https://sputnikarabic.ae/20230715/خبير-الاقتصاد-الروسي-لديه-قدرة-على-الصمود-في-وجه-العقوبات-الغربية---1079090277.html
خبير: الاقتصاد الروسي لديه قدرة على الصمود في وجه العقوبات الغربية
خبير: الاقتصاد الروسي لديه قدرة على الصمود في وجه العقوبات الغربية
قال الخبير الاقتصادي، محمد موسى، إن سياسة الردع من خلال العقوبات التي ينتهجها الغرب مع موسكو ما زالت مستمرة وتعتمد على المدى الزمني للعملية العسكرية في... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T12:09+0000
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وأكد موسى، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، إن روسيا تفادت العقوبات الغربية وتمتلك القدرة على الصمود، لافتا إلى أن الإجراءات الروسية جاءت بطبيعة دفاعية للحكومة الروسية نتيجة العقوبات.وأوضح الخبير الاقتصادي أن الإجراءات الروسية تحمل جملة خطوات لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات العقوبات، تتمثل في تعاملها مع الشركات وإجراءات بيع أصولها، وتقدرها جهات مستقلة. وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح بأن السلطات تتخذ إجراءات لحماية الاقتصاد والشركات الروسية وذلك في ظل إجراءات لعدد من الدول ضد روسيا. وقال بيسكوف للصحفيين، أمس الجمعة، إن "الحكومة الروسية تتخذ إجراءات على خلفية الإجراءات العدوانية غير المسبوقة ضد موسكو من قبل بلدان أخرى، لافتا إلى أن روسيا تتخذ تدابير لحماية اقتصادها وحماية شركاتها في المقام الأول، مؤكدا أن هذه هي الطريقة التي يجب التعامل بها مع القيود".
https://sputnikarabic.ae/20230715/غرفة-التجارة-الإيطالية-الروسية-تعتزم-إنشاء-نظام-يسمح-للشركات-الروسية-الدفع-بالروبل-1079083033.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن, الأخبار
خبير: الاقتصاد الروسي لديه قدرة على الصمود في وجه العقوبات الغربية
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قال الخبير الاقتصادي، محمد موسى، إن سياسة الردع من خلال العقوبات التي ينتهجها الغرب مع موسكو ما زالت مستمرة وتعتمد على المدى الزمني للعملية العسكرية في أوكرانيا.
وأكد موسى، في حديثه لراديو "سبوتنيك"، إن روسيا تفادت العقوبات الغربية وتمتلك القدرة على الصمود، لافتا إلى أن الإجراءات الروسية جاءت بطبيعة دفاعية للحكومة الروسية نتيجة العقوبات.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الإجراءات الروسية
تحمل جملة خطوات لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات العقوبات، تتمثل في تعاملها مع الشركات وإجراءات بيع أصولها، وتقدرها جهات مستقلة.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح بأن السلطات تتخذ إجراءات لحماية الاقتصاد
والشركات الروسية وذلك في ظل إجراءات لعدد من الدول ضد روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين، أمس الجمعة، إن "الحكومة الروسية تتخذ إجراءات على خلفية الإجراءات العدوانية غير المسبوقة ضد موسكو من قبل بلدان أخرى، لافتا إلى أن روسيا تتخذ تدابير لحماية اقتصادها وحماية شركاتها في المقام الأول، مؤكدا أن هذه هي الطريقة التي يجب التعامل بها مع القيود".