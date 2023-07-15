https://sputnikarabic.ae/20230715/حريق-في-منشأة-أمريكية-للكيماويات-فيديو-1079081806.html

حريق في منشأة أمريكية للكيماويات... فيديو

حريق في منشأة أمريكية للكيماويات... فيديو

أعلنت شركة "داو" الأميركية للكيماويات عن اندلاع حريق في منشأتها في بلاكومين في ولاية لويزيانا، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة. 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T06:46+0000

2023-07-15T06:46+0000

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وأصدرت الشركة بيانا قالت فيه إنها علمت بمصير جميع العاملين في المنشأة، وأن مركز الطوارئ التابع للشركة يتولى التعامل مع الحريق. وتواصلت الشركة مع المسؤولين بشأن التعامل مع الحريق، فيما نقلت محطة "wdsu" أن ستة انفجارات على الأقل من الانفجارات حدثت في مصنع "داو" للكيماويات، حيث اشتعلت النيران في مجمع داو الضخم في وقت متأخر من ليلة الجمعة.واستدعى الأمر إجلاء نحو 350 أسرة من المنطقة المجاورة، وأكد مسؤولون في الولاية ومسؤولون محليون وقوع الحادث وشهد عدة انفجارات، وأضافوا أنه تم احتجاز السكان في منازلهم كإجراء احترازي.من جانبه، أفاد لاندون غروغر، المتحدث باسم مكتب شرطة وست باتون روج، بأن الفرق المختصة تواصل مكافحة الحريق الذي اندلع في المبنى، ولم يتم الكشف عن أي تسرب للمواد الكيميائية حتى الآن.ووفقا للمسؤولين، وقع الحادث في وحدة "غايلكول 2" التي تتعامل مع مادة "أكسيد الإيثيلين"، وهي مادة كيميائية قابلة للاشتعال ومسرطنة للغاية. وصرح كلينت مور، مدير الأمن الداخلي في "إيبرفيل"، بأن مسؤولي "داو" كانوا يتابعون الحادث بالمراقبة الجوية طوال فترة الحادث، وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ولا يزال سبب الحادث غير معروف.

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