https://sputnikarabic.ae/20230715/اتهامات-جديدة-لجامعة-هارفارد-ببيع-جثث-تم-التبرع-بها-لأغراض-علمية-1079099784.html

اتهامات جديدة لجامعة هارفارد ببيع جثث تم التبرع بها لأغراض علمية

اتهامات جديدة لجامعة هارفارد ببيع جثث تم التبرع بها لأغراض علمية

رفعت إحدى العائلات دعوى قضائية جديدة ضد كلية الطب في جامعة هارفارد بشأن دور الجامعة في قيادة سلسلة عمليات يُزعم أنه تم خلالها بيع رفات بشرية في السوق السوداء... 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T15:54+0000

2023-07-15T15:54+0000

2023-07-15T15:54+0000

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جاء ذلك في إطار سلسلة دعاوى جماعية مماثلة ضد الكلية المرموقة منذ أن اتهمت السلطات الفيدرالية مدير المشرحة بالتآمر والاتجار في الجثث.في دعوى رفعت في محكمة مقاطعة سوفولك العليا، يوم الخميس الماضي، ادعت آن فايس أن هارفارد فشلت في حماية كرامة الرفات المتبرع بها، بما في ذلك جثث والدها، طبيب الأطفال الذي تبرع بجسده للكلية.كان على كلية هارفارد منع سيدريك لودج، مدير المشرحة، من الوصول غير المقيد إلى الرفات البشرية، كما تزعم فايس، وفق إعلام أمريكي.وتقول الدعوى إن الكلية فشلت في وضع "احتياطات كان من شأنها أن تمنع إنشاء وتشغيل سوق لأجزاء الجثث داخل منشآتها".تنص الدعوى على أنه "سُمح لهذه السوق السوداء الغامضة بالازدهار على مرأى من الجميع من قبل موظف مشرحة [كلية الطب بجامعة هارفارد] كان عدم احترامه للموتى واضحًا لأي شخص يدقق في سلوكه".تسعى فايس للحصول على تعويضات عن الضائقة العاطفية التي تقول هي وعائلات أخرى إنهم عانوا منها نتيجة لسوء معاملة أجساد أحبائهم أو بيعها.وتزعم الدعوى أيضا أن لودج ارتدى في بعض الأوقات زي حانوتي من القرن الـ19، وكان يقف في مرآب كلية الطب يومياً بسيارته التي تحمل لوحة تراخيص بحروف Grim-R (التي تعني حاصد الأرواح).وتسعى فايس للحصول على تعويضات عن الأزمة العاطفية التي تقول هي وعائلات أخرى إنهم عانوا منها نتيجة لسوء معاملة أجساد أحبائهم أو بيعها.وكانت اتهامات سابقة وجهت للودج (55 عاماً) وزوجته دنيز (63 عاماً) بسرقة وبيع الأعضاء التي تم التبرع بها للكلية منذ 2018 وحتى العام الماضي، حيث كان لودج يدير برنامج هدايا التشريح في مشرحة الكلية، ويواجه اتهامات بأخذ الرفات إلى منزله في نيوهامبشير تمهيداً لبيعه لمشترين خارجيين، لكنه نفى وزوجته هذه التهمة في يونيو/حزيران 2023، بعد إدانتهما مع عدة متهمين آخرين على يد هيئة محلفين فيدرالية كبرى في بنسلفانيا.

https://sputnikarabic.ae/20190402/نبش-القبور-سرقة-الأكفان-السحر-الأسود-1040181861.html

https://sputnikarabic.ae/20230615/اتهام-مدير-مشرحة-كلية-الطب-في-جامعة-هارفارد-بالاتجار-بأعضاء-بشرية-1078132602.html

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