https://sputnikarabic.ae/20230715/محلل-استخباري-إذا-تصاعد-الصراع-سينتهي-الأمر-بالبولنديين-واللاتفيين-والليتوانيين-في-أكياس-الجثث-1079086213.html

محلل استخباري: إذا تصاعد الصراع سينتهي الأمر بالبولنديين واللاتفيين والليتوانيين في أكياس الجثث

محلل استخباري: إذا تصاعد الصراع سينتهي الأمر بالبولنديين واللاتفيين والليتوانيين في أكياس الجثث

أعلن المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن التدخل الغربي في الصراع الأوكراني لن ينقذ الرئيس زيلينسكي ونظامه في كييف من قوة الجيش... 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T09:57+0000

2023-07-15T09:57+0000

2023-07-15T09:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال: "التدخل الغربي في الصراع لن ينقذ زيلينسكي ونظامه من قوة الجيش الروسي".وأضاف: "للجيش تعريفه الخاص للهزيمة. إذا هاجمت ولم تتمكن من اختراق خط دفاع العدو، أثناء الدفاع عليك التراجع، وفقًا لهذا التعريف فإن القوات المسلحة الأوكرانية بهذا التعريف أصبحت الآن جيشًا مهزومًا... لم يتبق سوى خيار واحد - تدخل دولة أجنبية، على سبيل المثال، بولندا، لكن النتيجة لن تتغير".ووفقا له، فإن القوات المسلحة لأوكرانيا في وضع صعب للغاية، ولا يزال الزعيم الأوكراني يأمل في مشاركة "الناتو" أو قوات أي دولة مجاورة مباشرة في ساحة المعركة. لكن هذا لن يساعد، لأن الجيش الروسي يفوق بشكل كبير عدد القوات المسلحة للتحالف من حيث عدد الجنود والقوة النارية.وقال في مقابلة مع قناة Through the eyesعلى "يوتيوب": "إذا تصاعد الصراع، على الأرجح، سينتهي الأمر بالبولنديين واللاتفيين والليتوانيين في أكياس الجثث".وتواصل القوات الروسية، من جانبها، عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: محلل سابق في المخابرات الأمريكية: أوكرانيا تخسر 10 جنود مقابل كل روسيشاهد أيضا: مجموعة أوكرانية "تخطئ التقدير" وتقع في شرك القوات الروسية... فيديواقرأ أيضا: قوة موسكو لا مثيل لها… مقارنة بين دبابات روسيا و"الناتو" في 2023

https://sputnikarabic.ae/20230715/سجين-أوكراني-لم-نشارك-في-معركة-أبدا-ويتم-إلقاؤنا-دون-ضباط-1079085612.html

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