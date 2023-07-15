عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230715/اتهامات-جديدة-لجامعة-هارفارد-ببيع-جثث-تم-التبرع-بها-لأغراض-علمية-1079099784.html
اتهامات جديدة لجامعة هارفارد ببيع جثث تم التبرع بها لأغراض علمية
اتهامات جديدة لجامعة هارفارد ببيع جثث تم التبرع بها لأغراض علمية
رفعت إحدى العائلات دعوى قضائية جديدة ضد كلية الطب في جامعة هارفارد بشأن دور الجامعة في قيادة سلسلة عمليات يُزعم أنه تم خلالها بيع رفات بشرية في السوق السوداء... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T15:54+0000
2023-07-15T15:54+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/06/1053629620_0:163:1569:1045_1920x0_80_0_0_f0021c5a1d5eac29d20054540d2d2d69.jpg
جاء ذلك في إطار سلسلة دعاوى جماعية مماثلة ضد الكلية المرموقة منذ أن اتهمت السلطات الفيدرالية مدير المشرحة بالتآمر والاتجار في الجثث.في دعوى رفعت في محكمة مقاطعة سوفولك العليا، يوم الخميس الماضي، ادعت آن فايس أن هارفارد فشلت في حماية كرامة الرفات المتبرع بها، بما في ذلك جثث والدها، طبيب الأطفال الذي تبرع بجسده للكلية.كان على كلية هارفارد منع سيدريك لودج، مدير المشرحة، من الوصول غير المقيد إلى الرفات البشرية، كما تزعم فايس، وفق إعلام أمريكي.وتقول الدعوى إن الكلية فشلت في وضع "احتياطات كان من شأنها أن تمنع إنشاء وتشغيل سوق لأجزاء الجثث داخل منشآتها".تنص الدعوى على أنه "سُمح لهذه السوق السوداء الغامضة بالازدهار على مرأى من الجميع من قبل موظف مشرحة [كلية الطب بجامعة هارفارد] كان عدم احترامه للموتى واضحًا لأي شخص يدقق في سلوكه".تسعى فايس للحصول على تعويضات عن الضائقة العاطفية التي تقول هي وعائلات أخرى إنهم عانوا منها نتيجة لسوء معاملة أجساد أحبائهم أو بيعها.وتزعم الدعوى أيضا أن لودج ارتدى في بعض الأوقات زي حانوتي من القرن الـ19، وكان يقف في مرآب كلية الطب يومياً بسيارته التي تحمل لوحة تراخيص بحروف Grim-R (التي تعني حاصد الأرواح).وتسعى فايس للحصول على تعويضات عن الأزمة العاطفية التي تقول هي وعائلات أخرى إنهم عانوا منها نتيجة لسوء معاملة أجساد أحبائهم أو بيعها.وكانت اتهامات سابقة وجهت للودج (55 عاماً) وزوجته دنيز (63 عاماً) بسرقة وبيع الأعضاء التي تم التبرع بها للكلية منذ 2018 وحتى العام الماضي، حيث كان لودج يدير برنامج هدايا التشريح في مشرحة الكلية، ويواجه اتهامات بأخذ الرفات إلى منزله في نيوهامبشير تمهيداً لبيعه لمشترين خارجيين، لكنه نفى وزوجته هذه التهمة في يونيو/حزيران 2023، بعد إدانتهما مع عدة متهمين آخرين على يد هيئة محلفين فيدرالية كبرى في بنسلفانيا.
https://sputnikarabic.ae/20190402/نبش-القبور-سرقة-الأكفان-السحر-الأسود-1040181861.html
https://sputnikarabic.ae/20230615/اتهام-مدير-مشرحة-كلية-الطب-في-جامعة-هارفارد-بالاتجار-بأعضاء-بشرية-1078132602.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/06/1053629620_0:0:1393:1045_1920x0_80_0_0_01e56d69c67fdff78e083799485fcd3d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

اتهامات جديدة لجامعة هارفارد ببيع جثث تم التبرع بها لأغراض علمية

15:54 GMT 15.07.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARDجثة في مشرحة
جثة في مشرحة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD
تابعنا عبرTelegramNabd
رفعت إحدى العائلات دعوى قضائية جديدة ضد كلية الطب في جامعة هارفارد بشأن دور الجامعة في قيادة سلسلة عمليات يُزعم أنه تم خلالها بيع رفات بشرية في السوق السوداء لسنوات.
جاء ذلك في إطار سلسلة دعاوى جماعية مماثلة ضد الكلية المرموقة منذ أن اتهمت السلطات الفيدرالية مدير المشرحة بالتآمر والاتجار في الجثث.
في دعوى رفعت في محكمة مقاطعة سوفولك العليا، يوم الخميس الماضي، ادعت آن فايس أن هارفارد فشلت في حماية كرامة الرفات المتبرع بها، بما في ذلك جثث والدها، طبيب الأطفال الذي تبرع بجسده للكلية.
كان على كلية هارفارد منع سيدريك لودج، مدير المشرحة، من الوصول غير المقيد إلى الرفات البشرية، كما تزعم فايس، وفق إعلام أمريكي.
قبر صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2019
في دولة عربية... ضبط شبكة تنبش القبور وتسرق الأكفان والعظام لأغراض السحر
2 أبريل 2019, 06:28 GMT
وتقول الدعوى إن الكلية فشلت في وضع "احتياطات كان من شأنها أن تمنع إنشاء وتشغيل سوق لأجزاء الجثث داخل منشآتها".
تنص الدعوى على أنه "سُمح لهذه السوق السوداء الغامضة بالازدهار على مرأى من الجميع من قبل موظف مشرحة [كلية الطب بجامعة هارفارد] كان عدم احترامه للموتى واضحًا لأي شخص يدقق في سلوكه".
تسعى فايس للحصول على تعويضات عن الضائقة العاطفية التي تقول هي وعائلات أخرى إنهم عانوا منها نتيجة لسوء معاملة أجساد أحبائهم أو بيعها.
جثة في مشرحة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
مجتمع
اتهام مدير مشرحة كلية الطب في جامعة هارفارد بالاتجار بأعضاء بشرية
15 يونيو, 09:28 GMT
وتزعم الدعوى أيضا أن لودج ارتدى في بعض الأوقات زي حانوتي من القرن الـ19، وكان يقف في مرآب كلية الطب يومياً بسيارته التي تحمل لوحة تراخيص بحروف Grim-R (التي تعني حاصد الأرواح).
وتسعى فايس للحصول على تعويضات عن الأزمة العاطفية التي تقول هي وعائلات أخرى إنهم عانوا منها نتيجة لسوء معاملة أجساد أحبائهم أو بيعها.
وكانت اتهامات سابقة وجهت للودج (55 عاماً) وزوجته دنيز (63 عاماً) بسرقة وبيع الأعضاء التي تم التبرع بها للكلية منذ 2018 وحتى العام الماضي، حيث كان لودج يدير برنامج هدايا التشريح في مشرحة الكلية، ويواجه اتهامات بأخذ الرفات إلى منزله في نيوهامبشير تمهيداً لبيعه لمشترين خارجيين، لكنه نفى وزوجته هذه التهمة في يونيو/حزيران 2023، بعد إدانتهما مع عدة متهمين آخرين على يد هيئة محلفين فيدرالية كبرى في بنسلفانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала