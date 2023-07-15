https://sputnikarabic.ae/20230715/الجيش-السوداني-نفذنا-عملية-نوعية-ناجحة-ضمن-مناطق-المهندسين-والعودة-وحمد-النيل-في-الخرطوم-1079086897.html

الجيش السوداني: نفذنا عملية نوعية ناجحة ضمن مناطق المهندسين والعودة وحمد النيل في الخرطوم

الجيش السوداني: نفذنا عملية نوعية ناجحة ضمن مناطق المهندسين والعودة وحمد النيل في الخرطوم

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، "تنفيذ عملية نوعية ناجحة في مناطق المهندسين والعودة وحمد النيل في الخرطوم". 15.07.2023, سبوتنيك عربي

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وقال الجيش السوداني، في بيان له، عبر حسابه على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "قوات العمل الخاص بسلاح المهندسين قامت بعمليات نوعية ناجحة وتنظيف جيوب التمرد من المليشيا في مناطق المهندسين والعودة وحمد النيل".يشار إلى أنه منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في السادس من الشهر نفسه، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيما يتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.

https://sputnikarabic.ae/20230715/المبعوث-الأممي-إلى-السودان-يحذر-من-حرب-أهلية-شاملة-في-البلاد-1079082542.html

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أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي