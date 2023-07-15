https://sputnikarabic.ae/20230715/مسؤول-إيراني-حجم-التجارة-مع-القارة-الأفريقية-سيصل-إلى-3-مليارات-دولار-في-2024-1079104103.html
مسؤول إيراني: حجم التجارة مع القارة الأفريقية سيصل إلى 3 مليارات دولار في 2024
مسؤول إيراني: حجم التجارة مع القارة الأفريقية سيصل إلى 3 مليارات دولار في 2024
توقع علي رضا بيمان باك، مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، اليوم السبت، وصول حجم التجارة بين إيران والقارة الأفريقية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T20:11+0000
2023-07-15T20:11+0000
2023-07-15T20:11+0000
العالم
الأخبار
إيران
أخبار إيران
أوغندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن علي رضا بيمان باك، والذي يتولي منصب رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، توقعه وصول حجم التجارة مع القارة الأفريقية إلى 3 مليارات دولار في العام 2024، وهو ما يعادل 6 مرات على الأقل مقارنة بالحكومة السابقة.وأكد بيمان نباك أن حجم تجارة إيران مع القارة الأفريقية في الحكومات الإيرانية السابقة كان أقل من 500 مليون دولار، لكن تمكنت حكومة إبراهيم رئيسي من زيادة هذا الرقم إلى 1.2 مليار دولار.وجاء تصريح المسؤول الإيراني تعليقا على زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي للدول الأفريقية الثلاث كينيا وأوغندا وزيمبابوي، مشيرا إلى أن حكومة رئيسي تولي الأهمية الكبيرة في السوق الاقتصادي للدول المستقلة خاصة دول أفريقية وآسيوية والدول المجاورة.ويأتي ذلك مع تشديد الرئيس إبراهيم رئيسي على أهمية العلاقات مع القارة الأفريقية، معتبرا أن تعزيز هذه العلاقات مع أفريقيا لا يقل أهمية عن العلاقات مع دول القارة الآسيوية وسائر مناطق العالم، مشيرا إلى أن شعوب القارة الأفريقية مهتمة بالعلاقة مع إيران.وقال الرئيس الإيراني:ويعتبر رئيسي أن الهدف من زيارة الدول الأفريقية الثلاث يكمن في تعزيز العمق الاستراتيجي لإيران، منوّها إلى أن هذه الدول لديها ثروات طبيعية كبيرة ومناجم وفيرة وأرضيات وطاقات كثيرة.ورأى الرئيس الإيراني أن "الهدف الثاني من الزيارة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية".
https://sputnikarabic.ae/20230714/مسؤول-إيراني-رسو-سفينة-صادرات-إيرانية-في-ليبيا-تزامنا-مع-زيارة-رئيسي-1079063368.html
إيران
أخبار إيران
أوغندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الأخبار, إيران, أخبار إيران, أوغندا
العالم, الأخبار, إيران, أخبار إيران, أوغندا
مسؤول إيراني: حجم التجارة مع القارة الأفريقية سيصل إلى 3 مليارات دولار في 2024
تابعنا عبر
توقع علي رضا بيمان باك، مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، اليوم السبت، وصول حجم التجارة بين إيران والقارة الأفريقية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2024.
ونقلت وكالة
مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن علي رضا بيمان باك، والذي يتولي منصب رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، توقعه وصول حجم التجارة مع القارة الأفريقية إلى 3 مليارات دولار في العام 2024، وهو ما يعادل 6 مرات على الأقل مقارنة بالحكومة السابقة.
وأكد بيمان نباك أن حجم تجارة إيران مع القارة الأفريقية
في الحكومات الإيرانية السابقة كان أقل من 500 مليون دولار، لكن تمكنت حكومة إبراهيم رئيسي من زيادة هذا الرقم إلى 1.2 مليار دولار.
وجاء تصريح المسؤول الإيراني تعليقا على زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي للدول الأفريقية الثلاث كينيا وأوغندا وزيمبابوي، مشيرا إلى أن حكومة رئيسي تولي الأهمية الكبيرة في السوق الاقتصادي للدول المستقلة خاصة دول أفريقية وآسيوية والدول المجاورة.
ويأتي ذلك مع تشديد الرئيس إبراهيم رئيسي
على أهمية العلاقات مع القارة الأفريقية، معتبرا أن تعزيز هذه العلاقات مع أفريقيا لا يقل أهمية عن العلاقات مع دول القارة الآسيوية وسائر مناطق العالم، مشيرا إلى أن شعوب القارة الأفريقية مهتمة بالعلاقة مع إيران.
يجب تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وفي السنوات الماضية كان هنالك إهمال أو قلة اهتمام بالعلاقات مع هذه الدول.
ويعتبر رئيسي أن الهدف من زيارة الدول الأفريقية الثلاث
يكمن في تعزيز العمق الاستراتيجي لإيران، منوّها إلى أن هذه الدول لديها ثروات طبيعية كبيرة ومناجم وفيرة وأرضيات وطاقات كثيرة.
ورأى الرئيس الإيراني أن "الهدف الثاني من الزيارة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية".