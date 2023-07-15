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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230715/عقيد-أمريكي-نظام-كييف-يحاول-إخفاء-الخسائر-في-صفوف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1079083626.html
عقيد أمريكي: نظام كييف يحاول إخفاء الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية
عقيد أمريكي: نظام كييف يحاول إخفاء الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية
أعلن المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الأوكراني فقد 26 ألف جندي في هجومه المضاد الفاشل، وأن نظام كييف يسعى جاهدا للتغطية... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T08:12+0000
2023-07-15T08:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماكغريغور للمعلق السياسي مايكل سافاج، في قناته على "يوتيوب": "فقد الأوكرانيون 26 ألف قتيل وربما أصيب العدد نفسه".ووفقا له، فإن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يأمل فقط في أن مشاركة طرف ثالث في الصراع يمكن أن تنقذه من هذا الوضع الرهيب".بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك، وزابوروجيه، وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه. زجت كييف ألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد". تسببت صور أعمدة الدخان المتصاعدة من الدبابات الأوكرانية الألمانية الصنع إحداث صدى إعلامي.وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه خلال شهر من الهجمات الفاشلة، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة وطائرة هليكوبتر و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد "ما يقرب من 100% من دبابات هذا النوع التي قدمتها بولندا والبرتغال". وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.أقرا أيضا: زيلينسكي يعترف بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعاتأقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230715/خبراء-أمريكيون--قمة-الناتو-كشفت-أن-أوكرانيا-خادم-وهي-الدولة-الأكثر-فسادا-في-أوروبا-1079082305.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

عقيد أمريكي: نظام كييف يحاول إخفاء الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية

08:12 GMT 15.07.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AP Photo / Libkos
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أعلن المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الأوكراني فقد 26 ألف جندي في هجومه المضاد الفاشل، وأن نظام كييف يسعى جاهدا للتغطية على هذه الأرقام.
وقال ماكغريغور للمعلق السياسي مايكل سافاج، في قناته على "يوتيوب": "فقد الأوكرانيون 26 ألف قتيل وربما أصيب العدد نفسه".

وأضاف: "خسائر القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد كارثية، ونظام كييف يحاول دون جدوى إخفاء هذه الحقيقة غير المريحة عن العالم بأسره".

ووفقا له، فإن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يأمل فقط في أن مشاركة طرف ثالث في الصراع يمكن أن تنقذه من هذا الوضع الرهيب".

وقال ماكغريغور إن "زيلينسكي وضباطه في حالة من اليأس، فهم يدركون أنهم خسروا بالفعل، ولم يتبق شيء من قواتهم المسلحة".

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بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك، وزابوروجيه، وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه. زجت كييف ألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد". تسببت صور أعمدة الدخان المتصاعدة من الدبابات الأوكرانية الألمانية الصنع إحداث صدى إعلامي.
وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه خلال شهر من الهجمات الفاشلة، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة وطائرة هليكوبتر و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد "ما يقرب من 100% من دبابات هذا النوع التي قدمتها بولندا والبرتغال". وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.
أقرا أيضا: زيلينسكي يعترف بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات
أقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانيا
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