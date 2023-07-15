https://sputnikarabic.ae/20230715/أمريكا-تعلن-إرسال-مقاتلاتها-إلى-الخليج-لحماية-السفن-من-إيران-1079083460.html
أمريكا تعلن إرسال مقاتلاتها إلى الخليج لحماية السفن من إيران
أمريكا تعلن إرسال مقاتلاتها إلى الخليج لحماية السفن من إيران
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أنها "ستزيد من استخدام مقاتلاتها حول مضيق هرمز لحماية السفن من إيران". 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T08:08+0000
2023-07-15T08:08+0000
2023-07-15T08:08+0000
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ونقلت وسائل إعلام، عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير، قوله للصحفيين المكلفين بتغطية أخبار وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن "الولايات المتحدة سترسل مقاتلات "إف-16" إلى الخليج نهاية الأسبوع الجاري لتعزيز سرب مقاتلات "A-10" الهجومية، التي تجري دوريات فوق المنطقة منذ نحو أسبوع، حسب وكالة "أسوشيتدبرس".وذكر المسؤول الدفاعي أن "مقاتلات "إف-16" ستمنح غطاء للسفن العابرة من الممر المائي، كما تزيد من الظهور العسكري الأمريكي في المنطقة، كعامل ردع لإيران".يأتي ذلك بعدما حاولت إيران السيطرة على ناقلتي نفط قرب المضيق الأسبوع الماضي، وفتحت النار على إحداهما، وفق الوكالة، وهو ما نفته طهران.وأعلن الحرس الثوري الإيراني "احتجاز ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في مياه إيران الجنوبية".وقال قائد المنطقة الثانية التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان زيراهي، إن "هذه الناقلة كان تحظى بدعم عسكري أمريكي"، مشيرا إلى أنه "بفضل اليقظة والدقة والسلوك المهني والقوي لقوات بحرية الحرس الثوري، فشلت الممارسات غير القانونية وغير المهنية للأمريكيين في الخليج"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف زيراهي: "الأمريكيون حاولوا منع هذا الإجراء القانوني وقاموا بتحركات متهورة غير مدروسة"، موضحا أن مسؤولا أمريكيا طلب من القبطان إيقاف المحرك وانتظار وصول القوات الأمريكية للمساعدة.كما أعلنت إيران، يوم أمس الجمعة، أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت سفينة تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن بحرية الحرس الثوري احتجزت السفينة بناء على أمر قضائي صادر من محكمة إيرانية، مضيفة أن طاقمًا من 12 فردا كانوا على متن السفينة.ووفقا للوكالة، تمكنت بحرية الحرس الثوري، في العام الماضي، من إعادة أكثر من 50 مليون لتر من الوقود المهرب إلى الموارد الوطنية للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230706/البحرية-الأمريكية-الحرس-الثوري-الإيراني-يحتجز-سفينة-تجارية-في-الخليج-1078812355.html
https://sputnikarabic.ae/20230707/الحرس-الثوري-الإيراني-يحتجز-سفينة-تحمل-مليون-لتر-من-الوقود-المهرب-1078817767.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الخليج , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار الخليج , الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أمريكا تعلن إرسال مقاتلاتها إلى الخليج لحماية السفن من إيران
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أنها "ستزيد من استخدام مقاتلاتها حول مضيق هرمز لحماية السفن من إيران".
ونقلت وسائل إعلام
، عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير، قوله للصحفيين المكلفين بتغطية أخبار وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن "الولايات المتحدة سترسل مقاتلات "إف-16" إلى الخليج نهاية الأسبوع الجاري لتعزيز سرب مقاتلات "A-10" الهجومية، التي تجري دوريات فوق المنطقة منذ نحو أسبوع، حسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وذكر المسؤول الدفاعي أن "مقاتلات "إف-16" ستمنح غطاء للسفن العابرة من الممر المائي، كما تزيد من الظهور العسكري الأمريكي في المنطقة، كعامل ردع لإيران".
يأتي ذلك بعدما حاولت إيران السيطرة على ناقلتي نفط قرب المضيق الأسبوع الماضي، وفتحت النار على إحداهما، وفق الوكالة، وهو ما نفته طهران.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني "احتجاز ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر
من الوقود المهرب في مياه إيران الجنوبية".
وقال قائد المنطقة الثانية التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان زيراهي، إن "هذه الناقلة كان تحظى بدعم عسكري أمريكي"، مشيرا إلى أنه "بفضل اليقظة والدقة والسلوك المهني والقوي لقوات بحرية الحرس الثوري، فشلت الممارسات غير القانونية وغير المهنية للأمريكيين في الخليج"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف زيراهي: "الأمريكيون حاولوا منع هذا الإجراء القانوني وقاموا بتحركات متهورة غير مدروسة"، موضحا أن مسؤولا أمريكيا طلب من القبطان إيقاف المحرك وانتظار وصول القوات الأمريكية للمساعدة.
كما أعلنت إيران، يوم أمس الجمعة، أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت سفينة
تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج.
وذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية أن بحرية الحرس الثوري احتجزت السفينة بناء على أمر قضائي صادر من محكمة إيرانية، مضيفة أن طاقمًا من 12 فردا كانوا على متن السفينة.
ووفقا للوكالة، تمكنت بحرية الحرس الثوري
، في العام الماضي، من إعادة أكثر من 50 مليون لتر من الوقود المهرب إلى الموارد الوطنية للبلاد.