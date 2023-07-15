https://sputnikarabic.ae/20230715/رئيس-الوزراء-المجري-انضمام-أوكرانيا-للناتو-يؤدي-لاندلاع-حرب-عالمية-1079101573.html
رئيس الوزراء المجري: انضمام أوكرانيا للناتو يؤدي لاندلاع حرب عالمية
رئيس الوزراء المجري: انضمام أوكرانيا للناتو يؤدي لاندلاع حرب عالمية
حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، من أن حربا عالمية جديدة ستندلع على الفور إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T16:40+0000
2023-07-15T16:40+0000
2023-07-15T16:40+0000
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وقال أوربان: "عضوية أوكرانيا في الناتو كانت ستشعل فتيل حرب عالمية جديدة".وأضاف أوربان في مقابلة مع إذاعة " كوسوث"، أن "الغرب يريد أن تستمر الحرب الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة المجرية مستعدة لحقيقة أن الحرب والعقوبات لن تختفي قريبا".وفي وقت سابق، انتقد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي بعد قمة الناتو "لعدم امتنانه".وقال بن والاس، إن المملكة المتحدة ليست "متجرا لأمازون" للأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.وردا على تصريحات بن والاس، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "أنا لا أفهم ما هي القضية، نحن نعرب عن امتناننا لبريطانيا وهي شريكة لنا، لكن ربما يريد وزير الدفاع شيئا خاصا"، مضيفا: "يمكنني أن أشكره كل صباح على المساعدة التي يقدمها لأوكرانيا".وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن زيلينسكي يقوم بابتزاز بن والاس بسبب معرفته أمورا كثيرة، مضيفة: "الرئيس الأوكراني تجاوز الحدود واستهزأ بوزير الدفاع البريطاني".وتابعت: "بصورة عامة، إنه يبتزهم بالمعرفة الضخمة التي يمتلكها. وبناءً على ذلك، يطالب بمزيد ومزيد من الدعم".
https://sputnikarabic.ae/20230713/لسنا-شركة-أمازون-وزير-الدفاع-البريطاني-يرد-على-طلبات-أوكرانيا-المتزايدة-للأسلحة-1079015373.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء المجري: انضمام أوكرانيا للناتو يؤدي لاندلاع حرب عالمية
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حذر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، من أن حربا عالمية جديدة ستندلع على الفور إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو.
وقال أوربان: "عضوية أوكرانيا في الناتو كانت ستشعل فتيل حرب عالمية جديدة".
وأضاف أن "خطة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف كان ينبغي منعها وإلغاءها في قمة حلف شمال الأطلسي".
وأضاف أوربان في مقابلة مع إذاعة " كوسوث"، أن "الغرب يريد أن تستمر الحرب الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، وبالتالي يجب أن تكون الحكومة المجرية مستعدة لحقيقة أن الحرب والعقوبات لن تختفي قريبا".
وانتقد أوربان أسلوب التواصل "غير العادي" للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وخاطبه قائلا: "إذا كنت في ورطة وتريد المساعدة فتصرف بشكل مناسب".
وفي وقت سابق، انتقد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي بعد قمة الناتو "لعدم امتنانه".
وقال بن والاس، إن المملكة المتحدة ليست "متجرا لأمازون" للأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.
وردا على تصريحات بن والاس، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "أنا لا أفهم ما هي القضية، نحن نعرب عن امتناننا لبريطانيا وهي شريكة لنا، لكن ربما يريد وزير الدفاع شيئا خاصا"، مضيفا: "يمكنني أن أشكره كل صباح على المساعدة التي يقدمها لأوكرانيا".
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن زيلينسكي يقوم بابتزاز
بن والاس بسبب معرفته أمورا كثيرة، مضيفة: "الرئيس الأوكراني تجاوز الحدود واستهزأ بوزير الدفاع البريطاني".
وتابعت: "بصورة عامة، إنه يبتزهم بالمعرفة الضخمة التي يمتلكها. وبناءً على ذلك، يطالب بمزيد ومزيد من الدعم".