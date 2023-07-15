https://sputnikarabic.ae/20230715/برلمانية-روسية-الولايات-المتحدة-تسببت-بـ200-نزاع-مسلح-منذ-عام-1945-1079095152.html
برلمانية روسية: الولايات المتحدة تسببت بـ200 نزاع مسلح منذ عام 1945
برلمانية روسية: الولايات المتحدة تسببت بـ200 نزاع مسلح منذ عام 1945
صرحت أولغا كوفيتيدي، عضو مجلس الفيدرالية الروسي، أن الولايات المتحدة مذنبة بارتكاب أكثر من 200 صراع مسلح عالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T13:39+0000
2023-07-15T13:39+0000
2023-07-15T13:39+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg
وقالت كوفيتيدي لوكالة "سبوتنيك": "منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة مذنبة بإطلاق 201 من أسوأ النزاعات المسلحة في العالم. وقد ثبت أن الولايات المتحدة مذنبة بارتكاب مآسي واسعة النطاق في العراق وكوريا الشمالية وفيتنام والخليج العربي وأفغانستان وسوريا ودول أخرى. شهية الولايات المتحدة تكلف العالم غاليا".وأشارت البرلمانية الروسية إلى أن "الولايات المتحدة هي مؤلف ومنظم نظرية الفوضى العالمية التي أدت إلى أزمة هجرة عالمية جلبت المعاناة لكثير من الناس والمشاكل للعديد من دول العالم".وقالت كوفيتيدي إنه "على الرغم من ذلك، فإن الولايات المتحدة تسلح بعناد أوكرانيا، مما يجبر دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو على فعل الشيء ذاته".وأضافت: "توقفي عن الكذب على نفسك وعلى الدول الأخرى. روسيا بلد صانع سلام، ومستعد لحوار بناء على قدم المساواة. لا جدوى من القتال مع روسيا. وكلما أسرعت الولايات المتحدة في فهم ذلك، زادت فرص بقاء ولايتك".
https://sputnikarabic.ae/20230715/إعلام-كييف-خسرت-20-من-أسلحتها-في-الأسابيع-الأولى-من-الهجوم-المضاد-1079094685.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ab285cd1d0b190e5098584a6222fd89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
برلمانية روسية: الولايات المتحدة تسببت بـ200 نزاع مسلح منذ عام 1945
تابعنا عبر
حصري
صرحت أولغا كوفيتيدي، عضو مجلس الفيدرالية الروسي، أن الولايات المتحدة مذنبة بارتكاب أكثر من 200 صراع مسلح عالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وقالت كوفيتيدي لوكالة "سبوتنيك": "منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة مذنبة بإطلاق 201 من أسوأ النزاعات المسلحة في العالم. وقد ثبت أن الولايات المتحدة مذنبة بارتكاب مآسي واسعة النطاق في العراق وكوريا الشمالية وفيتنام والخليج العربي وأفغانستان وسوريا ودول أخرى. شهية الولايات المتحدة تكلف العالم غاليا".
وأشارت البرلمانية الروسية إلى أن "الولايات المتحدة هي مؤلف ومنظم نظرية الفوضى العالمية التي أدت إلى أزمة هجرة عالمية جلبت المعاناة لكثير من الناس والمشاكل للعديد من دول العالم".
وأضافت: "بسبب الحروب الأمريكية، المعبر عنها بالحرب القسرية والانقلابات المسلحة، يضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم والتجول مع أطفالهم بحثًا عن مأوى وقطعة خبز حول العالم".
وأوضحت أن "الأحداث التي تجري الآن في أوكرانيا هي أيضًا نتيجة للاستراتيجية العسكرية الأمريكية والمواجهة مع روسيا، ويعلم الجميع يمكن أن تنتهي غدا إذا أرادت الولايات المتحدة ذلك".
وقالت كوفيتيدي إنه "على الرغم من ذلك، فإن الولايات المتحدة تسلح بعناد أوكرانيا، مما يجبر دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو على فعل الشيء ذاته".
و أشارت إلى البيان الأخير لسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، والذي اتهمت فيه العديد من الدول، ولا سيما روسيا، بأزمة الهجرة. وقالت:"بصفتي عضوًا في مجلس الفيدرالية الروسي، أود أن أقدم النصيحة: "سيدتي السفيرة لا شيء يشوه المظهر مثل مشهد البندقية".
وأضافت: "توقفي عن الكذب على نفسك وعلى الدول الأخرى. روسيا بلد صانع سلام، ومستعد لحوار بناء على قدم المساواة. لا جدوى من القتال مع روسيا. وكلما أسرعت الولايات المتحدة في فهم ذلك، زادت فرص بقاء ولايتك".