https://sputnikarabic.ae/20230715/الدفاع-الروسية--وسائل-إعلام-أجنبية-حاولت-عرقلة-التجنيد-الربيعي-في-روسيا-1079086612.html
الدفاع الروسية: وسائل إعلام أجنبية حاولت عرقلة التجنيد الربيعي في روسيا
الدفاع الروسية: وسائل إعلام أجنبية حاولت عرقلة التجنيد الربيعي في روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وسائل الإعلام الأجنبية حاولت عرقلة حملة التجنيد خلال فصل الربيع للانضمام إلى القوات المسلحة الروسية في البلاد. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T09:59+0000
2023-07-15T09:59+0000
2023-07-15T09:59+0000
روسيا
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وأوضحت الوزارة أن العمل الأساسي أوكل إلى منتسبي المفوضيات العسكرية، الذين أتموا المهمة الموضوعة على عاتقهم في ظروف صعبة.وأشارت الدفاع الروسية أن حملة التجنيد الأخيرة شهدت هجوم إعلام غربي حاول التأثير سلبيا بهدف تعطيل تنفيذ أنشطة التجنيد الإجباري، لافتة إلى أن وسائل الإعلام الأجنبية حاولت تشويه سمعة الجيش الروسي.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن التجنيد الربيعى الروسي اكتمل، وتم إرسال 147 ألف شخص إلى القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى.وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "تم الانتهاء من تجنيد المواطنين في ربيع 2023 للخدمة العسكرية. ووفقًا لمرسوم الرئيس الروسي بتاريخ 30 مارس 2023 رقم 220، في ربيع هذا العام، تم استدعاء 147 ألف شخص وإرسالهم للخدمة العسكرية، عن طريق التجنيد في القوات المسلحة الروسية والتشكيلات العسكرية الأخرى".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "لجان التجنيد بدأت عملها في 1 أبريل/ نيسان الماضي، وأن إرسال المجندين من نقاط التجمع إلى القوات بدأ في 20 أبريل. ويحق للشباب الذين وصلوا إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اختيار أداء الخدمة العسكرية بمختلف أنواعها وفروعها العسكرية، مع مراعاة حالتهم الصحية ونتائج الاختيار النفسي المهني".وأضافت: "يلاحظ أن المجندين كانوا يحصلون على الزي الرسمي اليومي قبل المغادرة: للبحرية - أسود، للقوات الجوية والقوات المحمولة جواً - أزرق، وكذلك بطاقات السفر الإلكترونية المصرفية والشخصية".
https://sputnikarabic.ae/20230715/وزارة-الدفاع-انتهى-التجنيد-الربيعي-في-روسيا-وتم-ارسال-147-ألف-مجند-للخدمة-1079084577.html
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روسيا
الدفاع الروسية: وسائل إعلام أجنبية حاولت عرقلة التجنيد الربيعي في روسيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وسائل الإعلام الأجنبية حاولت عرقلة حملة التجنيد خلال فصل الربيع للانضمام إلى القوات المسلحة الروسية في البلاد.
وأوضحت الوزارة أن العمل الأساسي أوكل إلى منتسبي المفوضيات العسكرية، الذين أتموا المهمة الموضوعة على عاتقهم في ظروف صعبة.
وأشارت الدفاع الروسية أن حملة التجنيد الأخيرة شهدت هجوم إعلام غربي حاول التأثير سلبيا بهدف تعطيل تنفيذ أنشطة التجنيد الإجباري، لافتة إلى أن وسائل الإعلام الأجنبية حاولت تشويه سمعة الجيش الروسي.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن التجنيد الربيعى الروسي اكتمل، وتم إرسال 147 ألف شخص إلى القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية: "تم الانتهاء من تجنيد المواطنين في ربيع 2023 للخدمة العسكرية. ووفقًا لمرسوم الرئيس الروسي بتاريخ 30 مارس 2023 رقم 220، في ربيع هذا العام، تم استدعاء 147 ألف شخص وإرسالهم للخدمة العسكرية، عن طريق التجنيد في القوات المسلحة الروسية والتشكيلات العسكرية الأخرى".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "لجان التجنيد بدأت عملها في 1 أبريل/ نيسان الماضي، وأن إرسال المجندين من نقاط التجمع إلى القوات بدأ في 20 أبريل. ويحق للشباب الذين وصلوا إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية اختيار أداء الخدمة العسكرية بمختلف أنواعها وفروعها العسكرية، مع مراعاة حالتهم الصحية ونتائج الاختيار النفسي المهني".
وأضافت: "يلاحظ أن المجندين كانوا يحصلون على الزي الرسمي اليومي قبل المغادرة: للبحرية - أسود، للقوات الجوية والقوات المحمولة جواً - أزرق، وكذلك بطاقات السفر الإلكترونية المصرفية والشخصية".