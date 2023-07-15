https://sputnikarabic.ae/20230715/الهند-والإمارات-توقعان-مذكرتي-تفاهم-لتعزيز-استخدام-العملات-المحلية-في-التبادل-التجاري-1079091212.html

الهند والإمارات توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري

الهند والإمارات توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري

وقع بنك الاحتياطي الهندي والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة مذكرتي تفاهم، اليوم السبت، من أجل إنشاء إطار عمل لتعزيز استخدام العملات الوطنية في... 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T12:46+0000

2023-07-15T12:46+0000

2023-07-15T12:46+0000

اقتصاد

العالم

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وأشار البنك المركزي الهندي، في بيان اليوم، إلى أن "بنك الاحتياطي الهندي والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة وقعا مذكرتي تفاهم اليوم في أبو ظبي، من أجل إنشاء إطار لتعزيز استخدام الروبية الهندية والدرهم الإماراتي في المعاملات عبر الحدود؛ والتعاون من أجل ربط أنظمة الدفع والرسائل الخاصة بهما".وأضاف البيان أن "إنشاء نظام تسوية العملات المحلية من شأنه أن يمكّن المصدرين والمستوردين من إصدار الفواتير والدفع بعملاتهم المحلية، الأمر الذي سيتيح بدوره تطوير سوق صرف العملات الأجنبية بالروبية الهندية والدرهم الإماراتي".وأوضح أن هذا الترتيب من شأنه أن يعزز الاستثمارات والتحويلات المالية بين البلدين. وسيؤدي استخدام العملات المحلية إلى تحسين تكاليف المعاملات ووقت التسوية للمعاملات، بما في ذلك التحويلات من الهنود المقيمين في الإمارات".وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في تصريح نقلته وكالة "آسيان نيوز إنترناشيونال" الهندية، اليوم السبت، "نتخذ مبادرات جديدة لتعزيز شراكتنا. تعكس اتفاقية اليوم بشأن إجراء المعاملات التجارية بعملتي البلدين تعاوننا الاقتصادي القوي والثقة بيننا".يشار إلى أنه في الوقت الحالي، تدفع الهند بالدولار مقابل النفط الإماراتي.وكان البنك المركزي الهندي قد أعلن، العام الماضي، إطار عمل لإجراء المعاملات التجارية الدولية بالروبية.ووصل ناريندرا مودي في زيارة رسمية للإمارات، اليوم السبت، في زيارة تستغرق يوما واحدا، أجرى خلالها محادثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.يذكر أن حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات بلغ 1.41 تريليون درهم في 10 سنوات.

https://sputnikarabic.ae/20230715/رئيس-وزراء-الهند-يصل-إلى-الإمارات-لتعزيز-العلاقات-الثنائية-1079087218.html

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