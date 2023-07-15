https://sputnikarabic.ae/20230715/القوات-الروسية-تصد-17-هجوما-وتحيد-315-جنديا-على-محور-دونيتسك--1079088295.html
القوات الروسية تصد 17 هجوما على محور دونيتسك وتحيد 650 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الروسية تصد 17 هجوما على محور دونيتسك وتحيد 650 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية صدت 17 هجوما للقوات الأوكرانية، وحيّدت 315 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T11:11+0000
2023-07-15T11:11+0000
2023-07-15T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" في صد 17 هجوما للعدو في مناطق سيفيرنوي وكورديوموفكا ونوفوميخيلوفكا ومارينكا وكليشيفكا ومالويلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 315 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".وأشار البيان إلى أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على نحو 650 عسكريا أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتم صد هجومين للعدو في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية.وتم تحيد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدافع هاوتزر "دي 20".وتابع البيان: على اتجاه زابوروجيه، نتيجة للإجراءات النشطة للقوات الروسية، تم استهداف القوى العاملة والمعدات للواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 210 جنديا أوكرانيا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "دي 30" ومدفع "دي 20".وأكد البيان أن وسائل الدفاع الجوي اعترضت 3 صواريخ من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 6 مسيرات في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه، وفي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
https://sputnikarabic.ae/20230715/الأمن-الروسي-يحبط-محاولة-اغتيال-رئيسة-تحرير-وكالة-سبوتنيك-من-قبل-الاستخبارات-الأوكرانية--عاجل-1079087552.html
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روسيا
القوات الروسية تصد 17 هجوما على محور دونيتسك وتحيد 650 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية
11:11 GMT 15.07.2023 (تم التحديث: 11:35 GMT 15.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية صدت 17 هجوما للقوات الأوكرانية، وحيّدت 315 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك.
وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" في صد 17 هجوما للعدو في مناطق سيفيرنوي وكورديوموفكا ونوفوميخيلوفكا ومارينكا وكليشيفكا ومالويلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة كورديوموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 315 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".
وأشار البيان إلى أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على نحو 650 عسكريا أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتابع البيان: على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "المركز"، القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية ونيفسكوي وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم صد هجومين للعدو في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم تحيد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدافع هاوتزر "دي 20".
وأضاف البيان: "على اتجاه جنوبي دونيتسك، استهدفت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية ونيران المدفعية لمجموعة قوات "فوستوك" أفراد ومعدات القوات الأوكرانية في مناطق ماكاروفكا وروفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتابع البيان: على اتجاه زابوروجيه، نتيجة للإجراءات النشطة للقوات الروسية، تم استهداف القوى العاملة والمعدات للواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 210 جنديا أوكرانيا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "دي 30" ومدفع "دي 20".
وأكد البيان أن وسائل الدفاع الجوي اعترضت 3 صواريخ من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 6 مسيرات في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه، وفي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.