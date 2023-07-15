عربي
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230715/خبراء-أمريكيون--قمة-الناتو-كشفت-أن-أوكرانيا-خادم-وهي-الدولة-الأكثر-فسادا-في-أوروبا-1079082305.html
خبراء أمريكيون: قمة "الناتو" كشفت أن أوكرانيا "خادم" وهي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا
خبراء أمريكيون: قمة "الناتو" كشفت أن أوكرانيا "خادم" وهي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا
وفقًا للخبراء الأمريكيين، ذكّرت قمة الناتو أوكرانيا بوضعها كقوة من الدرجة الثانية، ولم يكن بوسع فلاديمير زيلينسكي سوى التزام الصمت مع توقع استمرار المساعدة. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T07:33+0000
2023-07-15T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7dcf7bf0ac1784cfa2e3969b4d23d200.jpg
وقال المؤرخ والخبير السياسي، دان لازار، لـ"سبوتنيك": "لن أقول إن القمة كانت إخفاقًا لأوكرانيا، لكنها بالتأكيد تذكير واضح بوضعهم الخادم".وأضاف الخبير أن "زيلينسكي في فيلنيوس لا يمكنه إلا أن يبقي فمه صامتا على أمل أن تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إرسال أسلحة منتهية الصلاحية".وأضاف: "أوكرانيا هي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا ولن يتم منحها عضوية الناتو في المستقبل المنظور". وفقا له، الناتو نفسه لم يصبح حلفًا أطلسيًا.وأكد بأن الدعم لأوكرانيا سيستمر حتى يتم تزويد المجمع الصناعي العسكري لدول الناتو بالمال.ويعتقد مايكل برينر، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيتسبرغ، أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو.وبحسب الخبير، فإن "قادة الناتو يسعون وراء أحلام غير قابلة للتحقيق. وأن قيادة الولايات المتحدة والتحالف غير مباليين تجاه أوكرانيا، كما زيلينسكي تجاه الأوكرانيين".
https://sputnikarabic.ae/20230715/مرشح-للرئاسة-الأمريكية-يدعو-واشنطن-للاتفاق-مع-موسكو-حول-رفض-انضمام-أوكرانيا-لـالناتو-1079080970.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b31b22920510ebb9e947cc96fd554593.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, تقارير سبوتنيك

خبراء أمريكيون: قمة "الناتو" كشفت أن أوكرانيا "خادم" وهي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا

07:33 GMT 15.07.2023
© AP Photo / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
وفقًا للخبراء الأمريكيين، ذكّرت قمة الناتو أوكرانيا بوضعها كقوة من الدرجة الثانية، ولم يكن بوسع فلاديمير زيلينسكي سوى التزام الصمت مع توقع استمرار المساعدة.
وقال المؤرخ والخبير السياسي، دان لازار، لـ"سبوتنيك": "لن أقول إن القمة كانت إخفاقًا لأوكرانيا، لكنها بالتأكيد تذكير واضح بوضعهم الخادم".

ووفقا له، أصبحت أوكرانيا ضحية المعايير المزدوجة للولايات المتحدة، التي لا تريد انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي لكي لا تصبح طرفا في الصراع".

وأضاف الخبير أن "زيلينسكي في فيلنيوس لا يمكنه إلا أن يبقي فمه صامتا على أمل أن تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إرسال أسلحة منتهية الصلاحية".

وقال تشاك سبيني، المحلل المتقاعد في "البنتاغون"، لوكالة "سبوتنيك"، إن "القمة أظهرت مكانة أوكرانيا كحليف من الدرجة الثانية أو حليف صغير مع عدم وجود أمل في التحسن".

وأضاف: "أوكرانيا هي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا ولن يتم منحها عضوية الناتو في المستقبل المنظور". وفقا له، الناتو نفسه لم يصبح حلفًا أطلسيًا.
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
مرشح للرئاسة الأمريكية يدعو واشنطن للاتفاق مع موسكو حول رفض انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"
05:29 GMT
وأكد بأن الدعم لأوكرانيا سيستمر حتى يتم تزويد المجمع الصناعي العسكري لدول الناتو بالمال.

وقال: "قمة فيلنيوس ستبقى في الذاكرة كمحاولة سخيفة للتهدئة. وكان الغرض منها التهرب من الالتزامات بموجب المادة 5 من ميثاق الناتو فيما يتعلق بأوكرانيا".

ويعتقد مايكل برينر، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيتسبرغ، أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو.

وشدد برينر على أن "أوكرانيا لن تنضم أبدًا إلى الناتو لأنها لن تكون موجودة. ولن يقبل الروس أبدًا أي تقسيم، بحكم الواقع أو بحكم القانون، ما يمنح أوكرانيا فرصة لإعادة تسليحها كشريك في الناتو".

وبحسب الخبير، فإن "قادة الناتو يسعون وراء أحلام غير قابلة للتحقيق. وأن قيادة الولايات المتحدة والتحالف غير مباليين تجاه أوكرانيا، كما زيلينسكي تجاه الأوكرانيين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала