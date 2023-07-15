https://sputnikarabic.ae/20230715/القوات-الروسية-تدمر-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-في-اتجاه-زابوروجيه-فيديو-1079083180.html
القوات الروسية تدمر مجموعة تخريبية أوكرانية في اتجاه زابوروجيه... فيديو
القوات الروسية تدمر مجموعة تخريبية أوكرانية في اتجاه زابوروجيه... فيديو
صرح مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية حيدت مجموعة تخريبية من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه بضربة مباشرة. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T08:02+0000
2023-07-15T08:02+0000
2023-07-15T08:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقال: "تمكنت قواتنا من تنفيذ ضربة دقيقة، بتغطية لمجموعة من جنود تابعة للقوات الأوكرانية، الذين تجمعوا في غابات. على الأرجح، أرادوا مهاجمة معقلنا، لكننا وجدناهم ودمرناهم".بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك، وزابوروجيه، وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه. زجت كييف ألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد". تسببت صور أعمدة الدخان المتصاعدة من الدبابات الأوكرانية الألمانية الصنع إحداث صدى إعلامي.وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه خلال شهر من الهجمات الفاشلة، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة وطائرة هليكوبتر و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد "ما يقرب من 100% من دبابات هذا النوع التي قدمتها بولندا والبرتغال". وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.أقرا أيضا: 3 تكتيكات روسية محكمة تشل الهجوم المضادأقرا أيضا: مسؤول في البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ من المتوقعأقرا أيضا: زيلينسكي يعترف بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تدمر مجموعة تخريبية أوكرانية في اتجاه زابوروجيه... فيديو
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حصري
صرح مصدر في الأجهزة الأمنية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية حيدت مجموعة تخريبية من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيه بضربة مباشرة.
وقال: "تمكنت قواتنا من تنفيذ ضربة دقيقة، بتغطية لمجموعة من جنود تابعة للقوات الأوكرانية، الذين تجمعوا في غابات. على الأرجح، أرادوا مهاجمة معقلنا، لكننا وجدناهم ودمرناهم".
وأشار إلى أن كل شيء حدث في الليل، وأن الجيش الأوكراني أراد الاستفادة من عنصر المفاجأة.
بدأ الهجوم الأوكراني
في اتجاهات جنوب دونيتسك، وزابوروجيه، وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه. زجت كييف ألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد". تسببت صور أعمدة الدخان المتصاعدة من الدبابات الأوكرانية الألمانية الصنع إحداث صدى إعلامي.
وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه خلال شهر من الهجمات الفاشلة، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية
18 طائرة وطائرة هليكوبتر و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد "ما يقرب من 100% من دبابات هذا النوع التي قدمتها بولندا والبرتغال". وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.