف حقل ألغام في مكان واحد في منطقة مفتوحة ولا يمكن أن تتقدم أكثر أو تتراجع بسبب الخسائر الفادحة التي ستتكبدها، مما جعلها هدفًا سهلاً للمدفعية الروسية.وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى فعالية المجمع الروسي للتلغيم عن بعد "زيمليديلي" الذي تحدثت عنه وزارة الدفاع البريطانية، والذي يتيح لك باستخدامه دفع العدو إلى الفخ، وزرع الألغام من جميع الجهات وعدم السماح له بالمناورة حتى التدمير الكامل.وكانت الأسابيع الثلاثة الأولى من القتال محبطة للغاية لدرجة أن القيادة الأوكرانية اضطرت إلى تغيير تكتيكات الهجمات الكلاسيكية وفقًا للوائحها القتالية إلى ما يسمى "تقدم البعوض".تم ذكر هذا المصطلح لأول مرة في المصادر المفتوحة من قبل مستخدمي منتدى عسكريي أكاديمية الغرب "روح الصحراء".من كلمات مستخدمي "روح الصحراء"، يتضح أن العامل الوحيد على الأقل لبعض النتائج الإيجابية للقوات المسلحة الأوكرانية عند استخدام التكتيكات الجديدة هو "الحساسية المنخفضة للخسائر القتالية الهائلة بين الأفراد".وفي الأساس، نحن نتحدث عن الآليات الغربية التي يتم استخدامها بشكل أقل في الهجوم.ومع ذلك، في قطاعات معينة من الجبهة، سمح "تقدم البعوض" للقوات الأوكرانية بالسيطرة على الخط الأول من المعاقل ولكن هنا كانت تنتظرهم مفاجأة جديدة.ثالثاً: تكتيكات "جيوب النار" والدفاع "المرن"نظرًا لأن الجيش الأوكراني لم يصل بعد إلى الخط الرئيسي للدفاعات الهندسية، والذي يقع في أعماق خطوط الدفاع، فإن القيادة الروسية لديها فرصة للمناورة والمرونة في اتخاذ القرارات.وبعد أن وجد المشاة الأوكرانيون أنفسهم في خنادق روسية ملغومة، يتعرضون على الفور لنيران المدفعية والطيران من جميع الأسلحة النارية الممكنة.هذا التكتيك له أيضًا عيب، فبعد مناورتين أو ثلاث من هذا النوع، يتم تدمير المواقع وتصبح غير مناسبة للدفاع، مما يجبر الوحدات الروسية على التراجع إلى موطئ قدم في الخط الثاني، لكن هذا لا يمكن مقارنته بخسائر الجانب الأوكراني.

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روسيا, رصد عسكري