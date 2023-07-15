https://sputnikarabic.ae/20230715/جنرال-في-الناتو-يحذر-زيلينسكي-من-فخ-مؤلم-لقواته-المسلحة-1079090639.html
جنرال في الناتو يحذر زيلينسكي من فخ "مؤلم" لقواته المسلحة
جنرال في الناتو يحذر زيلينسكي من فخ "مؤلم" لقواته المسلحة
أعلن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، الجنرال ديفيد بتريوس، أنه من الصعب للغاية على الجيش الأوكراني مهاجمة التحصينات الروسية في العمق، حيث تم... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T12:16+0000
2023-07-15T12:16+0000
2023-07-15T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات بتريوس خلال مقابلة مع قناة "Silicon Curtain" على منصة "يوتيوب"، قال خلالها أنه "سيتعين عليهم شق طريقهم من خلال هذه الألغام بألم شديد". كما أشار الجنرال الأمريكي إلى أن الروس حفروا بدقة وعززوا الخطوط الدفاعية، وعملوا على زراعة الحقول أمام المواقع بألغام مضادة للدبابات والأفراد.وأوضح الجنرال الأمريكي أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على تحقيق تقدم كبير دون السيطرة الجوية، وفي هذه الظروف لن تساعد المركبات المدرعة الغربية المتقدمة في الهجوم المضاد.ووفقا له، يتم القضاء على الطائرات المسيرة، التي كانت كييف أيضا لديها آمال كبيرة عليها بمساعدة من خلال الحرب الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض المساحة بالكامل أمام المناطق المحصنة وإطلاق النار عليها من قبل الروس.
https://sputnikarabic.ae/20230715/سجين-أوكراني-لم-نشارك-في-معركة-أبدا-ويتم-إلقاؤنا-دون-ضباط-1079085612.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
جنرال في الناتو يحذر زيلينسكي من فخ "مؤلم" لقواته المسلحة
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أعلن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، الجنرال ديفيد بتريوس، أنه من الصعب للغاية على الجيش الأوكراني مهاجمة التحصينات الروسية في العمق، حيث تم إنشاء حقول ألغام كثيفة أمامها.
وجاءت تصريحات بتريوس خلال مقابلة مع قناة "Silicon Curtain" على منصة "يوتيوب"، قال خلالها أنه "سيتعين عليهم شق طريقهم من خلال هذه الألغام بألم شديد".
كما أشار الجنرال الأمريكي إلى أن الروس حفروا بدقة وعززوا الخطوط الدفاعية، وعملوا على زراعة الحقول أمام المواقع بألغام مضادة للدبابات والأفراد.
وأوضح الجنرال الأمريكي أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على تحقيق تقدم كبير دون السيطرة الجوية، وفي هذه الظروف لن تساعد المركبات المدرعة الغربية المتقدمة في الهجوم المضاد.
ووفقا له، يتم القضاء على الطائرات المسيرة، التي كانت كييف أيضا لديها آمال كبيرة عليها بمساعدة من خلال الحرب الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض المساحة بالكامل أمام المناطق المحصنة وإطلاق النار عليها من قبل الروس.