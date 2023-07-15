https://sputnikarabic.ae/20230715/خبراء-أمريكيون--قمة-الناتو-كشفت-أن-أوكرانيا-خادم-وهي-الدولة-الأكثر-فسادا-في-أوروبا-1079082305.html

خبراء أمريكيون: قمة "الناتو" كشفت أن أوكرانيا "خادم" وهي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا

خبراء أمريكيون: قمة "الناتو" كشفت أن أوكرانيا "خادم" وهي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا

وفقًا للخبراء الأمريكيين، ذكّرت قمة الناتو أوكرانيا بوضعها كقوة من الدرجة الثانية، ولم يكن بوسع فلاديمير زيلينسكي سوى التزام الصمت مع توقع استمرار المساعدة. 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T07:33+0000

2023-07-15T07:33+0000

2023-07-15T07:33+0000

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وقال المؤرخ والخبير السياسي، دان لازار، لـ"سبوتنيك": "لن أقول إن القمة كانت إخفاقًا لأوكرانيا، لكنها بالتأكيد تذكير واضح بوضعهم الخادم".وأضاف الخبير أن "زيلينسكي في فيلنيوس لا يمكنه إلا أن يبقي فمه صامتا على أمل أن تواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إرسال أسلحة منتهية الصلاحية".وأضاف: "أوكرانيا هي الدولة الأكثر فسادا في أوروبا ولن يتم منحها عضوية الناتو في المستقبل المنظور". وفقا له، الناتو نفسه لم يصبح حلفًا أطلسيًا.وأكد بأن الدعم لأوكرانيا سيستمر حتى يتم تزويد المجمع الصناعي العسكري لدول الناتو بالمال.ويعتقد مايكل برينر، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيتسبرغ، أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بالانضمام إلى الناتو.وبحسب الخبير، فإن "قادة الناتو يسعون وراء أحلام غير قابلة للتحقيق. وأن قيادة الولايات المتحدة والتحالف غير مباليين تجاه أوكرانيا، كما زيلينسكي تجاه الأوكرانيين".

https://sputnikarabic.ae/20230715/مرشح-للرئاسة-الأمريكية-يدعو-واشنطن-للاتفاق-مع-موسكو-حول-رفض-انضمام-أوكرانيا-لـالناتو-1079080970.html

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