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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230715/محلل-استخباري-إذا-تصاعد-الصراع-سينتهي-الأمر-بالبولنديين-واللاتفيين-والليتوانيين-في-أكياس-الجثث-1079086213.html
محلل استخباري: إذا تصاعد الصراع سينتهي الأمر بالبولنديين واللاتفيين والليتوانيين في أكياس الجثث
محلل استخباري: إذا تصاعد الصراع سينتهي الأمر بالبولنديين واللاتفيين والليتوانيين في أكياس الجثث
أعلن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن التدخل الغربي في الصراع الأوكراني لن ينقذ الرئيس زيلينسكي ونظامه في كييف من قوة الجيش... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T09:57+0000
2023-07-15T09:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال: "التدخل الغربي في الصراع لن ينقذ زيلينسكي ونظامه من قوة الجيش الروسي".وأضاف: "للجيش تعريفه الخاص للهزيمة. إذا هاجمت ولم تتمكن من اختراق خط دفاع العدو، أثناء الدفاع عليك التراجع، وفقًا لهذا التعريف فإن القوات المسلحة الأوكرانية بهذا التعريف أصبحت الآن جيشًا مهزومًا... لم يتبق سوى خيار واحد - تدخل دولة أجنبية، على سبيل المثال، بولندا، لكن النتيجة لن تتغير".ووفقا له، فإن القوات المسلحة لأوكرانيا في وضع صعب للغاية، ولا يزال الزعيم الأوكراني يأمل في مشاركة "الناتو" أو قوات أي دولة مجاورة مباشرة في ساحة المعركة. لكن هذا لن يساعد، لأن الجيش الروسي يفوق بشكل كبير عدد القوات المسلحة للتحالف من حيث عدد الجنود والقوة النارية.وقال في مقابلة مع قناة Through the eyesعلى "يوتيوب": "إذا تصاعد الصراع، على الأرجح، سينتهي الأمر بالبولنديين واللاتفيين والليتوانيين في أكياس الجثث".وتواصل القوات الروسية، من جانبها، عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: محلل سابق في المخابرات الأمريكية: أوكرانيا تخسر 10 جنود مقابل كل روسيشاهد أيضا: مجموعة أوكرانية "تخطئ التقدير" وتقع في شرك القوات الروسية... فيديواقرأ أيضا: قوة موسكو لا مثيل لها… مقارنة بين دبابات روسيا و"الناتو" في 2023
https://sputnikarabic.ae/20230715/سجين-أوكراني-لم-نشارك-في-معركة-أبدا-ويتم-إلقاؤنا-دون-ضباط-1079085612.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

محلل استخباري: إذا تصاعد الصراع سينتهي الأمر بالبولنديين واللاتفيين والليتوانيين في أكياس الجثث

09:57 GMT 15.07.2023
© Photo / Минобороны Россииدبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© Photo / Минобороны России
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أعلن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن التدخل الغربي في الصراع الأوكراني لن ينقذ الرئيس زيلينسكي ونظامه في كييف من قوة الجيش الروسي.
وقال: "التدخل الغربي في الصراع لن ينقذ زيلينسكي ونظامه من قوة الجيش الروسي".
وأضاف: "للجيش تعريفه الخاص للهزيمة. إذا هاجمت ولم تتمكن من اختراق خط دفاع العدو، أثناء الدفاع عليك التراجع، وفقًا لهذا التعريف فإن القوات المسلحة الأوكرانية بهذا التعريف أصبحت الآن جيشًا مهزومًا... لم يتبق سوى خيار واحد - تدخل دولة أجنبية، على سبيل المثال، بولندا، لكن النتيجة لن تتغير".
ووفقا له، فإن القوات المسلحة لأوكرانيا في وضع صعب للغاية، ولا يزال الزعيم الأوكراني يأمل في مشاركة "الناتو" أو قوات أي دولة مجاورة مباشرة في ساحة المعركة. لكن هذا لن يساعد، لأن الجيش الروسي يفوق بشكل كبير عدد القوات المسلحة للتحالف من حيث عدد الجنود والقوة النارية.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:42 GMT
وقال في مقابلة مع قناة Through the eyesعلى "يوتيوب": "إذا تصاعد الصراع، على الأرجح، سينتهي الأمر بالبولنديين واللاتفيين والليتوانيين في أكياس الجثث".
وتواصل القوات الروسية، من جانبها، عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
أقرا أيضا: محلل سابق في المخابرات الأمريكية: أوكرانيا تخسر 10 جنود مقابل كل روسي
شاهد أيضا: مجموعة أوكرانية "تخطئ التقدير" وتقع في شرك القوات الروسية... فيديو
اقرأ أيضا: قوة موسكو لا مثيل لها… مقارنة بين دبابات روسيا و"الناتو" في 2023
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