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https://sputnikarabic.ae/20230715/مرشح-للرئاسة-الأمريكية-يدعو-واشنطن-للاتفاق-مع-موسكو-حول-رفض-انضمام-أوكرانيا-لـالناتو-1079080970.html
مرشح للرئاسة الأمريكية يدعو واشنطن للاتفاق مع موسكو حول رفض انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"
مرشح للرئاسة الأمريكية يدعو واشنطن للاتفاق مع موسكو حول رفض انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"
صرح المرشح للرئاسة الأمريكية، فيفيك راماسوامي، أنه يتعين على الولايات المتحدة إبرام اتفاق مع القيادة الروسية حول رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T05:29+0000
2023-07-15T05:29+0000
العالم
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وقال راماسوامي، في ندوة نظمتها شركة بلايز ميديا للإعلام الأمريكية : "علينا أن نتوصل إلى اتفاق مع بوتين لتجميد الحدود الحالية، وأن أوكرانيا لن تنضم إلى "الناتو" أبدا"، لافتا إلى أنه في هذه الحالة، يجب على موسكو التخلي عن تعزيز علاقاتها مع بكين.وأكد أنه يجب على واشنطن أيضا زيادة التعاون التجاري مع روسيا.وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردًا على العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط / فبراير 2022، بهدف حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230708/سيناتور-أمريكي-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-يؤدي-إلى-حرب-بين-الولايات-المتحدة-وروسيا-1078846962.html
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مرشح للرئاسة الأمريكية يدعو واشنطن للاتفاق مع موسكو حول رفض انضمام أوكرانيا لـ"الناتو"

05:29 GMT 15.07.2023
© AFP 2023 / MLADEN ANTONOVروسيا الولايات المتحدة
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AFP 2023 / MLADEN ANTONOV
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صرح المرشح للرئاسة الأمريكية، فيفيك راماسوامي، أنه يتعين على الولايات المتحدة إبرام اتفاق مع القيادة الروسية حول رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو.
وقال راماسوامي، في ندوة نظمتها شركة بلايز ميديا للإعلام الأمريكية : "علينا أن نتوصل إلى اتفاق مع بوتين لتجميد الحدود الحالية، وأن أوكرانيا لن تنضم إلى "الناتو" أبدا"، لافتا إلى أنه في هذه الحالة، يجب على موسكو التخلي عن تعزيز علاقاتها مع بكين.
وأكد أنه يجب على واشنطن أيضا زيادة التعاون التجاري مع روسيا.
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيناتور أمريكي: انضمام أوكرانيا للناتو يؤدي إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا
8 يوليو, 05:15 GMT
وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردًا على العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط / فبراير 2022، بهدف حماية سكان دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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