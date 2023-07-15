https://sputnikarabic.ae/20230715/إيلون-ماسك-حول-نقل-الذخائر-العنقودية-لأوكرانيا-القدر-يحب-السخرية-لكنه-يكره-النفاق-1079100274.html
إيلون ماسك حول نقل الذخائر العنقودية لأوكرانيا: القدر يحب السخرية لكنه يكره النفاق
إيلون ماسك حول نقل الذخائر العنقودية لأوكرانيا: القدر يحب السخرية لكنه يكره النفاق
حذر رجل الأعمال الأمريكي ومالك "تويتر"، إيلون ماسك، من العواقب السلبية لنقل الذخائر العنقودية من قبل الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى النفاق في مثل... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T16:11+0000
2023-07-15T16:11+0000
2023-07-15T16:11+0000
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وكتب ماسك على صفحته في "تويتر" معلقًا على شحن القذائف العنقودية إلى كييف: "لا شيء جيد سينتج عن ذلك".وأضاف: "القدر يحب السخرية، لكنه يكره النفاق".وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.من جانبها، أكدت روسيا أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد، يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.
https://sputnikarabic.ae/20230711/الجيش-الأوكراني-يقصف-مناطق-روسية-بالذخائر-العنقودية-1078966776.html
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العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك حول نقل الذخائر العنقودية لأوكرانيا: القدر يحب السخرية لكنه يكره النفاق
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حذر رجل الأعمال الأمريكي ومالك "تويتر"، إيلون ماسك، من العواقب السلبية لنقل الذخائر العنقودية من قبل الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى النفاق في مثل هذه الإمدادات.
وكتب ماسك على صفحته في "تويتر" معلقًا على شحن القذائف العنقودية إلى كييف: "لا شيء جيد سينتج عن ذلك".
ووصف هذه التصرفات الأمريكية بالنفاق، مشيرا إلى أن واشنطن "تدين دائما أولئك الذين يستخدمون الذخائر العنقودية على أنهم أشرار، لكنها الآن ترسلها لاستخدامها في القتال".
وأضاف: "القدر يحب السخرية، لكنه يكره النفاق".
وفي وقت سابق، قال المدير العام لعمليات الأركان المشتركة، دوغلاس سيمز، في إفادة بالبنتاغون إن أوكرانيا لم تتلق فقط ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة، ولكن أيضًا من دول أخرى.
وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.
كما عهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية ذات فعالية كبيرة.
من جانبها، أكدت روسيا أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بالذخائر العنقودية، سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد
، يهدف إلى إطالة أمد الأزمة.
يشار إلى أن الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، (لا تشمل هذه الدول، الولايات المتحدة وأوكرانيا)، نظرا لخطورتها، حيث تنثر "قنابل صغيرة" عبر مناطق شاسعة يمكن ألا تنفجر عند الاصطدام، لكنها قد تشكل خطرًا طويل الأجل، على غرار الألغام الأرضية.