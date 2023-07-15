https://sputnikarabic.ae/20230715/الخارجية-الروسية-محاولة-اغتيال-صحفيين-روس-تفضح-الجوهر-الإرهابي-لنظام-كييف-1079099290.html
الخارجية الروسية: محاولة اغتيال صحفيين روس تفضح الجوهر الإرهابي لنظام كييف
الخارجية الروسية: محاولة اغتيال صحفيين روس تفضح الجوهر الإرهابي لنظام كييف
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن سبب محاولة الاغتيال الفاشلة من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية لرئيسة تحرير... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T15:22+0000
2023-07-15T15:22+0000
2023-07-15T15:22+0000
روسيا
العالم
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وأضافت زاخاروفا: "نحن نتحدث عن محاولة أخرى لهجوم إرهابي على المدنيين الروس، نظمها نظام كييف، والتي رعاها بعناية القيّمون الغربيون".وصرحت أنه "حاليًا، تحقق وكالات إنفاذ القانون في جميع التفاصيل، ولكن من الواضح بالفعل أن سبب محاولة الاغتيال الفاشلة هو الأنشطة المهنية للصحفيين الروس".وشددت زاخاروفا على أن "كل ما يحدث مرة أخرى يظهر الطبيعة الإرهابية لنظام فلاديمير زيلينسكي، المسؤول عن سلسلة كاملة من الهجمات الإرهابية".وقالت: "من غير المرجح أن ننتظر رد فعل من المنظمات الدولية ذات الصلة. لطالما كان النفاق المرضي تقليدا سياسيا لليبرالية الغربية وردود فعلها غير المشروطة".وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط عملية اغتيال خططت القوات الخاصة الأوكرانية لتنفيذها ضد رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، والإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك.وأضاف بيان الأمن الفيدرالي: "في مقاطعة موسكو وريازان تم اعتقال قوميين من مجموعة "براغراف 88" الذين قاموا بمتابعة ورصد معلومات عن عمل ومقر إقامة سيمونيان وسوبتشاك".
https://sputnikarabic.ae/20230715/نائب-في-مجلس-الدوما-الروسي-دع-زالوجني-لا-يتفاجأ-إذا-سقط-صاروخ-كينجال-في-مخبئه-المحصن-1079096539.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: محاولة اغتيال صحفيين روس تفضح الجوهر الإرهابي لنظام كييف
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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن سبب محاولة الاغتيال الفاشلة من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية لرئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" والمجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا"، مارغريتا سيمونيان، وكذلك الصحفية الروسية كسينيا سوبتشاك، هو نشاطهم المهني، وهذه محاولة أخرى لهجوم إرهابي لنظام كييف على الروس.
وأضافت زاخاروفا: "نحن نتحدث عن محاولة أخرى لهجوم إرهابي على المدنيين الروس، نظمها نظام كييف، والتي رعاها بعناية القيّمون الغربيون".
وصرحت أنه "حاليًا، تحقق وكالات إنفاذ القانون في جميع التفاصيل، ولكن من الواضح بالفعل أن سبب محاولة الاغتيال الفاشلة هو الأنشطة المهنية للصحفيين الروس".
وشددت زاخاروفا على أن "كل ما يحدث مرة أخرى يظهر الطبيعة الإرهابية لنظام فلاديمير زيلينسكي، المسؤول عن سلسلة كاملة من الهجمات الإرهابية".
وقالت: "من غير المرجح أن ننتظر رد فعل من المنظمات الدولية ذات الصلة. لطالما كان النفاق المرضي تقليدا سياسيا لليبرالية الغربية وردود فعلها غير المشروطة".
وأعلن الأمن الفيدرالي الروسي إحباط عملية اغتيال خططت القوات الخاصة الأوكرانية لتنفيذها ضد رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، مارغريتا سيمونيان، والإعلامية الروسية كسينيا سوبتشاك.
وأضاف بيان الأمن الفيدرالي: "في مقاطعة موسكو وريازان تم اعتقال قوميين من مجموعة "براغراف 88" الذين قاموا بمتابعة ورصد معلومات عن عمل ومقر إقامة سيمونيان وسوبتشاك".