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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230715/جونسون-قبول-كييف-في-الناتو-سيكون-رسالة-مناسبة-لبوتين-1079084273.html
جونسون: قبول كييف في "الناتو" سيكون "رسالة مناسبة" لبوتين
جونسون: قبول كييف في "الناتو" سيكون "رسالة مناسبة" لبوتين
أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، بأن أوكرانيا بحاجة إلى الانضمام إلى "الناتو" دون أي شروط، وفي أقرب وقت ممكن، من أجل إرسال رسالة إلى الرئيس... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T08:59+0000
2023-07-15T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال: "لم تبذل أي دولة جهودًا أكثر من أوكرانيا لإثبات ملاءمتها للانضمام إلى عضوية الناتو. لا توجد قوات مسلحة هائلة وأكثر فاعلية في استخدام أسلحة الناتو".وأكد جونسون أن كييف مستعدة للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي.ونشرت دول مجموعة الـ 7، يوم الأربعاء الماضي، في قمة الناتو في فيلنيوس إعلانا لدعم أوكرانيا، لكن الالتزامات الأمنية المذكورة فيه لا تنص على مواعيد نهائية محددة للتنفيذ، وكذلك الوعود السابقة المتعلقة بعضوية أوكرانيا في الحلف.ووفقا له، في مقال لصحيفة "ديلي ميل"، ستكون بداية عملية قبول كييف في الناتو بمثابة "رسالة مناسبة" لبوتين.وفي وقت سابق، وافق قادة حلف شمال الأطلسي على حزمة دعم متعددة السنوات لكييف تهدف إلى تحقيق توافق قواتها المسلحة مع معايير حلف الناتو.وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة، إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها.أقرا أيضا: الأمين العام لـ"الناتو" يشترط "فوز أوكرانيا" لانضمامها إلى الحلفأقرا أيضا: إعلام: ألمانيا ستدعو لتأجيل انضمام أوكرانيا للناتو في قمة فيلنيوسأقرا أيضا: خبراء أمريكيون: قمة "الناتو" كشفت أن أوكرانيا "خادم" وهي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا
https://sputnikarabic.ae/20230715/تدريبات-عسكرية-مشتركة-بين-روسيا-والصين-في-بحر-اليابان-1079081293.html
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روسيا, العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الناتو, أخبار أوكرانيا

جونسون: قبول كييف في "الناتو" سيكون "رسالة مناسبة" لبوتين

08:59 GMT 15.07.2023
© AP Photo / Frank Augsteinرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 23 أكتوبر 2019
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 23 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Frank Augstein
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، بأن أوكرانيا بحاجة إلى الانضمام إلى "الناتو" دون أي شروط، وفي أقرب وقت ممكن، من أجل إرسال رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال: "لم تبذل أي دولة جهودًا أكثر من أوكرانيا لإثبات ملاءمتها للانضمام إلى عضوية الناتو. لا توجد قوات مسلحة هائلة وأكثر فاعلية في استخدام أسلحة الناتو".
وأكد جونسون أن كييف مستعدة للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي.
ونشرت دول مجموعة الـ 7، يوم الأربعاء الماضي، في قمة الناتو في فيلنيوس إعلانا لدعم أوكرانيا، لكن الالتزامات الأمنية المذكورة فيه لا تنص على مواعيد نهائية محددة للتنفيذ، وكذلك الوعود السابقة المتعلقة بعضوية أوكرانيا في الحلف.
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ووفقا له، في مقال لصحيفة "ديلي ميل"، ستكون بداية عملية قبول كييف في الناتو بمثابة "رسالة مناسبة" لبوتين.
وفي وقت سابق، وافق قادة حلف شمال الأطلسي على حزمة دعم متعددة السنوات لكييف تهدف إلى تحقيق توافق قواتها المسلحة مع معايير حلف الناتو.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة، إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها.
أقرا أيضا: الأمين العام لـ"الناتو" يشترط "فوز أوكرانيا" لانضمامها إلى الحلف
أقرا أيضا: إعلام: ألمانيا ستدعو لتأجيل انضمام أوكرانيا للناتو في قمة فيلنيوس
أقرا أيضا: خبراء أمريكيون: قمة "الناتو" كشفت أن أوكرانيا "خادم" وهي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا
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