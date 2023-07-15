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https://sputnikarabic.ae/20230715/بعد-نقله-للمستشفى-بشكل-عاجل-مكتب-نتنياهو-يكشف-تفاصيل-حالته-الصحية-1079101383.html
بعد نقله للمستشفى بشكل عاجل.. مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل حالته الصحية
بعد نقله للمستشفى بشكل عاجل.. مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل حالته الصحية
كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، معلومات جديدة عن حالته الصحية بعد نقله إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات قرب تل أبيب. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T16:35+0000
2023-07-15T16:35+0000
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وقال المكتب في بيان إن "رئيس الوزراء قضى أمس في بحيرة طبريا أثناء الحر وشكا اليوم من دوار طفيف، وتوجه إلى غرفة الطوارئ بناء على توصية طبيبه الشخصي الدكتور تسفي هيرمان بيركوفيتش"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى إصابة نتنياهو بالجفاف، لافتا إلى أنه "يواصل الخضوع لفحوصات روتينية إضافية".وفي وقت سابق من اليوم السبت، نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (73 عاما)، بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ في مستشفى شيبا في تل أبيب.وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بعد شعوره بتوعك، وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا في تل هشومير".ووقتها، قال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن "حالته جيدة ويخضع لفحص طبي"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مقربين لنتنياهو قولهم إنه نُقل من منزله في قيصرية (شمال) حيث يقضي عطلة السبت إلى المستشفى، وإنه وصل إلى هناك وهو في وعيه.وكانت آخر مرة أدخل فيها نتنياهو (73 عاما) المستشفى في نهاية يوم الغفران في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن شعر بتوعك أثناء الصلاة في كنيس يهودي.ووقتها أجرى نتنياهو، الذي كان صائما (يصوم اليهود منذ غروب الشمس إلى مساء اليوم التالي)، سلسلة من الفحوصات في المستشفى وتقرر أن يمضي الليل في وحدة العناية المركزة وخضع لفحص الأشعة المقطعية في الصباح.في يناير/كانون الثاني الماضي، خضع نتنياهو لفحص معوي استباقي روتيني بالمنظار تم خلاله تخديره جزئيا، وخلال الفحص شغل منصبه بالإنابة وزير الداخلية آنذاك أرييه درعي.وبحسب الصحيفة، "لم ينشر مكتب رئيس الوزراء أي تقرير عن صحة نتنياهو منذ عام 2016، على الرغم من أنه يتعين عليه ذلك بموجب القانون".
https://sputnikarabic.ae/20230715/نقل-رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-بنيامين-نتنياهو-بشكل-عاجل-إلى-المستشفى-1079097498.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم, أخبار العالم الآن

بعد نقله للمستشفى بشكل عاجل.. مكتب نتنياهو يكشف تفاصيل حالته الصحية

16:35 GMT 15.07.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Oren Ziv
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كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، معلومات جديدة عن حالته الصحية بعد نقله إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات قرب تل أبيب.
وقال المكتب في بيان إن "رئيس الوزراء قضى أمس في بحيرة طبريا أثناء الحر وشكا اليوم من دوار طفيف، وتوجه إلى غرفة الطوارئ بناء على توصية طبيبه الشخصي الدكتور تسفي هيرمان بيركوفيتش"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأضاف أن التقديرات الأولية تشير إلى إصابة نتنياهو بالجفاف، لافتا إلى أنه "يواصل الخضوع لفحوصات روتينية إضافية".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، نُقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (73 عاما)، بشكل عاجل إلى قسم الطوارئ في مستشفى شيبا في تل أبيب.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل عاجل إلى المستشفى
14:12 GMT
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بعد شعوره بتوعك، وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا في تل هشومير".
ووقتها، قال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن "حالته جيدة ويخضع لفحص طبي"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مقربين لنتنياهو قولهم إنه نُقل من منزله في قيصرية (شمال) حيث يقضي عطلة السبت إلى المستشفى، وإنه وصل إلى هناك وهو في وعيه.
وكانت آخر مرة أدخل فيها نتنياهو (73 عاما) المستشفى في نهاية يوم الغفران في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن شعر بتوعك أثناء الصلاة في كنيس يهودي.
ووقتها أجرى نتنياهو، الذي كان صائما (يصوم اليهود منذ غروب الشمس إلى مساء اليوم التالي)، سلسلة من الفحوصات في المستشفى وتقرر أن يمضي الليل في وحدة العناية المركزة وخضع لفحص الأشعة المقطعية في الصباح.
في يناير/كانون الثاني الماضي، خضع نتنياهو لفحص معوي استباقي روتيني بالمنظار تم خلاله تخديره جزئيا، وخلال الفحص شغل منصبه بالإنابة وزير الداخلية آنذاك أرييه درعي.
وبحسب الصحيفة، "لم ينشر مكتب رئيس الوزراء أي تقرير عن صحة نتنياهو منذ عام 2016، على الرغم من أنه يتعين عليه ذلك بموجب القانون".
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