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https://sputnikarabic.ae/20230715/ضابط-أمريكي-تلميحات-بوتين-تكشف-المدن-التي-سيقوم-الجيش-الروسي-بتحريرها-في-أوكرانيا-1079085022.html
ضابط أمريكي: تلميحات بوتين تكشف المدن التي سيقوم الجيش الروسي بتحريرها في أوكرانيا
ضابط أمريكي: تلميحات بوتين تكشف المدن التي سيقوم الجيش الروسي بتحريرها في أوكرانيا
كشف ضابط سابق في المخابرات الأمريكية، سكوت ريتر، أن الجيش الروسي يعتزم تحرير مدن أوكرانية عدة خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، بما فيها دنيبروبيتروفسك... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T09:20+0000
2023-07-15T09:20+0000
العالم
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وقال ريتر، خلال مقابلة مع قناة "The Geopolitics In Conflict Show" على منصة "يوتيوب": "ماذا بعد؟ لمّح لنا فلاديمير بوتين ووفقًا له بمجرد تأمين وضمان الأراضي الروسية سيقوم الروس بدفع القوات الأوكرانية إلى مسافات أبعد، يمكن أن يكون مداها أكثر من 150 كيلومترا".وأضاف ريتر بالقول: "هذا يعني أن روسيا ستحرر أوديسا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك"، لافتا أنه بعد تحرير القوات الروسية لهذه المدن لن يسمحوا للأوكرانيين باستعادتها مرة أخرى.ويقترح ريتر إجبار القادة الغربيين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على التفاوض مع موسكو من أجل الحفاظ على ما هو الآن تحت سيطرة نظام كييف. وفي وقت سابق، أعلن ضابط المخابرات السابق إن الرئيس الروسي علم بخطة أوكرانيا للاستيلاء على دونباس وشبه جزيرة القرم بتهمة التطهير العرقي، لذلك شن ضربة استباقية ضد العدو.
https://sputnikarabic.ae/20230714/إعلام-بوتين-يقدم-لزيلينسكي-مفاجأة-على-الجبهة-1079065418.html
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ضابط أمريكي: تلميحات بوتين تكشف المدن التي سيقوم الجيش الروسي بتحريرها في أوكرانيا

09:20 GMT 15.07.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورعمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
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كشف ضابط سابق في المخابرات الأمريكية، سكوت ريتر، أن الجيش الروسي يعتزم تحرير مدن أوكرانية عدة خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، بما فيها دنيبروبيتروفسك وأوديسا وخاركوف.
وقال ريتر، خلال مقابلة مع قناة "The Geopolitics In Conflict Show" على منصة "يوتيوب": "ماذا بعد؟ لمّح لنا فلاديمير بوتين ووفقًا له بمجرد تأمين وضمان الأراضي الروسية سيقوم الروس بدفع القوات الأوكرانية إلى مسافات أبعد، يمكن أن يكون مداها أكثر من 150 كيلومترا".
وأضاف ريتر بالقول: "هذا يعني أن روسيا ستحرر أوديسا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك"، لافتا أنه بعد تحرير القوات الروسية لهذه المدن لن يسمحوا للأوكرانيين باستعادتها مرة أخرى.
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 12:19 GMT
ويقترح ريتر إجبار القادة الغربيين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على التفاوض مع موسكو من أجل الحفاظ على ما هو الآن تحت سيطرة نظام كييف.
وفي وقت سابق، أعلن ضابط المخابرات السابق إن الرئيس الروسي علم بخطة أوكرانيا للاستيلاء على دونباس وشبه جزيرة القرم بتهمة التطهير العرقي، لذلك شن ضربة استباقية ضد العدو.
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