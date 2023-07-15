https://sputnikarabic.ae/20230715/مشاهد-لاستهداف-المدفعية-الروسية-معاقل-الجيش-الأوكراني-في-اتجاه-كراسني-ليمان-فيديو-1079100677.html
مشاهد لاستهداف المدفعية الروسية تجمعات الجيش الأوكراني في اتجاه كراسني ليمان... فيديو
مشاهد لاستهداف المدفعية الروسية تجمعات الجيش الأوكراني في اتجاه كراسني ليمان... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لعمل أطقم المدفعية من طراز "دي-20" أثناء استهدافها تجمعات القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T16:25+0000
2023-07-15T16:25+0000
2023-07-15T16:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية: "في سياق العمل القتالي، قام رجال المدفعية، بالتعاون مع مشغلي الطائرات دون طيار، بضرب التجمع المكتشف للمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وبحسب الفيديو المنشور، اكتشف طاقم الطائرة دون طيار تجمعات القوات الأوكرانية، وتم تدميرها بضربة من أطقم المدفعية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون": القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيارشاهد أيضا: مشاهد لتدمير وحدة أوكرانية ضخمة بعد محاولتها تنفيذ هجوم ليلي قرب سوليدار... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مشاهد لاستهداف المدفعية الروسية تجمعات الجيش الأوكراني في اتجاه كراسني ليمان... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لعمل أطقم المدفعية من طراز "دي-20" أثناء استهدافها تجمعات القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان.
وقالت الدفاع الروسية: "في سياق العمل القتالي، قام رجال المدفعية، بالتعاون مع مشغلي الطائرات دون طيار، بضرب التجمع المكتشف للمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وبحسب الفيديو المنشور، اكتشف طاقم الطائرة دون طيار تجمعات القوات الأوكرانية، وتم تدميرها بضربة من أطقم المدفعية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.