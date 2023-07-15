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https://sputnikarabic.ae/20230715/القوات-الأمريكية-تواصل-سرقة-النفط-السوري--1079101156.html
القوات الأمريكية تواصل سرقة النفط السوري
القوات الأمريكية تواصل سرقة النفط السوري
واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة النفط السوري، وأخرجت، اليوم السبت، 35 صهريجاً محملاً بالنفط إلى إقليم شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي، أقصى الريف... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T16:34+0000
2023-07-15T16:34+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية من منطقة اليعربية أن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت إلى قواعدها في شمال العراق رتلاً مؤلفاً من 120 آلية تضم 65 ناقلةً بعضها يحمل معدات عسكرية معطوبة مغطاة، و20 شاحنة تبريد، و35 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق".وبينت المصادر أن القافلة كانت ترافقها 4 سيارات نوع "بيك آب" تابعة لقوات "قسد" لتأمين الحماية لها.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن الأضرار التي لحقت بقطاعي النفط والغاز في البلاد من عام 2011 إلى عام 2022 بلغت 107 مليارات دولار، وتطلب دمشق هذا التعويض.يسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230715/خطوط-التماس-تسخن-الجيش-الأمريكي-يرسل-حشودا-جديدة-إلى-حقل-كونيكو-شرقي-سوريا-1079099088.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق

القوات الأمريكية تواصل سرقة النفط السوري

16:34 GMT 15.07.2023
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقة النفط السوري، وأخرجت، اليوم السبت، 35 صهريجاً محملاً بالنفط إلى إقليم شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي، أقصى الريف الشرقي للحسكة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصادر محلية من منطقة اليعربية أن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت إلى قواعدها في شمال العراق رتلاً مؤلفاً من 120 آلية تضم 65 ناقلةً بعضها يحمل معدات عسكرية معطوبة مغطاة، و20 شاحنة تبريد، و35 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق".
وبينت المصادر أن القافلة كانت ترافقها 4 سيارات نوع "بيك آب" تابعة لقوات "قسد" لتأمين الحماية لها.
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
خطوط التماس تسخن.. الجيش الأمريكي يرسل حشودا جديدة إلى حقل "كونيكو" شرقي سوريا
15:19 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن الأضرار التي لحقت بقطاعي النفط والغاز في البلاد من عام 2011 إلى عام 2022 بلغت 107 مليارات دولار، وتطلب دمشق هذا التعويض.
يسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شمال وشمال شرقي سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا.
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