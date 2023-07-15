https://sputnikarabic.ae/20230715/سجين-أوكراني-لم-نشارك-في-معركة-أبدا-ويتم-إلقاؤنا-دون-ضباط-1079085612.html
سجين أوكراني: لم نشارك في معركة أبدا ويتم إلقاؤنا دون ضباط
سجين أوكراني: لم نشارك في معركة أبدا ويتم إلقاؤنا دون ضباط
قال سجين أوكراني إن القوات المسلحة الأوكرانية لا تقوم بإجلاء الجرحى من مواقعهم، وأن الجنود المصابين بجروح خطيرة يموتون في الجبهة. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T09:42+0000
2023-07-15T09:42+0000
2023-07-15T09:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضاف، في حديثه مع وكاله "سبوتنيك": "جنود القوات المصابين بجروح خطيرة يموتون ولا تقوم القوات الاوكرانية بإجلائهم".وقال: "أتذكر وميضا أمامي، تدفق الدم من رأسي، وبعد ذلك نزلت إلى الخندق الذي وجدناه بأنفسنا، كان هناك خمسة أشخاص معي. بدأنا نطالب بالإجلاء، قيل لنا أن ننتظر".وفقا له، بينما كان في الخندق، مات شخصان، وبسبب الإصابة اضطر للمغادرة وطلب المساعدة.وأفاد: "لم نشارك في معركة أبدًا، لقد تم إلقاؤنا من دون ضباط. لا أعرف أي نوع من هذه الحرب، ولماذا، وماذا يريدون؟. في الحياة المدنية، كنت مشغل آلة، لكنني هنا جندي مشاة".أقرا أيضا: مرتزق أيرلندي يلوذ بالفرار من مواجهة "تي- 72" ويصفها بـ"فيلم الرعب"... فيديوأقرا أيضا: مرتزقة أمريكيون يدلون بشهاداتهم حول "جحيم أوكرانيا" و"فضائح" جيشها
https://sputnikarabic.ae/20230715/عقيد-أمريكي-نظام-كييف-يحاول-إخفاء-الخسائر-في-صفوف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1079083626.html
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سجين أوكراني: لم نشارك في معركة أبدا ويتم إلقاؤنا دون ضباط
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قال سجين أوكراني إن القوات المسلحة الأوكرانية لا تقوم بإجلاء الجرحى من مواقعهم، وأن الجنود المصابين بجروح خطيرة يموتون في الجبهة.
وأضاف، في حديثه مع وكاله "سبوتنيك": "جنود القوات المصابين بجروح خطيرة يموتون ولا تقوم القوات الاوكرانية بإجلائهم".
وقال: "أتذكر وميضا أمامي، تدفق الدم من رأسي، وبعد ذلك نزلت إلى الخندق الذي وجدناه بأنفسنا، كان هناك خمسة أشخاص معي. بدأنا نطالب بالإجلاء، قيل لنا أن ننتظر".
وفقا له، بينما كان في الخندق، مات شخصان، وبسبب الإصابة اضطر للمغادرة وطلب المساعدة.
وأفاد: "لم نشارك في معركة أبدًا، لقد تم إلقاؤنا من دون ضباط. لا أعرف أي نوع من هذه الحرب، ولماذا، وماذا يريدون؟. في الحياة المدنية، كنت مشغل آلة، لكنني هنا جندي مشاة".