https://sputnikarabic.ae/20230715/النفط-الليبية-استئناف-عمليات-التشغيل-والإنتاج-من-حقلي-الشرارة-والفيل-1079105561.html

النفط الليبية: استئناف عمليات التشغيل والإنتاج من حقلي الشرارة والفيل

النفط الليبية: استئناف عمليات التشغيل والإنتاج من حقلي الشرارة والفيل

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي من حقلي الشرارة والفيل، بعد توقف لمدة يوم كامل. 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T22:09+0000

2023-07-15T22:09+0000

2023-07-15T22:09+0000

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بنغازي - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، في وقت متأخر من السبت، إن "مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز يفيد بأنه تم ولله الحمد استئناف عمليات التشغيل والإنتاج النفطي بكل من حقل الشرارة الذي تديره شركة أكاكوس للعمليات النفطية وحقل الفيل الذي تديره شركة مليته للنفط والغاز والذي أوقفت فيهما عمليات الإنتاج منذ يوم أمس الأول".وقال بيان صادر عن المجلس "نعلن نحن مشايخ وأعيان الجنوب الشرقي بكل تركيباته الاجتماعية مطالبة الجهات التي خطفت الدكتور فرج بومطاري وزير المالية السابق بحكومة السراج والمرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي في أثناء زيارته مدينة طرابلس بضرورة الإفراج الفوري عنه وإطلاق سراحه".وأضاف "نتهم بهذه الأعمال الإجرامية الصديق الكبير وحكومة الدبيبة، ومن معهم من مليشيات خارجة عن القانون".وبوقت سابق أغلق محتجون من القبائل في ليبيا حقلي الشرارة والفيل النفطيين جنوب غربي البلاد، وذلك للضغط على السلطات الليبية بطرابلس العاصمة لإطلاق سراح وزير المالية الأسبق فرج بومطاري الذي احتجزته جهة في مطار معيتيقة الدولي في بالعاصمة منذ الثلاثاء الماضي.والخميس الماضي، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انزعاجها الشديد إثر تقارير تفيد باختطاف شخصيات عامة ومواطنين ليبيين، ومنع عدة أعضاء في المجلس الأعلى للدولة من السفر.كما أعربت البعثة عن قلقها البالغ من تقارير إغلاق بعض حقول النفط رداً على اختطاف بموطاري، قائلة إن هذا الأمر "من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي ويجب إنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي".

https://sputnikarabic.ae/20230715/مجلس-القبائل-الليبية-لـسبوتنيك-حكومة-الوحدة-تطلق-سراح-الوزير-بومطاري-بعد-تدخل-النائب-العام-1079104756.html

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أخبار النفط الليبي, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي