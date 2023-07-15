https://sputnikarabic.ae/20230715/القوات-الروسية-تصد-17-هجوما-وتحيد-315-جنديا-على-محور-دونيتسك--1079088295.html

القوات الروسية تصد 17 هجوما على محور دونيتسك وتحيد 650 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

القوات الروسية تصد 17 هجوما على محور دونيتسك وتحيد 650 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية صدت 17 هجوما للقوات الأوكرانية، وحيّدت 315 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك. 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T11:11+0000

2023-07-15T11:11+0000

2023-07-15T11:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، نجحت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة قوات "الجنوب" في صد 17 هجوما للعدو في مناطق سيفيرنوي وكورديوموفكا ونوفوميخيلوفكا ومارينكا وكليشيفكا ومالويلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 315 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30".وأشار البيان إلى أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على نحو 650 عسكريا أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتم صد هجومين للعدو في مناطق تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وماكيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم قمع أنشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة تشيرفونايا ديبروفا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية.وتم تحيد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، ومدافع هاوتزر "دي 20".وتابع البيان: على اتجاه زابوروجيه، نتيجة للإجراءات النشطة للقوات الروسية، تم استهداف القوى العاملة والمعدات للواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق ما يصل إلى 210 جنديا أوكرانيا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين، ومدفع هاوتزر "دي 30" ومدفع "دي 20".وأكد البيان أن وسائل الدفاع الجوي اعترضت 3 صواريخ من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 6 مسيرات في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه، وفي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

https://sputnikarabic.ae/20230715/الأمن-الروسي-يحبط-محاولة-اغتيال-رئيسة-تحرير-وكالة-سبوتنيك-من-قبل-الاستخبارات-الأوكرانية--عاجل-1079087552.html

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