https://sputnikarabic.ae/20230715/رئيس-وزراء-إثيوبيا-سد-النهضة-هو-أفضل-ضمان-للجميع-في-حالات-الجفاف-ولن-يضر-دول-المصب-1079087670.html

رئيس وزراء إثيوبيا: سد النهضة هو أفضل ضمان للجميع في حالات الجفاف ولن يضر دول المصب

رئيس وزراء إثيوبيا: سد النهضة هو أفضل ضمان للجميع في حالات الجفاف ولن يضر دول المصب

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، اليوم السبت، أن بلاده "لا تنوي الإضرار بدول حوض النيل، وأن سد النهضة ستكون له فوائد كبيرة للجميع". 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T11:07+0000

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ونشر آبي أحمد بيانا باللغة العربية عبر حسابه على "تويتر"، قال فيه إن "إثيوبيا تحفظ الأمانة ولا تنوي الإضرار بدول حوض النيل الشقيقة"، مضيفا: "نؤكد لإخواننا بأن هذا الالتزام قد تعزز أكثر من أي وقت مضى".وتابع: "احتياجاتنا للتنمية في دول المنبع والمصب تتضاعف، نظرا للتزايد السكاني، ما يدعو مصر وإثيوبيا للعمل معا من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإقامة شراكة حقيقة لتحقيق طموحات شعبينا".واتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الخميس الماضي، على البدء بمفاوضات عاجلة للاتفاق على ملء سد النهضة وقواعد تشغيله.وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، إن السيسي وآبي أحمد أجريا اليوم نقاشا حول سبل تجاوز الجمود الحالي الذي تشهده المفاوضات المتعلقة بسد النهضة.وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، مشيرا أن الجانبين اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للتوصل إلى اتفاق خلال 4 أشهر.ووفقا للبيان، أكدت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، ما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.وجدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسيا واقتصاديا وثقافيا، لتحقيق مصالحهما المشتركة، ما يسهم أيضًا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة.يذكر أن مصر وإثيوبيا على خلاف منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة.وطلبت الخرطوم والقاهرة مرارًا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.وتقول مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، إن سد النهضة يمثل "تهديدا وجوديا" لها.

https://sputnikarabic.ae/20230622/إثيوبيا-نستعد-للملء-الرابع-لـسد-النهضة-1078402291.html

https://sputnikarabic.ae/20230604/السيسي-نحث-إثيوبيا-على-التحلي-بالإرادة-السياسية-وتواجدها-على-مائدة-المفاوضات-بشأن-سد-النهضة--عاجل-1077724071.html

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