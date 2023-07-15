عربي
https://sputnikarabic.ae/20230715/النائب-قاسم-هاشم-لـسبوتنيك-استهداف-الجيش-الإسرائيلي-لصحفيين-ومدنيين-لبنانيين-يعكس-ارتباكه-1079088956.html
النائب قاسم هاشم لـ"سبوتنيك": استهداف الجيش الإسرائيلي لصحفيين ومدنيين لبنانيين يعكس ارتباكه
النائب قاسم هاشم لـ"سبوتنيك": استهداف الجيش الإسرائيلي لصحفيين ومدنيين لبنانيين يعكس ارتباكه
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" في مجلس النواب اللبناني، قاسم هاشم، أن إطلاق الجيش الإسرائيلي القنابل الدخانية والصوتية باتجاه إعلاميين تواجدوا اليوم على... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T11:39+0000
2023-07-15T11:39+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104278/34/1042783474_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_82b0141d0c5933aa97b36494cf3923f7.jpg
وقال هاشم، في تصريح لـ"سبوتنيك": "جيش العدو الإسرائيلي ونتيجة الإرباك الذي يعيشه، أطلق القنابل الدخانية والصوتية، وحرك آلياته العسكرية باتجاه الصحافيين، علما بأننا نتواجد على أرض لبنانية".وتابع أن "المنطقة التي وصلت إليها الآليات الإسرائيلية كان الجيش الإسرائيلي قد انسحب منها عام 2000، فيما يُعرف بخط الانسحاب".وأوضح هاشم أن "ما حصل هو أن قوة من الجيش الإسرائيلي أتت من الداخل المحتل إلى عمق الأراضي المحررة قرابة ما بين 500 متر إلى 1000 متر داخل خط الانسحاب عام 2000، وهذا يُعتبر خرقا واضحا واعتداء على السيادة اللبنانية".ولفت إلى أن "يونيفل عاينت ما جرى من إطلاق القنابل الصوتية والدخانية باتجاه الصحافيين والمدنيين العزل".وتابع قائلا: "من حقنا كلبنانيين الوصول إلى الأراضي اللبنانية، والعمل على تحرير المُحتل منها حتى ولو كنا عُزل".وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي قد أطلقت، اليوم السبت، قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية، باتجاه إعلاميين ومدنيين، خلال وجودهم مع عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، على الحدود مع مزارع شبعا المحتلة في جنوب لبنان.واستقدم الجيش الإسرائيلي التعزيزات إلى المنطقة، وخرق خط الانسحاب في الجزء المحتل من مزارع شبعا اللبنانية الحدودية مع الجولان السوري.
https://sputnikarabic.ae/20230715/الجيش-الإسرائيلي-قواتنا-أطلقت-النار-لتفريق-متظاهرين-لبنانيين-عبروا-الخط-الأزرق-في-مزارع-شبعا-1079087331.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104278/34/1042783474_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d1992a9c0988596eaff3c54490a742e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

النائب قاسم هاشم لـ"سبوتنيك": استهداف الجيش الإسرائيلي لصحفيين ومدنيين لبنانيين يعكس ارتباكه

11:39 GMT 15.07.2023
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYATعلم "حزب الله"، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019
علم حزب الله، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AFP 2023 / MAHMOUD ZAYYAT
تابعنا عبرTelegramNabd
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" في مجلس النواب اللبناني، قاسم هاشم، أن إطلاق الجيش الإسرائيلي القنابل الدخانية والصوتية باتجاه إعلاميين تواجدوا اليوم على الأراضي اللبنانية، يعكس حالة الارتباك التي يعيشها.
وقال هاشم، في تصريح لـ"سبوتنيك": "جيش العدو الإسرائيلي ونتيجة الإرباك الذي يعيشه، أطلق القنابل الدخانية والصوتية، وحرك آلياته العسكرية باتجاه الصحافيين، علما بأننا نتواجد على أرض لبنانية".
وتابع أن "المنطقة التي وصلت إليها الآليات الإسرائيلية كان الجيش الإسرائيلي قد انسحب منها عام 2000، فيما يُعرف بخط الانسحاب".
قصف مدفعي إسرائيلي على الحدود اللبنانية 6 يوليو/ تموز 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
الجيش الإسرائيلي: قواتنا أطلقت النار لتفريق متظاهرين لبنانيين عبروا الخط الأزرق في مزارع شبعا
10:50 GMT
وأوضح هاشم أن "ما حصل هو أن قوة من الجيش الإسرائيلي أتت من الداخل المحتل إلى عمق الأراضي المحررة قرابة ما بين 500 متر إلى 1000 متر داخل خط الانسحاب عام 2000، وهذا يُعتبر خرقا واضحا واعتداء على السيادة اللبنانية".
ولفت إلى أن "يونيفل عاينت ما جرى من إطلاق القنابل الصوتية والدخانية باتجاه الصحافيين والمدنيين العزل".
وتابع قائلا: "من حقنا كلبنانيين الوصول إلى الأراضي اللبنانية، والعمل على تحرير المُحتل منها حتى ولو كنا عُزل".
وكانت قوة من الجيش الإسرائيلي قد أطلقت، اليوم السبت، قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية، باتجاه إعلاميين ومدنيين، خلال وجودهم مع عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، على الحدود مع مزارع شبعا المحتلة في جنوب لبنان.
واستقدم الجيش الإسرائيلي التعزيزات إلى المنطقة، وخرق خط الانسحاب في الجزء المحتل من مزارع شبعا اللبنانية الحدودية مع الجولان السوري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала