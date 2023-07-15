https://sputnikarabic.ae/20230715/مسؤولون-في-البنتاغون-يشككون-بمدى-فاعلية-الذخائر-العنقودية-المقدمة-لكييف-1079097709.html

مسؤولون في البنتاغون يشككون بمدى فاعلية الذخائر العنقودية المقدمة لكييف

مسؤولون في البنتاغون يشككون بمدى فاعلية الذخائر العنقودية المقدمة لكييف

مسؤولون في البنتاغون الأمريكي يشككون في فاعلية الذخائر العنقودية المقدّمة لقوات نظام كييف، ودمشق توافق على إدخال المساعدات الأممية عبر تركيا لستة أشهر. 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T14:35+0000

2023-07-15T14:35+0000

2023-07-15T14:35+0000

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مسؤولون بالبنتاغون يشككون في فعالية الذخائر العنقودية المقدّمة لكييف و دمشق توافق على إدخال المساعدات الأممية عبر تركيا لستة أشهر مسؤولون بالبنتاغون يشككون في فعالية الذخائر العنقودية المقدّمة لكييف و دمشق توافق على إدخال المساعدات الأممية عبر تركيا لستة أشهر

عدة مواضيع ستتم مناقشتها في "عالم سبوتنيك"، منها: تظاهرة أمام السفارة الأمريكية في بغداد تطالب بوضع حد لـ "تدخلات واشنطن" في شؤون العراق، وتجدد المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السريع، ووزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يؤكدان التزامهما بإنهاء الصراع السوداني، والكرملين يتحدث عن إجراءات الحكومة الروسية لحماية الاقتصاد الوطني من القيود الغربية.مسؤولون في البنتاغون الأمريكي يشككون في فاعلية الذخائر العنقودية المقدمة لقوات نظام كييفنقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر في البنتاغون أن مسؤولين ومحللين أمريكيين قدموا رأيهم بفوائد الذخائر العنقودية المقدمة لقوات كييف، وخرجوا مشككين في جدواها أمام الدفاعات الروسية.وأضافت أن "المسؤولين والمحللين العسكريين الأمريكيين يحذرون من أن الذخائر العنقودية الأمريكية لن تساعد أوكرانيا على الفور في هجومها المضاد ضد الدفاعات الروسية".وقالوا إنه بإمكانها التأثير على نشاط القوات المسلحة لأوكرانيا في وقت لاحق فقط إذا تلقت كييف كميات أكبر من هذه القذائف.إلى ذلك، أكدت السفارة الروسية في واشنطن، أمس الجمعة، أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن استخدام أوكرانيا "الحذر" للذخائر العنقودية هي محاولة خرقاء لتبرير أعمالهم الاستفزازية.وأضافت أنه "لا يوجد شك في أن القوات الأوكرانية لن تلتزم بالقيود المفروضة على استخدام الذخائر العنقودية عند اختيار الأهداف، لأنها تعاني من حالة يأس بسبب الخسائر الفادحة وعدم قدرتها على تحقيق أي نجاح على الجبهة".وأوضح أن القوات الأوكرانية تحتاج وقتا للتدريب على استخدام التقنيات العسكرية الحديثة الغربية المتنوعة.وبيّن أن الذخائر العنقودية تدل على أن مخزون الذخائر التقليدي بدأ ينفذ من المستودعات الغربية والولايات المتحدة التي تملك مخزون كبير من الذخائر العنقودية.دمشق توافق على إدخال المساعدات الأممية عبر تركيا لستة أشهرسمحت الحكومة السورية، للأمم المتحدة باستخدام معبر حدودي مع تركيا لمواصلة إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا لستة أشهر أخرى، بعدما فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات.وكتب بسام الصباغ سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن، الخميس الماضي، قال فيها إن تسليم مساعدات الأمم المتحدة يتعين أن يجري "بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية".وأضاف أن حكومة سوريا اتخذت القرار السيادي بمنح الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة الإذن باستخدام معبر باب الهوى.وتقول روسيا وسوريا إن العملية تنتهك سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، وأنه ينبغي إيصال المزيد من المساعدات من داخل البلاد.وكان من المقرر، الاثنين الماضي، أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تمديد العملية الإغاثية من تركيا لتقديم المساعدة للأشخاص الموجودين في شمال غرب سوريا، لكن المجلس فشل في تجديد التفويض بعد رفض موسكو.وأوضح أنه عندما فشل مجلس الأمن في التمديد حسب ما كان معمولا به وحسب المشروع الروسي، قررت الدولة السورية كبادرة حسن نية الموافقة على إدخال المساعدات الإنسانية وأبلغت الأمم المتحدة بذلك.وأضاف يوسف أن هذا من شأنه شرعنة السيادة السورية على معابرها ويعيد الأمور إلى نصابها قبل 2014.تجدد المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السريع ووزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يؤكدان التزامهما بإنهاء الصراع السودانيأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي، التزام بلديهما المشترك بإنهاء الصراع المدمر في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب السوداني.إلى ذلك، أعلنت قوات "الدعم السريع" السودانية، أمس الجمعة، الاستيلاء على 130 مركبة عسكرية تابعة للجيش السوداني بعد معارك عنيفة في محيط العاصمة الخرطوم.ولم تصدر قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، تعقيبا رسميا على ما ذكرته قوات حميدتي في بيانها.وحذر المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، من أن البلاد "تواجه ما وصفها بكارثة إنسانية، وتقف على شفا حرب أهلية شاملة".وقال بيرتس، بحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، إن "ما بدأ كخلاف بين جنرالين، على وشك التحول إلى صراع أيديولوجي عرقي، ما يجعله أقرب بكثير إلى حرب أهلية شاملة".وأضاف أنه "بمجرد أن يتحول الصراع إلى حرب أهلية ذات جبهات متعددة وتتشرذم البلاد، يصبح إيقافه أكثر صعوبة مع تداعيات أكبر على المنطقة"، محذرا من "خطر انجرار الدول المجاورة إلى الصراع".وذكر أن الوساطة الخارجية تعتمد على رغبة الطرفين في إنهاء الأزمة، لكن مع تعنت الأطراف فإن التسوية السياسية ستواجه عراقيل، رغم الترحيب الرسمي من جانب الجيش والدعم السريع باجتماعات القاهرة.تظاهرة أمام السفارة الأمريكية في بغداد تطالب بوضع حد لـ "تدخلات واشنطن" في شؤون العراقتظاهر مئات العراقيين، أمس الجمعة، أمام السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، مطالبين بوضع حد لتدخلات سفيرة واشنطن في شؤون بلادهم.ورفع المتظاهرون صورا لقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، واللذين اغتالتهما أمريكا في غارة جوية قرب مطار بغداد في 7 يناير/ كانون الثاني 2020.قالت شبكة "رووداو" العراقية إن التظاهرة نظمتها فصائل "حزب الله" العراقية، و"النجباء" و"أصحاب الكهف"، قرب السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد، احتجاجاً على التدخلات الأمريكية في شؤون العراق الداخلية، محذرين من أن ردهم سيكون أشد في حال عدم وضع حد لها.وأغلقت القوات الأمنية المنطقة الخضراء خشية إقدام المتظاهرين على محاولة اقتحام السفارة الأمريكية.ونقلت الشبكة عن النائب العراقي حسن سالم الذي شارك في التظاهرة أن مجلس النواب "قد أقر قانون إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، وبالتالي هناك حاجة لتفعيل هذا القرار".وأوضح أن هناك بعض التحديات التي حصلت خلال الفترة السابقة، منها تهديدات بتصفية بعض قادة الفصائل أو ربما استمرار طلب تجريد الفصائل من سلاحها.الكرملين يتحدث عن إجراءات الحكومة الروسية لحماية الاقتصاد الوطني من القيود الغربيةصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن السلطات تتخذ إجراءات لحماية الاقتصاد والشركات الروسية وذلك في ظل إجراءات لعدد من الدول ضد روسيا.قال بيسكوف للصحفيين، أمس الجمعة، إن "الحكومة الروسية تتخذ إجراءات على خلفية الإجراءات العدوانية غير المسبوقة ضد موسكو من قبل بلدان أخرى"، لافتا إلى أن روسيا تتخذ تدابير لحماية اقتصادها وحماية شركاتها في المقام الأول، مؤكدا أن "هذه هي الطريقة التي يجب التعامل بها مع القيود".وحددت السلطات الروسية عشرة شروط لخروج الشركات الأجنبية من روسيا، على وجه الخصوص الشرط المرتبط بتصريح إعادة شراء الأصول الروسية.ومن الإجراءات الأخرى بيع الأصول بخصم لا يقل عن 50% من القيمة السوقية، وتوافر تقييم مستقل للقيمة السوقية للأصول، ووضع مؤشرات أداء للمساهمين الجدد، والتحويل الطوعي إلى الميزانية بما لا يقل عن 10% من القيمة السوقية للأصول.وأكد أن روسيا تفادت العقوبات الغربية وتمتلك القدرة على الصمود، لافتا إلى أن الإجراءات الروسية جاءت بطبيعة دفاعية للحكومة الروسية نتيجة العقوبات.وأوضح أن الإجراءات الروسية تحمل جملة خطوات لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات العقوبات، تتمثل في تعاملها مع الشركات وإجراءات بيع أصولها، وتقدرها جهات مستقلة.

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