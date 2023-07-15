https://sputnikarabic.ae/20230715/خبراء-أمريكيون--قمة-الناتو-كشفت-أن-أوكرانيا-خادم-وهي-الدولة-الأكثر-فسادا-في-أوروبا-1079082305.html
خبراء أمريكيون: قمة "الناتو" كشفت أن أوكرانيا "خادم" وهي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا
خبراء أمريكيون: قمة "الناتو" كشفت أن أوكرانيا "خادم" وهي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا
وفقًا للخبراء الأمريكيين، ذكّرت قمة الناتو أوكرانيا بوضعها كقوة من الدرجة الثانية، ولم يكن بوسع فلاديمير زيلينسكي سوى التزام الصمت مع توقع استمرار المساعدة. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T07:33+0000
2023-07-15T07:33+0000
2023-07-15T07:33+0000
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وقال المؤرخ والخبير السياسي، دان لازار، لـ"سبوتنيك": "لن أقول إن القمة كانت إخفاقًا لأوكرانيا، لكنها بالتأكيد تذكير واضح بوضعهم الخادم".وأضاف الخبير أن "زيلينسكي في فيلنيوس لا يمكنه إلا أن يبقي فمه صامتا على أمل أن تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إرسال أسلحة منتهية الصلاحية".وأضاف: "أوكرانيا هي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا ولن يتم منحها عضوية الناتو في المستقبل المنظور". وفقا له، الناتو نفسه لم يصبح حلفًا أطلسيًا.وأكد بأن الدعم لأوكرانيا سيستمر حتى يتم تزويد المجمع الصناعي العسكري لدول الناتو بالمال.ويعتقد مايكل برينر، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيتسبرغ، أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو.وبحسب الخبير، فإن "قادة الناتو يسعون وراء أحلام غير قابلة للتحقيق. وأن قيادة الولايات المتحدة والتحالف غير مباليين تجاه أوكرانيا، كما زيلينسكي تجاه الأوكرانيين".
https://sputnikarabic.ae/20230715/مرشح-للرئاسة-الأمريكية-يدعو-واشنطن-للاتفاق-مع-موسكو-حول-رفض-انضمام-أوكرانيا-لـالناتو-1079080970.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك
خبراء أمريكيون: قمة "الناتو" كشفت أن أوكرانيا "خادم" وهي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا
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وفقًا للخبراء الأمريكيين، ذكّرت قمة الناتو أوكرانيا بوضعها كقوة من الدرجة الثانية، ولم يكن بوسع فلاديمير زيلينسكي سوى التزام الصمت مع توقع استمرار المساعدة.
وقال المؤرخ والخبير السياسي، دان لازار، لـ"سبوتنيك": "لن أقول إن القمة كانت إخفاقًا لأوكرانيا، لكنها بالتأكيد تذكير واضح بوضعهم الخادم".
ووفقا له، أصبحت أوكرانيا ضحية المعايير المزدوجة للولايات المتحدة، التي لا تريد انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي لكي لا تصبح طرفا في الصراع".
وأضاف الخبير أن "زيلينسكي في فيلنيوس لا يمكنه إلا أن يبقي فمه صامتا على أمل أن تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إرسال أسلحة منتهية الصلاحية".
وقال تشاك سبيني، المحلل المتقاعد في "البنتاغون"، لوكالة "سبوتنيك"، إن "القمة أظهرت مكانة أوكرانيا كحليف من الدرجة الثانية أو حليف صغير مع عدم وجود أمل في التحسن".
وأضاف: "أوكرانيا هي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا ولن يتم منحها عضوية الناتو في المستقبل المنظور". وفقا له، الناتو نفسه لم يصبح حلفًا أطلسيًا.
وأكد بأن الدعم لأوكرانيا سيستمر حتى يتم تزويد المجمع الصناعي العسكري لدول الناتو بالمال.
وقال: "قمة فيلنيوس ستبقى في الذاكرة كمحاولة سخيفة للتهدئة. وكان الغرض منها التهرب من الالتزامات بموجب المادة 5 من ميثاق الناتو فيما يتعلق بأوكرانيا".
ويعتقد مايكل برينر، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيتسبرغ، أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو.
وشدد برينر على أن "أوكرانيا لن تنضم أبدًا إلى الناتو لأنها لن تكون موجودة. ولن يقبل الروس أبدًا أي تقسيم، بحكم الواقع أو بحكم القانون، ما يمنح أوكرانيا فرصة لإعادة تسليحها كشريك في الناتو".
وبحسب الخبير، فإن "قادة الناتو يسعون وراء أحلام غير قابلة للتحقيق. وأن قيادة الولايات المتحدة والتحالف غير مباليين تجاه أوكرانيا، كما زيلينسكي تجاه الأوكرانيين".