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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230715/الدوما-الروسي-القائد-العام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-اعترف-باستحالة-الهجوم-على-القرم-1079088772.html
الدوما الروسي: القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية اعترف باستحالة الهجوم على القرم
الدوما الروسي: القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية اعترف باستحالة الهجوم على القرم
صرح نائب مجلس الدوما من مدينة سيفاستوبول، دميتري بيليك، أن القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف بالفعل بالعجز في قضية الهجوم على شبه جزيرة... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T11:34+0000
2023-07-15T11:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
جمهورية القرم الروسية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال بيليك لوكالة "سبوتنيك": "اعترف زالوجني بالعجز، ودق مسمارا في وعود زيلينسكي بإعادة شبه جزيرة القرم".وقال: "تم تشكيل مركزين للبث في أوكرانيا: فريق زيلينسكي، الذي يروي حكايات خرافية بألوان قوس قزح حول الاستيلاء الوشيك على مناطق جديدة من روسيا وشبه جزيرة القرم، والجنرال زالوجني".وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، نيته الاستيلاء على شبه جزيرة القرم عندما تتوفر لديه الإمكانيات لذلك.وقال لوسائل إعلام غربية: "بمجرد أن أمتلك الوسائل لهذا الغرض، سأفعل شيئا. لا يهمني شيء، كما أنه لا أحد سيوقفني عن ذلك".ووفقا لزالوجني، القوات الأوكرانية تستخدم حاليا أسلحة أوكرانية الصنع لـ"ضربات متكررة" على الأراضي الروسية.وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها، وترفض الاعتراف بنتائج الاستفتاءات ويؤيدها في ذلك عدد من الدول الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230715/الأمن-الروسي-يحبط-محاولة-اغتيال-رئيسة-تحرير-وكالة-سبوتنيك-من-قبل-الاستخبارات-الأوكرانية--عاجل-1079087552.html
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حصري, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا
حصري, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا

الدوما الروسي: القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية اعترف باستحالة الهجوم على القرم

11:34 GMT 15.07.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиковمنتجع يابطا في شبه جزيرة القرم
منتجع يابطا في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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حصري
صرح نائب مجلس الدوما من مدينة سيفاستوبول، دميتري بيليك، أن القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، اعترف بالفعل بالعجز في قضية الهجوم على شبه جزيرة القرم.
وقال بيليك لوكالة "سبوتنيك": "اعترف زالوجني بالعجز، ودق مسمارا في وعود زيلينسكي بإعادة شبه جزيرة القرم".

ووفقا له: "اعترف القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية بصدق، أنه ببساطة لا تملك القوات القوة والوسائل للاستيلاء على شبه الجزيرة، وبدا الأمر وكأنه صفعة على وجه زيلينسكي واستراتيجياته".

وقال: "تم تشكيل مركزين للبث في أوكرانيا: فريق زيلينسكي، الذي يروي حكايات خرافية بألوان قوس قزح حول الاستيلاء الوشيك على مناطق جديدة من روسيا وشبه جزيرة القرم، والجنرال زالوجني".

وأضاف: "يعترف زالوجني بأنه لا يستطيع حتى الاقتراب من شبه الجزيرة، الأمر الذي يتعارض مع وعود زيلينسكي. اتضح أن زالوجني أكثر صدقا ويتصرف في تحد لزيلينسكي، ويمزق ضمادة أكاذيب الدعاية الأوكرانية من أعين الشعب الأوكراني".

وفي وقت سابق، أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، نيته الاستيلاء على شبه جزيرة القرم عندما تتوفر لديه الإمكانيات لذلك.
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وقال لوسائل إعلام غربية: "بمجرد أن أمتلك الوسائل لهذا الغرض، سأفعل شيئا. لا يهمني شيء، كما أنه لا أحد سيوقفني عن ذلك".

وبحسب وسائل الإعلام، زالوجني لم يبدِ أي نوع من التصنع، إذ لم يكن يتصنع عند الكشف عن نواياه في إعادة شبه جزيرة القرم.

ووفقا لزالوجني، القوات الأوكرانية تستخدم حاليا أسلحة أوكرانية الصنع لـ"ضربات متكررة" على الأراضي الروسية.

وفي مارس/ آذار 2014، عادت شبه جزيرة القرم إلى الوطن الأم روسيا، عقب استفتاء جرى بعد انقلاب 2014 في كييف، حيث صوت 96.77 في المئة من المواطنين في القرم، و95.6 في المئة في مدينة سيفاستوبول، لصالح العودة.

وأكدت القيادة الروسية في مناسبات عديدة، أن مسألة عودة القرم إلى روسيا حُسمت للأبد.
ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها، وترفض الاعتراف بنتائج الاستفتاءات ويؤيدها في ذلك عدد من الدول الغربية.
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