https://sputnikarabic.ae/20230715/جونسون-قبول-كييف-في-الناتو-سيكون-رسالة-مناسبة-لبوتين-1079084273.html

جونسون: قبول كييف في "الناتو" سيكون "رسالة مناسبة" لبوتين

جونسون: قبول كييف في "الناتو" سيكون "رسالة مناسبة" لبوتين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، بأن أوكرانيا بحاجة إلى الانضمام إلى "الناتو" دون أي شروط، وفي أقرب وقت ممكن، من أجل إرسال رسالة إلى الرئيس... 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T08:59+0000

2023-07-15T08:59+0000

2023-07-15T08:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الناتو

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/07/1064805590_0:199:3285:2047_1920x0_80_0_0_9db8f56a65e188f244e2be3f40355844.jpg

وقال: "لم تبذل أي دولة جهودًا أكثر من أوكرانيا لإثبات ملاءمتها للانضمام إلى عضوية الناتو. لا توجد قوات مسلحة هائلة وأكثر فاعلية في استخدام أسلحة الناتو".وأكد جونسون أن كييف مستعدة للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي.ونشرت دول مجموعة الـ 7، يوم الأربعاء الماضي، في قمة الناتو في فيلنيوس إعلانا لدعم أوكرانيا، لكن الالتزامات الأمنية المذكورة فيه لا تنص على مواعيد نهائية محددة للتنفيذ، وكذلك الوعود السابقة المتعلقة بعضوية أوكرانيا في الحلف.ووفقا له، في مقال لصحيفة "ديلي ميل"، ستكون بداية عملية قبول كييف في الناتو بمثابة "رسالة مناسبة" لبوتين.وفي وقت سابق، وافق قادة حلف شمال الأطلسي على حزمة دعم متعددة السنوات لكييف تهدف إلى تحقيق توافق قواتها المسلحة مع معايير حلف الناتو.وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة، إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها.أقرا أيضا: الأمين العام لـ"الناتو" يشترط "فوز أوكرانيا" لانضمامها إلى الحلفأقرا أيضا: إعلام: ألمانيا ستدعو لتأجيل انضمام أوكرانيا للناتو في قمة فيلنيوسأقرا أيضا: خبراء أمريكيون: قمة "الناتو" كشفت أن أوكرانيا "خادم" وهي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا

https://sputnikarabic.ae/20230715/تدريبات-عسكرية-مشتركة-بين-روسيا-والصين-في-بحر-اليابان-1079081293.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا