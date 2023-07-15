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https://sputnikarabic.ae/20230715/صحيفة-إسرائيل-تسعى-لإبرام-اتفاقية-تجارة-حرة-إقليمية-مع-دول-عربية-1079082087.html
صحيفة: إسرائيل تسعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية مع دول عربية
صحيفة: إسرائيل تسعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية مع دول عربية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "إسرائيل تتطلع إلى إبرام اتفاقية إقليمية للتجارة الحرة مع دول عربية، بعد مشاركتها في مؤتمر اقتصادي في البحرين ضمن مبادرة N 7". 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T07:04+0000
2023-07-15T07:04+0000
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ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن كبير مديري مشروع "N 7" ويليام وكسلر، قوله إن "إسرائيل أبرمت بالطبع اتفاقيات تجارية ثنائية متعددة مع دول في المنطقة، لكن لا توجد اتفاقيات تجارة إقليمية تشمل إسرائيل".وأضاف وكسلر أن "N 7 مبادرة تدفع باتجاه اتفاقية إقليمية حرة بين إسرائيل وجيرانها العرب، تبدأ باتفاقية ثلاثية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين"، مؤكدا أن هناك أيضا اتفاقية طويلة الأمد مع الأردن.وتابع: "ليس لدى إسرائيل أي اتفاقيات تجارة حرة متعددة الأطراف على الإطلاق وهذا في الواقع أمر غير معتاد"، مردفا: "إسرائيل والإمارات لديهما اتفاقية تجارة حرة ثنائية وأن إسرائيل والبحرين تنهيان المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة".وتشهد مملكة البحرين انعقاد مؤتمر المنامة الثالث "N 7"، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الشرق الأوسط، ويشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى وخبراء من البحرين والإمارات ومصر والمغرب والسودان والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل.ووقّعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام 2020، برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.يشار إلى أن كلا من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية أمريكية.وتلاهما السودان الذي وقّع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20221204/ملك-البحرين-لرئيس-إسرائيل-نؤكد-موقفنا-الثابت-لتحقيق-سلام-عادل-وشامل-يضمن-حقوق-الشعب-الفلسطيني-1070827645.html
https://sputnikarabic.ae/20230506/إسرائيل-تؤكد-تطلعها-لتعزيز-التعاون-مع-الإمارات-1076724195.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الأردن, أخبار مصر الآن, مصر, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الأردن, أخبار مصر الآن, مصر, العالم

صحيفة: إسرائيل تسعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية مع دول عربية

07:04 GMT 15.07.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EIDعلم دولة إسرائيل مع علم مملكة البحرين
علم دولة إسرائيل مع علم مملكة البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AFP 2023 / JOSEPH EID
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "إسرائيل تتطلع إلى إبرام اتفاقية إقليمية للتجارة الحرة مع دول عربية، بعد مشاركتها في مؤتمر اقتصادي في البحرين ضمن مبادرة N 7".
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن كبير مديري مشروع "N 7" ويليام وكسلر، قوله إن "إسرائيل أبرمت بالطبع اتفاقيات تجارية ثنائية متعددة مع دول في المنطقة، لكن لا توجد اتفاقيات تجارة إقليمية تشمل إسرائيل".
وأضاف وكسلر أن "N 7 مبادرة تدفع باتجاه اتفاقية إقليمية حرة بين إسرائيل وجيرانها العرب، تبدأ باتفاقية ثلاثية مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين"، مؤكدا أن هناك أيضا اتفاقية طويلة الأمد مع الأردن.
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وتابع: "ليس لدى إسرائيل أي اتفاقيات تجارة حرة متعددة الأطراف على الإطلاق وهذا في الواقع أمر غير معتاد"، مردفا: "إسرائيل والإمارات لديهما اتفاقية تجارة حرة ثنائية وأن إسرائيل والبحرين تنهيان المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة".
وتشهد مملكة البحرين انعقاد مؤتمر المنامة الثالث "N 7"، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول الشرق الأوسط، ويشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى وخبراء من البحرين والإمارات ومصر والمغرب والسودان والولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل.
ووقّعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في العام 2020، برعاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
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يشار إلى أن كلا من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية أمريكية.
وتلاهما السودان الذي وقّع على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.
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