مشاهد تدمير مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة في اتجاه كوبيانسك... فيديو
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik/
نشرت وزارة الدفاع الروسية تدمير مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كوبيانسك.
وبحسب الفيديو المنشور، تم تدمير المركبة المدرعة الأوكرانية بضربة موجهة بمسّيرة روسية.
وبحسب الدفاع الروسية، اكتشف طاقم الطائرة دون طيار مركبة قتال مشاة مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدميرها بضربة دقيقة .
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.