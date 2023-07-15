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الدفاع: سلاح الجو الروسي يضرب عشرة تجمعات للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه -عاجل
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230715/الدفاع-سلاح-الجو-الروسي-يضرب-حوالي-عشرة-تجمعات-للقوات-الأوكرانية-على-محور-زابوروجيه--عاجل-1079080148.html
الدفاع: سلاح الجو الروسي يضرب عشرة تجمعات للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه -عاجل
الدفاع: سلاح الجو الروسي يضرب عشرة تجمعات للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه -عاجل
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم السبت، بأن سلاح الجو التابع لقوات التجمع ضرب وأصاب حوالي عشرة أماكن تجمع... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T02:14+0000
2023-07-15T02:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح الجو الروسي
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح تشيخوف بأن العدو لم يقم خلال النهار على محور زابوروجيه، بأي إجراءات نشطة، فقد أجرى استطلاع وحاول إعادة تجمع قواته .وتابع تشيخوف في حديثه لوكالة "سبوتنيك" قائلا: أنه "وفي سياق الأعمال القتالية وفي إطار القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير طاقم هاون في منطقة ميرني ودبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستيبوفوي، وعربة قتالية مدرعة في نوفودانيلوفكا وقطعتا مدفعية في بريوبرازينكا وأوميلنيك".كما أشار رئيس المركز الصحفي إلى ان " مسيرات( التجمع ) دمرت عربة قتالية مدرعة مع مسلحين في المنطقة الواقعة شمال غرب بريوتنيوي، كما ضربت مقاتلات هجومية حوالي عشرة أماكن تجمع للمسلحين في منطقة بياتياتكي".
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سلاح الجو الروسي, روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, القوات الأوكرانية
سلاح الجو الروسي, روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, القوات الأوكرانية

الدفاع: سلاح الجو الروسي يضرب عشرة تجمعات للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه -عاجل

02:14 GMT 15.07.2023 (تم التحديث: 02:15 GMT 15.07.2023)
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
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يتبع
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، أوليغ تشيخوف، اليوم السبت، بأن سلاح الجو التابع لقوات التجمع ضرب وأصاب حوالي عشرة أماكن تجمع للقوات الأوكرانية في منطقة بياتياتكي على محور زابوروجيه.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح تشيخوف بأن العدو لم يقم خلال النهار على محور زابوروجيه، بأي إجراءات نشطة، فقد أجرى استطلاع وحاول إعادة تجمع قواته .
وتابع تشيخوف في حديثه لوكالة "سبوتنيك" قائلا: أنه "وفي سياق الأعمال القتالية وفي إطار القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير طاقم هاون في منطقة ميرني ودبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستيبوفوي، وعربة قتالية مدرعة في نوفودانيلوفكا وقطعتا مدفعية في بريوبرازينكا وأوميلنيك".
كما أشار رئيس المركز الصحفي إلى ان " مسيرات( التجمع ) دمرت عربة قتالية مدرعة مع مسلحين في المنطقة الواقعة شمال غرب بريوتنيوي، كما ضربت مقاتلات هجومية حوالي عشرة أماكن تجمع للمسلحين في منطقة بياتياتكي".
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