https://sputnikarabic.ae/20230715/طهران-تعلن-حشد-قوات-أمريكية-في-مياه-الخليج-لمنع-إيقاف-سفينة-كانت-تهرب-الوقود-الإيراني-1079094829.html

طهران: أمريكا حشدت قواتها في مياه الخليج لتمنع إيقاف سفينة تهرب الوقود الإيراني

طهران: أمريكا حشدت قواتها في مياه الخليج لتمنع إيقاف سفينة تهرب الوقود الإيراني

أعلنت البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن "حشد أمريكا قواتها في مياه الخليج لمنع إيقاف سفينة كانت تهرب الوقود الإيراني". 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T13:27+0000

2023-07-15T13:27+0000

2023-07-15T14:05+0000

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وقال قائد القوات البحرية بالحرس الثوري، الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن "مقاتلتين من طراز A-10 والمخصصة للاشتباك القريب، قامتا بسلوك خطر وغير مهني بالكامل، ومن ثم تم إرسال مروحية، وطائرة مسيرة، وطائرة أخرى مأهولة، إلى المنطقة التي كنا نفتش فيها السفينة، لكن مقاتلينا احتجزوا السفينة"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وأشار تنكسيري أن "الأمريكييين جاؤوا في عملية أخرى، بخمس سفن حربية لمساعدة السفينة المخالفة، لكن الجنود الإيرانيين ثبتوا بقوة وتلقى الأمريكيون صفعة"، على حد وصفه.وختم بالقول: "لقد ولى الزمن الذي كانوا يظنون بأنهم إذا جاؤوا بسفينتهم الحربية فإننا سنتراجع".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق اليوم، أنها "ستزيد من استخدام مقاتلاتها حول مضيق هرمز لحماية السفن من إيران".ونقلت وسائل إعلام، عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير، قوله للصحفيين المكلفين بتغطية أخبار وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن "الولايات المتحدة سترسل مقاتلات "إف-16" إلى الخليج نهاية الأسبوع الجاري لتعزيز سرب مقاتلات "A-10" الهجومية، التي تجري دوريات فوق المنطقة منذ نحو أسبوع، حسب وكالة "أسوشيتدبرس".وذكر المسؤول الدفاعي أن "مقاتلات "إف-16" ستمنح غطاء للسفن العابرة من الممر المائي، كما تزيد من الظهور العسكري الأمريكي في المنطقة، كعامل ردع لإيران".يأتي ذلك بعدما حاولت إيران السيطرة على ناقلتي نفط قرب المضيق الأسبوع الماضي، وفتحت النار على إحداهما، وفق الوكالة، وهو ما نفته طهران.وأعلن الحرس الثوري الإيراني "احتجاز ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في مياه إيران الجنوبية".وقال قائد المنطقة الثانية التابعة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان زيراهي، إن "هذه الناقلة كان تحظى بدعم عسكري أمريكي"، مشيرا إلى أنه "بفضل اليقظة والدقة والسلوك المهني والقوي لقوات بحرية الحرس الثوري، فشلت الممارسات غير القانونية وغير المهنية للأمريكيين في الخليج"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف زيراهي: "الأمريكيون حاولوا منع هذا الإجراء القانوني وقاموا بتحركات متهورة غير مدروسة"، موضحا أن مسؤولا أمريكيا طلب من القبطان إيقاف المحرك وانتظار وصول القوات الأمريكية للمساعدة.كما أعلنت إيران، يوم أمس الجمعة، أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري احتجزت سفينة تحمل مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن بحرية الحرس الثوري احتجزت السفينة بناء على أمر قضائي صادر من محكمة إيرانية، مضيفة أن طاقمًا من 12 فردا كانوا على متن السفينة.ووفقا للوكالة، تمكنت بحرية الحرس الثوري، في العام الماضي، من إعادة أكثر من 50 مليون لتر من الوقود المهرب إلى الموارد الوطنية للبلاد.

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