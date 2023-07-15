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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230715/سجين-أوكراني-لم-نشارك-في-معركة-أبدا-ويتم-إلقاؤنا-دون-ضباط-1079085612.html
سجين أوكراني: لم نشارك في معركة أبدا ويتم إلقاؤنا دون ضباط
سجين أوكراني: لم نشارك في معركة أبدا ويتم إلقاؤنا دون ضباط
قال سجين أوكراني إن القوات المسلحة الأوكرانية لا تقوم بإجلاء الجرحى من مواقعهم، وأن الجنود المصابين بجروح خطيرة يموتون في الجبهة. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T09:42+0000
2023-07-15T09:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف، في حديثه مع وكاله "سبوتنيك": "جنود القوات المصابين بجروح خطيرة يموتون ولا تقوم القوات الاوكرانية بإجلائهم".وقال: "أتذكر وميضا أمامي، تدفق الدم من رأسي، وبعد ذلك نزلت إلى الخندق الذي وجدناه بأنفسنا، كان هناك خمسة أشخاص معي. بدأنا نطالب بالإجلاء، قيل لنا أن ننتظر".وفقا له، بينما كان في الخندق، مات شخصان، وبسبب الإصابة اضطر للمغادرة وطلب المساعدة.وأفاد: "لم نشارك في معركة أبدًا، لقد تم إلقاؤنا من دون ضباط. لا أعرف أي نوع من هذه الحرب، ولماذا، وماذا يريدون؟. في الحياة المدنية، كنت مشغل آلة، لكنني هنا جندي مشاة".أقرا أيضا: مرتزق أيرلندي يلوذ بالفرار من مواجهة "تي- 72" ويصفها بـ"فيلم الرعب"... فيديوأقرا أيضا: مرتزقة أمريكيون يدلون بشهاداتهم حول "جحيم أوكرانيا" و"فضائح" جيشها
https://sputnikarabic.ae/20230715/عقيد-أمريكي-نظام-كييف-يحاول-إخفاء-الخسائر-في-صفوف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1079083626.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

سجين أوكراني: لم نشارك في معركة أبدا ويتم إلقاؤنا دون ضباط

09:42 GMT 15.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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حصري
قال سجين أوكراني إن القوات المسلحة الأوكرانية لا تقوم بإجلاء الجرحى من مواقعهم، وأن الجنود المصابين بجروح خطيرة يموتون في الجبهة.
وأضاف، في حديثه مع وكاله "سبوتنيك": "جنود القوات المصابين بجروح خطيرة يموتون ولا تقوم القوات الاوكرانية بإجلائهم".
وقال: "أتذكر وميضا أمامي، تدفق الدم من رأسي، وبعد ذلك نزلت إلى الخندق الذي وجدناه بأنفسنا، كان هناك خمسة أشخاص معي. بدأنا نطالب بالإجلاء، قيل لنا أن ننتظر".
وفقا له، بينما كان في الخندق، مات شخصان، وبسبب الإصابة اضطر للمغادرة وطلب المساعدة.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عقيد أمريكي: نظام كييف يحاول إخفاء الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية
08:12 GMT
وأفاد: "لم نشارك في معركة أبدًا، لقد تم إلقاؤنا من دون ضباط. لا أعرف أي نوع من هذه الحرب، ولماذا، وماذا يريدون؟. في الحياة المدنية، كنت مشغل آلة، لكنني هنا جندي مشاة".
أقرا أيضا: مرتزق أيرلندي يلوذ بالفرار من مواجهة "تي- 72" ويصفها بـ"فيلم الرعب"... فيديو
أقرا أيضا: مرتزقة أمريكيون يدلون بشهاداتهم حول "جحيم أوكرانيا" و"فضائح" جيشها
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