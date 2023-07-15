https://sputnikarabic.ae/20230715/تدريبات-عسكرية-مشتركة-بين-روسيا-والصين-في-بحر-اليابان-1079081293.html
تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان
تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية ستشارك في تدريبات عسكرية مشتركة تنظمها الصين في بحر اليابان، في المستقبل القريب. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T06:04+0000
2023-07-15T06:04+0000
2023-07-15T06:04+0000
العالم
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وذكرت الدفاع الصينية، في بيان: "وفقًا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة الروسية والصينية، سيرسل الجيش الروسي قريبًا القوات البحرية والجوية للمشاركة في تدريب "الشمال - التفاعل 2023"، الذي تنظمه قيادة المسرح الشمالي في جيش التحرير الشعبي في الجزء الأوسط من بحر اليابان".وأشارت الوزارة الصينية أن التدريبات ستركز على موضوع الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وستهدف إلى تحسين التفاعل الاستراتيجي بين القوات الصينية والروسية، وتعزيز القدرة على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك، والاستجابة للتحديات المختلفة في مجال الأمن.
https://sputnikarabic.ae/20230703/الصين-وروسيا-تؤكدان-وجود-رغبة-متبادلة-لتعزيز-التعاون-العسكري-1078676089.html
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العالم
تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان
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أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية ستشارك في تدريبات عسكرية مشتركة تنظمها الصين في بحر اليابان، في المستقبل القريب.
وذكرت الدفاع الصينية، في بيان: "وفقًا لخطة التعاون السنوية بين القوات المسلحة الروسية والصينية، سيرسل الجيش الروسي قريبًا القوات البحرية والجوية للمشاركة في تدريب "الشمال - التفاعل 2023"، الذي تنظمه قيادة المسرح الشمالي في جيش التحرير الشعبي في الجزء الأوسط من بحر اليابان".
وأشارت الوزارة الصينية أن التدريبات ستركز على موضوع الحفاظ على أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وستهدف إلى تحسين التفاعل الاستراتيجي بين القوات الصينية والروسية، وتعزيز القدرة على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك، والاستجابة للتحديات المختلفة في مجال الأمن.