https://sputnikarabic.ae/20230715/روسيا-تدين-خطط-كييف-لاستخدام-أساليب-الإرهاب-ضد-محطات-الطاقة-النووية-الروسية---عاجل-1079086761.html
روسيا تدين خطط كييف لاستخدام أساليب الإرهاب ضد محطات الطاقة النووية الروسية - عاجل
روسيا تدين خطط كييف لاستخدام أساليب الإرهاب ضد محطات الطاقة النووية الروسية - عاجل
أدانت الخارجية الروسية، اليوم السبت، خطط نظام كييف لاستخدام الأساليب الإرهابية ضد محطات الطاقة النووية الروسية، وذلك في أعقاب إسقاط طائرة مسيرة في كورتشاتوف،... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T10:12+0000
2023-07-15T10:12+0000
2023-07-15T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على تحطم طائرة مسيرة في كورتشاتوف: "موسكو تدين بشدة خطط كييف لاستخدام الأساليب الإرهابية ضد محطات الطاقة النووية الروسية، ما قد يؤدي إلى كارثة نووية في أوروبا".وأوضحت زاخاروفا أن "محطة كورسك للطاقة النووية كانت الهدف المحتمل للهجوم الأوكراني الجديد في كورتشاتوف، ما يشير مرة أخرى إلى أن نظام كييف قد شرع في طريق استخدام أساليب الإرهاب النووي".ودعت زاخاروفا المجتمع الدولي وقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة إلى "إيلاء أكبر قدر من الاهتمام لهذا الأمر وإدانة السلوك غير المسؤول من قبل كييف".
https://sputnikarabic.ae/20230714/طائرة-مسيرة-تسقط-على-بعد-كيلومترات-قليلة-من-محطة-الطاقة-النووية-في-كورسك-1079060241.html
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روسيا
روسيا تدين خطط كييف لاستخدام أساليب الإرهاب ضد محطات الطاقة النووية الروسية - عاجل
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أدانت الخارجية الروسية، اليوم السبت، خطط نظام كييف لاستخدام الأساليب الإرهابية ضد محطات الطاقة النووية الروسية، وذلك في أعقاب إسقاط طائرة مسيرة في كورتشاتوف، التي تقع قرب محطة كورسك للطاقة النووية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على تحطم طائرة مسيرة في كورتشاتوف: "موسكو تدين بشدة خطط كييف لاستخدام الأساليب الإرهابية ضد محطات الطاقة النووية الروسية، ما قد يؤدي إلى كارثة نووية في أوروبا".
وأوضحت زاخاروفا أن "محطة كورسك للطاقة النووية كانت الهدف المحتمل للهجوم الأوكراني الجديد في كورتشاتوف، ما يشير مرة أخرى إلى أن نظام كييف قد شرع في طريق استخدام أساليب الإرهاب النووي".
ودعت زاخاروفا المجتمع الدولي وقيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة إلى "إيلاء أكبر قدر من الاهتمام لهذا الأمر وإدانة السلوك غير المسؤول من قبل كييف".