عربي
https://sputnikarabic.ae/20230715/مسؤول-إيراني-حجم-التجارة-مع-القارة-الأفريقية-سيصل-إلى-3-مليارات-دولار-في-2024-1079104103.html
مسؤول إيراني: حجم التجارة مع القارة الأفريقية سيصل إلى 3 مليارات دولار في 2024
مسؤول إيراني: حجم التجارة مع القارة الأفريقية سيصل إلى 3 مليارات دولار في 2024
توقع علي رضا بيمان باك، مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، اليوم السبت، وصول حجم التجارة بين إيران والقارة الأفريقية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام... 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T20:11+0000
2023-07-15T20:11+0000
العالم
الأخبار
إيران
أخبار إيران
أوغندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_768:0:4885:2316_1920x0_80_0_0_a78cd3031b05bc567406a6d08c7630cb.jpg
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن علي رضا بيمان باك، والذي يتولي منصب رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، توقعه وصول حجم التجارة مع القارة الأفريقية إلى 3 مليارات دولار في العام 2024، وهو ما يعادل 6 مرات على الأقل مقارنة بالحكومة السابقة.وأكد بيمان نباك أن حجم تجارة إيران مع القارة الأفريقية في الحكومات الإيرانية السابقة كان أقل من 500 مليون دولار، لكن تمكنت حكومة إبراهيم رئيسي من زيادة هذا الرقم إلى 1.2 مليار دولار.وجاء تصريح المسؤول الإيراني تعليقا على زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي للدول الأفريقية الثلاث كينيا وأوغندا وزيمبابوي، مشيرا إلى أن حكومة رئيسي تولي الأهمية الكبيرة في السوق الاقتصادي للدول المستقلة خاصة دول أفريقية وآسيوية والدول المجاورة.ويأتي ذلك مع تشديد الرئيس إبراهيم رئيسي على أهمية العلاقات مع القارة الأفريقية، معتبرا أن تعزيز هذه العلاقات مع أفريقيا لا يقل أهمية عن العلاقات مع دول القارة الآسيوية وسائر مناطق العالم، مشيرا إلى أن شعوب القارة الأفريقية مهتمة بالعلاقة مع إيران.وقال الرئيس الإيراني:ويعتبر رئيسي أن الهدف من زيارة الدول الأفريقية الثلاث يكمن في تعزيز العمق الاستراتيجي لإيران، منوّها إلى أن هذه الدول لديها ثروات طبيعية كبيرة ومناجم وفيرة وأرضيات وطاقات كثيرة.ورأى الرئيس الإيراني أن "الهدف الثاني من الزيارة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية".
https://sputnikarabic.ae/20230714/مسؤول-إيراني-رسو-سفينة-صادرات-إيرانية-في-ليبيا-تزامنا-مع-زيارة-رئيسي-1079063368.html
إيران
أخبار إيران
أوغندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/54/1013895443_1282:0:4370:2316_1920x0_80_0_0_3eff11e8808cf3de40fb9ea91709a456.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الأخبار, إيران, أخبار إيران, أوغندا
العالم, الأخبار, إيران, أخبار إيران, أوغندا

مسؤول إيراني: حجم التجارة مع القارة الأفريقية سيصل إلى 3 مليارات دولار في 2024

20:11 GMT 15.07.2023
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبرTelegramNabd
توقع علي رضا بيمان باك، مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني، اليوم السبت، وصول حجم التجارة بين إيران والقارة الأفريقية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2024.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن علي رضا بيمان باك، والذي يتولي منصب رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، توقعه وصول حجم التجارة مع القارة الأفريقية إلى 3 مليارات دولار في العام 2024، وهو ما يعادل 6 مرات على الأقل مقارنة بالحكومة السابقة.
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
مسؤول إيراني: رسو سفينة صادرات إيرانية في ليبيا تزامنا مع زيارة رئيسي إلى 3 دول أفريقية
أمس, 11:06 GMT
وأكد بيمان نباك أن حجم تجارة إيران مع القارة الأفريقية في الحكومات الإيرانية السابقة كان أقل من 500 مليون دولار، لكن تمكنت حكومة إبراهيم رئيسي من زيادة هذا الرقم إلى 1.2 مليار دولار.
وجاء تصريح المسؤول الإيراني تعليقا على زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي للدول الأفريقية الثلاث كينيا وأوغندا وزيمبابوي، مشيرا إلى أن حكومة رئيسي تولي الأهمية الكبيرة في السوق الاقتصادي للدول المستقلة خاصة دول أفريقية وآسيوية والدول المجاورة.
ويأتي ذلك مع تشديد الرئيس إبراهيم رئيسي على أهمية العلاقات مع القارة الأفريقية، معتبرا أن تعزيز هذه العلاقات مع أفريقيا لا يقل أهمية عن العلاقات مع دول القارة الآسيوية وسائر مناطق العالم، مشيرا إلى أن شعوب القارة الأفريقية مهتمة بالعلاقة مع إيران.
وقال الرئيس الإيراني:
يجب تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وفي السنوات الماضية كان هنالك إهمال أو قلة اهتمام بالعلاقات مع هذه الدول.
ويعتبر رئيسي أن الهدف من زيارة الدول الأفريقية الثلاث يكمن في تعزيز العمق الاستراتيجي لإيران، منوّها إلى أن هذه الدول لديها ثروات طبيعية كبيرة ومناجم وفيرة وأرضيات وطاقات كثيرة.
ورأى الرئيس الإيراني أن "الهدف الثاني من الزيارة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:51 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала