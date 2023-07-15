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https://sputnikarabic.ae/20230715/غرفة-التجارة-الإيطالية-الروسية-تعتزم-إنشاء-نظام-يسمح-للشركات-الروسية-الدفع-بالروبل-1079083033.html
غرفة التجارة الإيطالية الروسية تعتزم إنشاء نظام يسمح للشركات الروسية الدفع بالروبل
غرفة التجارة الإيطالية الروسية تعتزم إنشاء نظام يسمح للشركات الروسية الدفع بالروبل
أعلن فرديناندو بيلاز، رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية، اليوم السبت، عن خطط الغرفة لإنشاء نظام يسمح للشركات الروسية بالدفع بالروبل لشراء السلع الإيطالية،... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T08:09+0000
2023-07-15T08:09+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأفاد بيلاز بأن الهدف من هذه المبادرة هو تسهيل التجارة في فئات السلع المسموح بها، وأن الأموال التي يتم جمعها بالروبل يمكن تحويلها إلى إيطاليا من خلال حساب المصرف في بلد ثالث.وأشار بيلاز إلى أنه رغم وجود فئات بين السلع لا تخضع للعقوبات فإن هناك صعوبة في التجارة بين إيطاليا وروسيا في الوقت الحالي، إلا أن الهدف هو تيسير التجارة وليس السماح بالمعاملات غير المشروعة، وأضاف بيلاز أنه يتوقع أن تستغرق العملية برمتها عدة أشهر.تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وشملت هذه العقوبات حظر الصادرات النفطية وتكبيل القطاع المصرفي ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، ما أدى إلى انسحاب عدد من الشركات الغربية من السوق الروسية.كما تم حظر تعامل عدد من المصارف الروسية عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أكثر من 80 في المئة من التجارة بين روسيا والصين تتم بالروبل الروسي واليوان الصيني، مشيرًا إلى أن مستوى التجارة بين روسيا ودول منظمة شنغهاي ازداد خلال العام الماضي.وقال بوتين، متحدثا في قمة مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون: "أكثر من 80 في المئة من المعاملات التجارية بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية تتم بالفعل بالروبل واليوان".وأشار إلى أن تجارة روسيا مع الدول الأعضاء في المنظمة زادت أكثر من الثلث، خلال العام الماضي، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 263 مليار دولار.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيطاليا, اقتصاد, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيطاليا, اقتصاد, الأخبار

غرفة التجارة الإيطالية الروسية تعتزم إنشاء نظام يسمح للشركات الروسية الدفع بالروبل

08:09 GMT 15.07.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورروبل
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أعلن فرديناندو بيلاز، رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية، اليوم السبت، عن خطط الغرفة لإنشاء نظام يسمح للشركات الروسية بالدفع بالروبل لشراء السلع الإيطالية، التي لا تحظر استيرادها بسبب العقوبات.
موسكو - سبوتنيك. وأفاد بيلاز بأن الهدف من هذه المبادرة هو تسهيل التجارة في فئات السلع المسموح بها، وأن الأموال التي يتم جمعها بالروبل يمكن تحويلها إلى إيطاليا من خلال حساب المصرف في بلد ثالث.
وأشار بيلاز إلى أنه رغم وجود فئات بين السلع لا تخضع للعقوبات فإن هناك صعوبة في التجارة بين إيطاليا وروسيا في الوقت الحالي، إلا أن الهدف هو تيسير التجارة وليس السماح بالمعاملات غير المشروعة، وأضاف بيلاز أنه يتوقع أن تستغرق العملية برمتها عدة أشهر.
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تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وشملت هذه العقوبات حظر الصادرات النفطية وتكبيل القطاع المصرفي ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، ما أدى إلى انسحاب عدد من الشركات الغربية من السوق الروسية.
كما تم حظر تعامل عدد من المصارف الروسية عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي.
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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أكثر من 80 في المئة من التجارة بين روسيا والصين تتم بالروبل الروسي واليوان الصيني، مشيرًا إلى أن مستوى التجارة بين روسيا ودول منظمة شنغهاي ازداد خلال العام الماضي.
وقال بوتين، متحدثا في قمة مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون: "أكثر من 80 في المئة من المعاملات التجارية بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية تتم بالفعل بالروبل واليوان".
وأشار إلى أن تجارة روسيا مع الدول الأعضاء في المنظمة زادت أكثر من الثلث، خلال العام الماضي، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 263 مليار دولار.
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