https://sputnikarabic.ae/20230715/الأمن-الروسي-يحبط-محاولة-اغتيال-رئيسة-تحرير-وكالة-سبوتنيك-من-قبل-الاستخبارات-الأوكرانية--عاجل-1079087552.html
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" من قبل الاستخبارات الأوكرانية
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" من قبل الاستخبارات الأوكرانية
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط عملية اغتيال خططت القوات الخاصة الأوكرانية تنفيذها ضد رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان،... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T10:51+0000
2023-07-15T10:51+0000
2023-07-15T11:18+0000
روسيا
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وقال الأمن الفيدرالي الروسي "منع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بمشاركة لجنة التحقيق ووزارة الشؤون الداخلية في روسيا، تحضيرات القوات الخاصة الأوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، والإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك.وأضاف بيان الأمن الفيدرالي: "في مقاطعة موسكو وريازان تم اعتقال قوميين من مجموعة "براغراف 88" الذين قاموا بمتابعة ورصد معلومات عن عمل ومقر إقامة سيمونيان وسوبتشاك".وتمت مصادرة بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف مع خراطيش مطاطية وسكاكين وأصفاد من المعتقلَين.وأكد المعتقلون أنهم كانوا يستعدون لمحاولات اغتيال بناء على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، مقابل مكافأة قدرها 1.5 مليون روبل لكل جريمة قتل.
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روسيا
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" من قبل الاستخبارات الأوكرانية
10:51 GMT 15.07.2023 (تم التحديث: 11:18 GMT 15.07.2023) تابعنا عبر
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط عملية اغتيال خططت القوات الخاصة الأوكرانية تنفيذها ضد رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، والإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك.
وقال الأمن الفيدرالي الروسي "منع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بمشاركة لجنة التحقيق ووزارة الشؤون الداخلية في روسيا، تحضيرات القوات الخاصة الأوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، والإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك.
وأضاف بيان الأمن الفيدرالي: "في مقاطعة موسكو وريازان تم اعتقال قوميين من مجموعة "براغراف 88" الذين قاموا بمتابعة ورصد معلومات عن عمل ومقر إقامة سيمونيان وسوبتشاك".
وتمت مصادرة بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف مع خراطيش مطاطية وسكاكين وأصفاد من المعتقلَين.
وأكد المعتقلون أنهم كانوا يستعدون لمحاولات اغتيال بناء على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، مقابل مكافأة قدرها 1.5 مليون روبل لكل جريمة قتل.