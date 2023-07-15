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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230715/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-مستودعا-عسكريا-أوكرانيا-في-مدينة-زابوروجيه-1079083873.html
القوات المسلحة الروسية تدمر مستودعا عسكريا أوكرانيا في مدينة زابوروجيه
القوات المسلحة الروسية تدمر مستودعا عسكريا أوكرانيا في مدينة زابوروجيه
أعلن رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، في مدينة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعا عسكريا للقوات الأوكرانية في مدينة... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T08:16+0000
2023-07-15T08:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات روغوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "الليلة الماضية، تم تنفيذ ضربة دقيقة على مستودع عسكري لمسلحين أوكرانيين في مدينة زابوريجيه في موقع احتلوه منذ مدة". وبحسب روغوف، سُمع دوي انفجار ذخيرة أثناء تدمير الهدف، موضحا أن قصف المخازن الواقعة خلف خطوط العدو سيقلل من عدد القصف على المدن السلمية في الجزء المحرر من المنطقة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230715/القوات-الروسية-تدمر-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-في-اتجاه-زابوروجيه-فيديو-1079083180.html
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القوات المسلحة الروسية تدمر مستودعا عسكريا أوكرانيا في مدينة زابوروجيه

08:16 GMT 15.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© Sputnik
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أعلن رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، في مدينة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعا عسكريا للقوات الأوكرانية في مدينة زابوروجيه.
وجاءت تصريحات روغوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "الليلة الماضية، تم تنفيذ ضربة دقيقة على مستودع عسكري لمسلحين أوكرانيين في مدينة زابوريجيه في موقع احتلوه منذ مدة".
وبحسب روغوف، سُمع دوي انفجار ذخيرة أثناء تدمير الهدف، موضحا أن قصف المخازن الواقعة خلف خطوط العدو سيقلل من عدد القصف على المدن السلمية في الجزء المحرر من المنطقة.
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مجموعة تخريبية أوكرانية في اتجاه زابوروجيه... فيديو
08:02 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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