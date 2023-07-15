https://sputnikarabic.ae/20230715/برلمانية-روسية-الولايات-المتحدة-تسببت-بـ200-نزاع-مسلح-منذ-عام-1945-1079095152.html

برلمانية روسية: الولايات المتحدة تسببت بـ200 نزاع مسلح منذ عام 1945

برلمانية روسية: الولايات المتحدة تسببت بـ200 نزاع مسلح منذ عام 1945

صرحت أولغا كوفيتيدي، عضو مجلس الفيدرالية الروسي، أن الولايات المتحدة مذنبة بارتكاب أكثر من 200 صراع مسلح عالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T13:39+0000

2023-07-15T13:39+0000

2023-07-15T13:39+0000

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العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت كوفيتيدي لوكالة "سبوتنيك": "منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة مذنبة بإطلاق 201 من أسوأ النزاعات المسلحة في العالم. وقد ثبت أن الولايات المتحدة مذنبة بارتكاب مآسي واسعة النطاق في العراق وكوريا الشمالية وفيتنام والخليج العربي وأفغانستان وسوريا ودول أخرى. شهية الولايات المتحدة تكلف العالم غاليا".وأشارت البرلمانية الروسية إلى أن "الولايات المتحدة هي مؤلف ومنظم نظرية الفوضى العالمية التي أدت إلى أزمة هجرة عالمية جلبت المعاناة لكثير من الناس والمشاكل للعديد من دول العالم".وقالت كوفيتيدي إنه "على الرغم من ذلك، فإن الولايات المتحدة تسلح بعناد أوكرانيا، مما يجبر دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو على فعل الشيء ذاته".وأضافت: "توقفي عن الكذب على نفسك وعلى الدول الأخرى. روسيا بلد صانع سلام، ومستعد لحوار بناء على قدم المساواة. لا جدوى من القتال مع روسيا. وكلما أسرعت الولايات المتحدة في فهم ذلك، زادت فرص بقاء ولايتك".

https://sputnikarabic.ae/20230715/إعلام-كييف-خسرت-20-من-أسلحتها-في-الأسابيع-الأولى-من-الهجوم-المضاد-1079094685.html

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