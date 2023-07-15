https://sputnikarabic.ae/20230715/سلطات-خيرسون-كييف-تعامل-جنودها-على-أنهم-مواد-مستهلكة-1079089656.html
سلطات خيرسون: كييف تعامل جنودها على أنهم "مواد مستهلكة"
سلطات خيرسون: كييف تعامل جنودها على أنهم "مواد مستهلكة"
صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن سلطات كييف تعامل جنودها على أنهم "مواد مستهلكة". 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T11:56+0000
2023-07-15T11:56+0000
2023-07-15T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وأضاف: "وأود أن أشكر جيشنا من أعماق قلبي. أيها الرفاق، أنتم تقاتلون بشجاعة ومهارة، حسب تعاليم سوفوروف وأوشاكوف. نقف على أرضنا ولن نتركها في أي مكان".وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك": "النظام في كييف لا يهتم بالتكنولوجيا الغربية، وبإصرار غبي يقوم بإرسال كميات كبيرة من قوات المشاة في هجمات من أكوام اللحم الفاشلة، حيث يموت مقاتلوها كالذباب".وأكد سالدو، قائلًا: "وكل ذلك لإبداء انطباع إيجابي للسادة الغربيين والاستمرار في إبقاء السكان في جهل بحقيقة الأمور".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230715/الدوما-الروسي-القائد-العام-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-اعترف-باستحالة-الهجوم-على-القرم-1079088772.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
سلطات خيرسون: كييف تعامل جنودها على أنهم "مواد مستهلكة"
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صرح القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن سلطات كييف تعامل جنودها على أنهم "مواد مستهلكة".
كتب سالدو في قناته على "تلغرام": "مبدأ سوفوروف، تموت نفسك وأنقذ رفيقًا لا يزال ثابتًا في الجيش الروسي. على عكس خصومنا، حيث يتم التعامل مع الأفراد مثل المواد الاستهلاكية المجهولة الهوية".
وأضاف: "وأود أن أشكر جيشنا من أعماق قلبي. أيها الرفاق، أنتم تقاتلون بشجاعة ومهارة، حسب تعاليم سوفوروف وأوشاكوف. نقف على أرضنا ولن نتركها في أي مكان".
وقال فلاديمير سالدو، يوم أمس الجمعة، إن سلطات كييف لا تهتم بالتكنولوجيا الغربية وتقوم بإرسال كميات كبيرة من قوات المشاة في "هجمات أكوام اللحم" بعبث على الجبهة، حيث يموت مقاتلوها كالذباب.
وقال سالدو لوكالة "سبوتنيك
": "النظام في كييف لا يهتم بالتكنولوجيا الغربية، وبإصرار غبي يقوم بإرسال كميات كبيرة من قوات المشاة في هجمات من أكوام اللحم الفاشلة، حيث يموت مقاتلوها كالذباب".
ووفقًا له، فإن هذه السلوك اللاإنساني حتى تجاه قواتهم الخاصة أصبح بمثابة العلامة المميزة للحكومة الأوكرانية الحالية.
وأكد سالدو، قائلًا: "وكل ذلك لإبداء انطباع إيجابي للسادة الغربيين والاستمرار في إبقاء السكان في جهل بحقيقة الأمور".
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.