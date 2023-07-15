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https://sputnikarabic.ae/20230715/الأمم-المتحدة-تؤكد-عدم-انطلاق-سفن-محملة-بالأسمدة-الروسية-في-إطار-صفقة-الحبوب-1079096079.html
الأمم المتحدة تؤكد عدم انطلاق سفن محملة بالأسمدة الروسية في إطار صفقة الحبوب
الأمم المتحدة تؤكد عدم انطلاق سفن محملة بالأسمدة الروسية في إطار صفقة الحبوب
أفاد بيان لمكتب منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، بأنه لم يتم إرسال أي سفن لتصدير الأسمدة الروسية بموجب مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T14:04+0000
2023-07-15T14:04+0000
روسيا
العالم
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وجاء في البيان: "اتفاقية 22 يوليو(تموز) تسمح بتصدير الأسمدة (الروسية)، بما في ذلك الأمونيا، لكن لم يتم شحن أي منها بموجب المبادرة".وأضاف: "منذ 29 أبريل (نسيان)، لم يُسمح لأي سفينة بالانتقال إلى ميناء يوجني، أحد الموانئ الثلاثة المدرجة في المبادرة".وتابع البيان: "تلقت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 10% فقط من شحنات الذرة و40% من شحنات القمح في إطار المبادرة، بينما استوردت البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط 90% من الذرة و60% من القمح".يذكر أن مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.كما ينص الجزء الثاني "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة"، المصممة لمدة 3 سنوات، على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.وتؤكد موسكو، أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب لم يتم تنفيذه حتى الآن.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الأمم المتحدة تؤكد عدم انطلاق سفن محملة بالأسمدة الروسية في إطار صفقة الحبوب

14:04 GMT 15.07.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالزراعة الروسية
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أفاد بيان لمكتب منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، بأنه لم يتم إرسال أي سفن لتصدير الأسمدة الروسية بموجب مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب منذ توقيعها العام الماضي.
وجاء في البيان: "اتفاقية 22 يوليو(تموز) تسمح بتصدير الأسمدة (الروسية)، بما في ذلك الأمونيا، لكن لم يتم شحن أي منها بموجب المبادرة".
وأضاف: "منذ 29 أبريل (نسيان)، لم يُسمح لأي سفينة بالانتقال إلى ميناء يوجني، أحد الموانئ الثلاثة المدرجة في المبادرة".
وتابع البيان: "تلقت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 10% فقط من شحنات الذرة و40% من شحنات القمح في إطار المبادرة، بينما استوردت البلدان ذات الدخل المرتفع والمتوسط 90% من الذرة و60% من القمح".
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بوتين ورامافوزا يناقشان هاتفيا مبادرة السلام الأفريقية بشأن أوكرانيا وصفقة الحبوب
12:28 GMT
يذكر أن مبادرة البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو/ تموز 2022 من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تتضمن تصدير الحبوب والأغذية الأوكرانية، وكذلك الأسمدة عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما في ذلك أوديسا، على أن يتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.
كما ينص الجزء الثاني "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة"، المصممة لمدة 3 سنوات، على إلغاء حظر الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت" العالمي، واستئناف توريد الآلات الزراعية، وقطع الغيار والخدمة، وترميم خط أنابيب الأمونيا "توغلياتي أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.
وتؤكد موسكو، أن الجزء الثاني من صفقة الحبوب لم يتم تنفيذه حتى الآن.
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