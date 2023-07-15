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العراق.. رئيس هيئة النزاهة يتوعد بشن "معركة مصيرية كبرى" ضد الفساد
العراق.. رئيس هيئة النزاهة يتوعد بشن "معركة مصيرية كبرى" ضد الفساد
توعد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، حيدر حنون، اليوم السبت، بشن "معركة مصيرية كبرى مرتقبة" ضد الفساد في بلاده. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T17:21+0000
2023-07-15T17:21+0000
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ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم السبت، عن حيدر حنون، تأكيده استرداد أموال ضخمة ومجموعة عقارات، واقتراب الهيئة العراقية من توقيع مذكرات تفاهم مع 3 دول عربية.وقال حيدر حنون:وشدد المسؤول العراقي على أن لدى هيئة النزاهة ملفات مهمة خاصة فيما يتعلق بملف استرداد الأموال من الكسب غير المشروع أو التضخم، مشيرا إلى أن الهيئة العراقية ستعلن خلال هذا الأسبوع استرداد مبلغ كبير من المال وأموال كثيرة قادمة، فضلا عن مجموعة عقارات أيضا تم استردادها.وأفاد حيدر حنون بأن "العمل مستمر في عقد مذكرات التفاهم بين العراق وعدة دول"، مضيفا أنه "سيتم قريبا عقد مذكرة تفاهم مع مصر وأخرى مع سلطنة عمان وثالثة مع فلسطين دعما للفلسطينيين في دولتهم إذ سنفتح لهم آفاقا في أكاديمية مكافحة الفساد التابعة لهيئة النزاهة وسندرب كوادر فلسطينية داخل العراق حتى يصبحوا قادرين على القيام بمهمة مكافحة الفساد في بلدهم".ولفت المسؤول العراقي إلى أن بلاده في طور استرداد 80 مليون دولار ضمن أموال صندوق الاسترداد، فضلا عن عمل هيئة النزاهة الاتحادية على استرداد أموال الفساد في الإمارات، منوها إلى أن لدى العراق متهمة مدانة بنحو ملياري دولار.وأكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، حيدر حنون، أن هناك متهمين آخرين وحسابات في الإمارات تبحث عنها بلاده بالتعاون مع الحكومة الإماراتية.
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العراق, أخبار العراق اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فلسطين اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فلسطين اليوم

العراق.. رئيس هيئة النزاهة يتوعد بشن "معركة مصيرية كبرى" ضد الفساد

17:21 GMT 15.07.2023
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© MOADH AL-DULAIMI
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توعد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، حيدر حنون، اليوم السبت، بشن "معركة مصيرية كبرى مرتقبة" ضد الفساد في بلاده.
ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم السبت، عن حيدر حنون، تأكيده استرداد أموال ضخمة ومجموعة عقارات، واقتراب الهيئة العراقية من توقيع مذكرات تفاهم مع 3 دول عربية.
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وقال حيدر حنون:
توجد ملفات فساد كبيرة تقوم عليها وتنظمها هيئة النزاهة الاتحادية، وهذه الملفات يجري تدقيقها حاليا تمهيدا لإصدار قرار قضائي بأوامر القبض أو الاستقدام أو غيرها من الأوامر القضائية.
وشدد المسؤول العراقي على أن لدى هيئة النزاهة ملفات مهمة خاصة فيما يتعلق بملف استرداد الأموال من الكسب غير المشروع أو التضخم، مشيرا إلى أن الهيئة العراقية ستعلن خلال هذا الأسبوع استرداد مبلغ كبير من المال وأموال كثيرة قادمة، فضلا عن مجموعة عقارات أيضا تم استردادها.
وأفاد حيدر حنون بأن "العمل مستمر في عقد مذكرات التفاهم بين العراق وعدة دول"، مضيفا أنه "سيتم قريبا عقد مذكرة تفاهم مع مصر وأخرى مع سلطنة عمان وثالثة مع فلسطين دعما للفلسطينيين في دولتهم إذ سنفتح لهم آفاقا في أكاديمية مكافحة الفساد التابعة لهيئة النزاهة وسندرب كوادر فلسطينية داخل العراق حتى يصبحوا قادرين على القيام بمهمة مكافحة الفساد في بلدهم".
ولفت المسؤول العراقي إلى أن بلاده في طور استرداد 80 مليون دولار ضمن أموال صندوق الاسترداد، فضلا عن عمل هيئة النزاهة الاتحادية على استرداد أموال الفساد في الإمارات، منوها إلى أن لدى العراق متهمة مدانة بنحو ملياري دولار.
وأكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، حيدر حنون، أن هناك متهمين آخرين وحسابات في الإمارات تبحث عنها بلاده بالتعاون مع الحكومة الإماراتية.
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