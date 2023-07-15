https://sputnikarabic.ae/20230715/برلماني-لبناني-هناك-ضرورة-لتسريع-عودة-النازحين-السوريين-لأنه-حق-من-حقوقهم-1079087053.html

برلماني لبناني: هناك ضرورة لتسريع عودة النازحين السوريين لأنه حق من حقوقهم

برلماني لبناني: هناك ضرورة لتسريع عودة النازحين السوريين لأنه حق من حقوقهم

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب اللبناني، النائب فادي علامة، أن "موضوع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم موضوع إنساني، وهناك ضرورة... 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T10:33+0000

2023-07-15T10:33+0000

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وتعليقًا على القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي فيما يخص ملف النازحين، قال علامة في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "القرار ليس جديدًا أو مفاجئًا، الجو الذي يتعاطى مع الملف مثلما نحن في لجنة الشؤون الخارجية التي تعمل على ملف النازحين منذ 8 أشهر، كنا نتوقع هذا النوع من القرار، على الرغم من كل المحاولات واللقاءات التي أجريناها للأسف لا نزال في نفس المسار الذي نسير به، رغم كل الذي يتحمله لبنان".وأوضح: "كلجنة شؤون خارجية نحن بصدد مواكبة الملف، وننسق تنسيقًا تامًا مع وزير الخارجية ومع الحكومة اللبنانية، ومن المفترض أن نصدر توصياتنا يوم الثلاثاء المقبل، وننتهي من صياغة التوصيات التي لها علاقة بالنزوح السوري والتي تتعاطى بموضوع المتابعة والإدارة وتأمين الدعم وكل هذه الأمور".ولفت علامة إلى أنه "حتى الآن هناك بوادر للإسراع بالتواصل أكثر مع سوريا، ولكن ليس بالوتيرة التي نطمح لها، ومن المفترض أن يكون التواصل مستمر والمواعيد والزيارات المتبادلة موجودة لإيجاد حل لهذه المشكلة الإنسانية، للأسف اليوم نسمع كلام وكأن لبنان بلد عنصري، هذا موضوع إنساني بحت. تحمل لبنان أكثر من طاقته".وأشار إلى أن "لبنان تحمل في السنة أكثر من 3 مليارات دولار كلفة أعباء النزوح السوري في لبنان"، معتبرًا أن "لبنان في وضع اقتصادي مأزوم، وحان الوقت اليوم ليكون المجتمع الدولي منفتحا أكثر على طريقة علاج هذا الملف والإسراع بالعودة، وفي الوقت نفسه أن يكون مركزًا أكثر على التضامن العربي وعلى البيان الذي صدر عن القمة العربية، والذي ذكر موضوع النزوح في أكثر من مكان وبالتالي هذا ما يجب العمل عليه كسلطة تشريعية ورقابية وتنفيذية، لنستطيع إيصال الرسالة وإيجاد الإطار الصحيح".وتمنى علامة "أن يأخذ ملف النازحين الأولوية، وأن ننجح بعملنا إن كان بالتواصل مع الإخوة في سوريا أو التواصل مع كل المعنيين بهذا الملف، لأنه موضوع إنساني وهناك ضرورة لتسريع عودة النازح إلى بلده وهو حق من حقوقه الطبيعية".

https://sputnikarabic.ae/20230712/-على-مسمع-جنود-وضباط-الجيش-الأمريكيالقبائل-العربية-شرقي-سوريا-أوقفوا-سرقة-نفطنا-1078984252.html

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