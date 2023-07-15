عربي
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230715/جنرال-في-الناتو-يحذر-زيلينسكي-من-فخ-مؤلم-لقواته-المسلحة-1079090639.html
جنرال في الناتو يحذر زيلينسكي من فخ "مؤلم" لقواته المسلحة
جنرال في الناتو يحذر زيلينسكي من فخ "مؤلم" لقواته المسلحة
أعلن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، الجنرال ديفيد بتريوس، أنه من الصعب للغاية على الجيش الأوكراني مهاجمة التحصينات الروسية في العمق، حيث تم... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T12:16+0000
2023-07-15T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات بتريوس خلال مقابلة مع قناة "Silicon Curtain" على منصة "يوتيوب"، قال خلالها أنه "سيتعين عليهم شق طريقهم من خلال هذه الألغام بألم شديد". كما أشار الجنرال الأمريكي إلى أن الروس حفروا بدقة وعززوا الخطوط الدفاعية، وعملوا على زراعة الحقول أمام المواقع بألغام مضادة للدبابات والأفراد.وأوضح الجنرال الأمريكي أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على تحقيق تقدم كبير دون السيطرة الجوية، وفي هذه الظروف لن تساعد المركبات المدرعة الغربية المتقدمة في الهجوم المضاد.ووفقا له، يتم القضاء على الطائرات المسيرة، التي كانت كييف أيضا لديها آمال كبيرة عليها بمساعدة من خلال الحرب الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض المساحة بالكامل أمام المناطق المحصنة وإطلاق النار عليها من قبل الروس.
https://sputnikarabic.ae/20230715/سجين-أوكراني-لم-نشارك-في-معركة-أبدا-ويتم-إلقاؤنا-دون-ضباط-1079085612.html
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العالم
العالم

جنرال في الناتو يحذر زيلينسكي من فخ "مؤلم" لقواته المسلحة

12:16 GMT 15.07.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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أعلن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، الجنرال ديفيد بتريوس، أنه من الصعب للغاية على الجيش الأوكراني مهاجمة التحصينات الروسية في العمق، حيث تم إنشاء حقول ألغام كثيفة أمامها.
وجاءت تصريحات بتريوس خلال مقابلة مع قناة "Silicon Curtain" على منصة "يوتيوب"، قال خلالها أنه "سيتعين عليهم شق طريقهم من خلال هذه الألغام بألم شديد".
كما أشار الجنرال الأمريكي إلى أن الروس حفروا بدقة وعززوا الخطوط الدفاعية، وعملوا على زراعة الحقول أمام المواقع بألغام مضادة للدبابات والأفراد.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سجين أوكراني: لم نشارك في معركة أبدا ويتم إلقاؤنا دون ضباط
09:42 GMT
وأوضح الجنرال الأمريكي أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على تحقيق تقدم كبير دون السيطرة الجوية، وفي هذه الظروف لن تساعد المركبات المدرعة الغربية المتقدمة في الهجوم المضاد.
ووفقا له، يتم القضاء على الطائرات المسيرة، التي كانت كييف أيضا لديها آمال كبيرة عليها بمساعدة من خلال الحرب الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض المساحة بالكامل أمام المناطق المحصنة وإطلاق النار عليها من قبل الروس.
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Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
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