عربي
https://sputnikarabic.ae/20230715/بوتين-ورامافوزا-يناقشان-هاتفيا-مبادرة-السلام-الأفريقية-بشأن-أوكرانيا-وصفقة-الحبوب-1079090452.html
بوتين ورامافوزا يناقشان هاتفيا مبادرة السلام الأفريقية بشأن أوكرانيا وصفقة الحبوب
بوتين ورامافوزا يناقشان هاتفيا مبادرة السلام الأفريقية بشأن أوكرانيا وصفقة الحبوب
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، المبادرة الأفريقية للسلام لحل الأزمة الأوكرانية، وصفقة الحبوب. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T12:28+0000
2023-07-15T12:28+0000
روسيا
جنوب أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068971687_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_a9f40fd6caebda4797b21c9e34aaee19.jpg
وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب الجنوب أفريقي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية جنوب أفريقي،ا سيريل رامافوزا. وشكر سيريل رامافوزا (الرئيس بوتين) على الترحيب الحار والمحادثة البناءة حول السبل الممكنة لحل الوضع حول أوكرانيا، خلال الزيارة التي قام بها زعماء وممثلو عدد من الدول الأفريقية إلى سان بطرسبورغ في يونيو (حزيران) الماضي".وفيما يتعلق باتفاقيات إسطنبول، شدد بوتين على أن "الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة روسيا والأمم المتحدة ذات الصلة لإزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية لا تزال غير مستوفاة".تعقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي "روسيا - أفريقيا" يومي 27 و28 يوليو 2023، في سان بطرسبورغ.في 17 يونيو، التقى الرئيس الروسي مع وفد من القادة الأفارقة ضم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، ورئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما، كما ضم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ومبعوثين لرئيسي أوغندا يوري موسيفيني، وجمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.والمبادرة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية تمس قضايا مثل الضمانات الأمنية، وحرية انتقال الحبوب عبر البحر الأسود، والإفراج عن أسرى الحرب وبدء المفاوضات.
https://sputnikarabic.ae/20230709/رئيس-جنوب-أفريقيا-قمة-بريكس-المقبلة-ستكون-وجها-لوجه-1078891112.html
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068971687_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_297396c2f911bba92b6840c2de9cd7d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, جنوب أفريقيا
روسيا, جنوب أفريقيا

بوتين ورامافوزا يناقشان هاتفيا مبادرة السلام الأفريقية بشأن أوكرانيا وصفقة الحبوب

12:28 GMT 15.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يلتقي بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" .
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يلتقي بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثان، في أستانا على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، المبادرة الأفريقية للسلام لحل الأزمة الأوكرانية، وصفقة الحبوب.
وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب الجنوب أفريقي، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية جنوب أفريقي،ا سيريل رامافوزا. وشكر سيريل رامافوزا (الرئيس بوتين) على الترحيب الحار والمحادثة البناءة حول السبل الممكنة لحل الوضع حول أوكرانيا، خلال الزيارة التي قام بها زعماء وممثلو عدد من الدول الأفريقية إلى سان بطرسبورغ في يونيو (حزيران) الماضي".

وأضاف البيان أن دراسة مبادرة السلام الأفريقية بشأن أوكرانيا ستستمر في إطار القمة الروسية الأفريقية في نهاية يوليو/ تموز الجاري.

وفيما يتعلق باتفاقيات إسطنبول، شدد بوتين على أن "الالتزامات المنصوص عليها في مذكرة روسيا والأمم المتحدة ذات الصلة لإزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية لا تزال غير مستوفاة".

وأكد بوتين أن "الهدف الرئيسي من الصفقة، وهو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة بما في ذلك تلك الموجودة في القارة الأفريقية، لم يتحقق".

بوتين ودول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
رئيس جنوب أفريقيا: قمة "بريكس" المقبلة ستكون وجها لوجه
9 يوليو, 15:46 GMT
تعقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي "روسيا - أفريقيا" يومي 27 و28 يوليو 2023، في سان بطرسبورغ.
في 17 يونيو، التقى الرئيس الروسي مع وفد من القادة الأفارقة ضم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر عثمان غزالي، ورئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما، كما ضم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ومبعوثين لرئيسي أوغندا يوري موسيفيني، وجمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.
والمبادرة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية تمس قضايا مثل الضمانات الأمنية، وحرية انتقال الحبوب عبر البحر الأسود، والإفراج عن أسرى الحرب وبدء المفاوضات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала