https://sputnikarabic.ae/20230715/عقيد-أمريكي-نظام-كييف-يحاول-إخفاء-الخسائر-في-صفوف-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1079083626.html

عقيد أمريكي: نظام كييف يحاول إخفاء الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية

عقيد أمريكي: نظام كييف يحاول إخفاء الخسائر في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية

أعلن المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن الجيش الأوكراني فقد 26 ألف جندي في هجومه المضاد الفاشل، وأن نظام كييف يسعى جاهدا للتغطية... 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T08:12+0000

2023-07-15T08:12+0000

2023-07-15T08:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ماكغريغور للمعلق السياسي مايكل سافاج، في قناته على "يوتيوب": "فقد الأوكرانيون 26 ألف قتيل وربما أصيب العدد نفسه".ووفقا له، فإن "الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يأمل فقط في أن مشاركة طرف ثالث في الصراع يمكن أن تنقذه من هذا الوضع الرهيب".بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك، وزابوروجيه، وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه. زجت كييف ألوية قتالية دربها حلف شمال الأطلسي ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد". تسببت صور أعمدة الدخان المتصاعدة من الدبابات الأوكرانية الألمانية الصنع إحداث صدى إعلامي.وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه خلال شهر من الهجمات الفاشلة، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة وطائرة هليكوبتر و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد "ما يقرب من 100% من دبابات هذا النوع التي قدمتها بولندا والبرتغال". وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.أقرا أيضا: زيلينسكي يعترف بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعاتأقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانيا

https://sputnikarabic.ae/20230715/خبراء-أمريكيون--قمة-الناتو-كشفت-أن-أوكرانيا-خادم-وهي-الدولة-الأكثر-فسادا-في-أوروبا-1079082305.html

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