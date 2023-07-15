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https://sputnikarabic.ae/20230715/السلطات-الأوكرانية-تبدأ-التعاون-مع-الإنتربول-الدولي-لإعادة-الرجال-من-الاتحاد-الأوروبي-إلى-البلاد-1079082782.html
السلطات الأوكرانية تبدأ التعاون مع الإنتربول الدولي لإعادة الرجال من الاتحاد الأوروبي إلى البلاد
السلطات الأوكرانية تبدأ التعاون مع الإنتربول الدولي لإعادة الرجال من الاتحاد الأوروبي إلى البلاد
كشفت وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا أن شرطة خاركوف المحلية بدأت التعاون مع الإنتربول الدولي ( الشرطة الدولية)، وذلك بهدف إعادة الرجال الأوكرانيين إلى... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T07:46+0000
2023-07-15T07:46+0000
العالم
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وقال رئيس قسم التحقيق في القسم الإقليمي من شرطة خاركوف، سيرغي بولفينوف:"نحن أول من يختبر مخططًا في أوكرانيا حول كيفية منع الخونة من الاستقرار والاختباء في العالم المتحضر". وأضاف بولفينوف أنه يتم نقل المعلومات إلى الإنتربول، على وجه الخصوص حول أولئك المشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية في أوكرانيا، قائلًا إنهم ليسوا على الإطلاق "ضحايا حرب" أو لاجئين سياسيين، كما يروجون لأنفسهم.ووفقا له، فإن الشرطة بهذه الطريقة تحاول إعادة كل من دخل الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.وبحسب رئيس القسم، فقد تم بالفعل إرسال بيانات 25 من هؤلاء الهاربين إلى قاعدة البيانات.
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السلطات الأوكرانية تبدأ التعاون مع الإنتربول الدولي لإعادة الرجال من الاتحاد الأوروبي إلى البلاد

07:46 GMT 15.07.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة الأوكرانية
الشرطة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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كشفت وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا أن شرطة خاركوف المحلية بدأت التعاون مع الإنتربول الدولي ( الشرطة الدولية)، وذلك بهدف إعادة الرجال الأوكرانيين إلى البلاد من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس قسم التحقيق في القسم الإقليمي من شرطة خاركوف، سيرغي بولفينوف:"نحن أول من يختبر مخططًا في أوكرانيا حول كيفية منع الخونة من الاستقرار والاختباء في العالم المتحضر".
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وأضاف بولفينوف أنه يتم نقل المعلومات إلى الإنتربول، على وجه الخصوص حول أولئك المشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية في أوكرانيا، قائلًا إنهم ليسوا على الإطلاق "ضحايا حرب" أو لاجئين سياسيين، كما يروجون لأنفسهم.
ووفقا له، فإن الشرطة بهذه الطريقة تحاول إعادة كل من دخل الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.
وبحسب رئيس القسم، فقد تم بالفعل إرسال بيانات 25 من هؤلاء الهاربين إلى قاعدة البيانات.
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