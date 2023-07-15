عربي
https://sputnikarabic.ae/20230715/الأمن-الروسي-يحبط-محاولة-اغتيال-رئيسة-تحرير-وكالة-سبوتنيك-من-قبل-الاستخبارات-الأوكرانية--عاجل-1079087552.html
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" من قبل الاستخبارات الأوكرانية
الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" من قبل الاستخبارات الأوكرانية
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط عملية اغتيال خططت القوات الخاصة الأوكرانية تنفيذها ضد رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان،... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T10:51+0000
2023-07-15T11:18+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103526/64/1035266431_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_fe191b71cc904e299cb003a879f16bfd.jpg
وقال الأمن الفيدرالي الروسي "منع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بمشاركة لجنة التحقيق ووزارة الشؤون الداخلية في روسيا، تحضيرات القوات الخاصة الأوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، والإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك.وأضاف بيان الأمن الفيدرالي: "في مقاطعة موسكو وريازان تم اعتقال قوميين من مجموعة "براغراف 88" الذين قاموا بمتابعة ورصد معلومات عن عمل ومقر إقامة سيمونيان وسوبتشاك".وتمت مصادرة بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف مع خراطيش مطاطية وسكاكين وأصفاد من المعتقلَين.وأكد المعتقلون أنهم كانوا يستعدون لمحاولات اغتيال بناء على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، مقابل مكافأة قدرها 1.5 مليون روبل لكل جريمة قتل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103526/64/1035266431_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8fcc1143bc03ddf165bab558989ff69f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الأمن الروسي يحبط محاولة اغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" من قبل الاستخبارات الأوكرانية

10:51 GMT 15.07.2023 (تم التحديث: 11:18 GMT 15.07.2023)
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة تحرير "سبوتنيك" و"آر تي" مارغاريتا سيمونيان
رئيسة تحرير سبوتنيك وآر تي مارغاريتا سيمونيان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط عملية اغتيال خططت القوات الخاصة الأوكرانية تنفيذها ضد رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، والإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك.
وقال الأمن الفيدرالي الروسي "منع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بمشاركة لجنة التحقيق ووزارة الشؤون الداخلية في روسيا، تحضيرات القوات الخاصة الأوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، والإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك.
وأضاف بيان الأمن الفيدرالي: "في مقاطعة موسكو وريازان تم اعتقال قوميين من مجموعة "براغراف 88" الذين قاموا بمتابعة ورصد معلومات عن عمل ومقر إقامة سيمونيان وسوبتشاك".
وتمت مصادرة بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف مع خراطيش مطاطية وسكاكين وأصفاد من المعتقلَين.
وأكد المعتقلون أنهم كانوا يستعدون لمحاولات اغتيال بناء على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، مقابل مكافأة قدرها 1.5 مليون روبل لكل جريمة قتل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала